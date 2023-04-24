كيف يمكنك الاحتفال بيوم الأنزاك في منطقتك؟

يكرم يوم أنزاك قدامى المحاربين الأستراليين والنيوزيلنديين الذين سقطوا في معركة غاليبولي في العام 1915 في غرب تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ANZAC Day

Source: AAP

Key Points
  • تحتفل أستراليا ونيوزيلندا بأحد أهم الأعياد الوطنية، وهو يوم عطلة رسمية، بحيث يتم تنظيم العروض و المسيرات في شوارع المدن و البلدات الرئيسية في مختلف انحاء البلاد.
  • من المعروف أن مراسