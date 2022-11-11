كيف تشاهدون كأس العالم 2022ᵀᴹ FIFA مباشرة ومجاناً على SBS؟

النقاط الرئيسية: تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر يوم الإثنين 21 تشرين الأول/ نوفمبر

ستكون SBS هي القناة التلفزيونية المجانية الحصرية لمشجعي كرة القدم في أستراليا.

ستكون SBS هي القناة التلفزيونية المجانية الحصرية لمشجعي كرة القدم في أستراليا.

يمكنك مشاهدة كل مباريات كأس العالم FIFA 2022 مباشرة ومجاناً على SBS و SBS On Demand.

تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في 21 تشرين الثاني /نوفمبر 2022 وستبث حصرياً ومجاناً على قناة SBS في أستراليا. وسيتم عرض جميع المباريات الـ 64 من قطر مباشرة ومجاناً، مع ثماني مباريات مباشرة على SBS VICELAND .



متى تبدأ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022؟

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تنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر وستبث حصرياً مجاناً على قناة SBS في أستراليا.



أوقات وتواريخ كأس العالم 2022

يأتي حفل الافتتاح قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر المضيفة ومنافستها الإكوادور. تستمر مراحل المجموعات حتى المباراة النهائية بين صربيا وسويسرا في 3 ديسمبر.



دور المجموعات: 21 تشرين الثاني/ نوفمبر - 3 كانون الأول/ديسمبر

دور الـ16 : 4-7 كانون الأول/ ديسمبر

ربع النهائي : 10-11 كانون الأول/ ديسمبر

نصف النهائي : 14-15 كانون الأول/ ديسمبر

المنافسة بين المركزين 3 و 4 : 18 كامنون الأول/ ديسمبر

نهائي كأس العالم : 19 كانون الأول/ ديسمبر

شاهدوا كأس العالم FIFA 2022 على التلفزيون

The 2022 FIFA World Cup will take place in Qatar. ستكون SBS و SBS VICELAND هي القناة المجانية الحصرية لجميع المباريات الـ 64، مع إجمالي 500 ساعة من محتوى كأس العالم FIFA التي يتم بثها عبر القناتين طوال البطولة.





بالإضافة إلى التغطية المباشرة لجميع المباريات الـ 64 ستعرض ثمانية منها على SBS VICELAND.





ستكون العديد من المباريات في أوقات مواتية لجماهير أستراليا، حيث من المقرر أن تنطلق سبع مباريات في مرحلة المجموعات خلال وقت الذروة في الساعة 9 مساءً مساءً بتوقيت شرق أستراليا و 20 مباراة في مرحلة المجموعات تنطلق في الساعة 6 صباحاً.



العرض اليومي لكأس العالم وعرض FIFA TV Preview Show

سيكون عرض كأس العالم اليومي بمثابة محطة واحدة للأستراليين لمتابعة كل شيء من كأس العالم كل يوم.





ستتضمن كل حلقة الكثير من الإثارة وستكون مليئة بأهم الأحداث والمعاينات وتحليلات الخبراء والمقابلات الحصرية والضيوف، بالإضافة إلى آخر الأخبار والآراء وردود الفعل على أرض الواقع من قطر وأستراليا وحول العالم.





سيبث عرض كأس العالم اليومي من الساعة 5:30 مساءً بتوقيت شرق أستراليا كل ليلة على SBS وسيتبعه عرض FIFA TV Preview Show. ويتوافر VOD الرقمي الأول في وقت سابق عبر SBS On Demand.



مباريات كأس العالم الكلاسيكية

تقدم قناة SBS On Demand خمس وعشرين مباراة كلاسيكية في كأس العالم FIFA منذ عام 1986 إلى 2018 للسماح للجماهير بإعادة إحياء بعض من أعظم المباريات على مسرح كرة القدم الأكبر.





سيتم أيضاً بث غالبية المباريات الكلاسيكية على SBS وSBS VICELAND خلال كأس العالم.



شاهدوا كأس العالم FIFA 2022 عبر SBS On Demand

قوموا بإنشاء حساب SBS On Demand الخاص بكم لبث جميع المباريات الـ 64 الخاصة بكأس العالم FIFA 2022ᵀᴹ مباشرة ومجانية في أي وقت على جهازك المفضل.





شاهدوا كأس العالم مجاناً عبر موقع SBS On Demand الإلكتروني أو أجهزة التلفزيون المتصلة أو عبر تطبيقاتنا في Apple App Store و Google Play Store.





سيوفر World Cup hub على SBS On Demand للجماهير عرض SBS الكامل لأحداث المباريات من قطر، بما في ذلك البث المباشر باللغتين الإنجليزية والعربية، والإعادة الكاملة، والمباريات المصغرة لمدة 25 دقيقة، وأبزر المحطات في 10 دقائق وثلاث دقائق من جميع المباريات الـ64.





لضمان عدم تفويتك أفضل أحداث كأس العالم FIFA، حان الوقت الآن لإعداد إشعارات الدفع حتى تعرف متى يظهر البث المباشر وأبرز الأحداث والإعادة في تطبيق SBS On Demand.





أولاً، تأكد من تمكين الإشعارات داخل الإعدادات على جهازك.



اضغط على SETTINGS على تلفونك. اضغط على تطبيق SBS On Demand. إضغط ON push notifications.

ثم، في تطبيق SBS On Demand على جهازك، انقر فوق الصورة المظللة في الجزء العلوي من شاشة التطبيق للدخول إلى صفحة الملف الشخصي.



اضغط APP SETTINGS اضغط على الزر الموجود أسفل NEW EPISODES لتفعيل الإشعارات (notifications) للحلقات الجديدة. سيتحول الزر إلى اللون الأصفر عند تفعيل الإشعارات. اضغط على الزر الموجود أسفل EXPIRING EPISODES لتمكين إشعارات انتهاء صلاحية الحلقة. سيتحول الزر إلى اللون الأصفر عند تفعيل الإشعارات.

أخيرًا، تأكد من إضافة "FIFA World Cup 2022" إلى FAVOURITES. وما عليك سوى النقر فوق رمز القلب في صفحة البرنامج على جهازك لإضافته إلى القائمة المفضلة. وبهذا تصبح جاهز تماماً!





بالإضافة إلى جميع الأحداث الحية وأبرز الأحداث والإعادات على SBS On Demand ، سيكون موقع SBS Sport الجديد هو منزلك للحصول على أحدث الأخبار والمقابلات وإضافات الفيديو والأخبار والقصص المميزة والآراء وجميع نقاط الحديث الرئيسية من قطر.



الاعادة الكاملة

لن تفوتك دقيقة واحدة من الحدث من قطر مع إعادة كاملة لكل مباراة من البطولة باللغتين الإنجليزية والعربية ، بما في ذلكما قبل وبعد العروض من الأستوديو.



المباريات المصغرة خلال 25 دقيقة

بالنظر إلى قيود الوقت للمشاهدين ، سيتوافر ملخص مكثف عن أبرز الأحداث تبلغ مدته 25 دقيقة قادرة لكل مباراة في البطولة.



إضاءات مطولة لمدة 10 دقائق

لتحقيق التوازن المثالي بين النقاط البارزة التي مدتها ثلاث دقائق وطول المباريات المصغرة، ستتوفر لقطات ممتدة لمدة 10 دقائق عبر SBS On Demand لجميع مباريات البطولة.



أبرز الأحداث في ثلاث دقائق

سيتمكن المشاهدون من مشاهدة أحداث المباراة المختصرة بشكل مثالي في فيديو مدته ثلاث دقائق عبر موقع SBS الرياضي و SBS On Demand.



كيفية إنشاء حساب SBS On Demand

إن إنشاء حساب SBS On Demand مجاني تمامًا!





هذه هي الخطوات ببساطة:



افتح تطبيق On Demand أو الموقع الإلكتروني اختر Sign Up/ Log in إختر Create A New Account أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك: الاسم وعنوان البريد الإلكتروني والجنس وسنة الميلاد إختر Create Account وستتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني لتأكيد حساب SBS الجديد الخاص بك. استكشف لائحة المحتوى المتنوع واستمتع به!

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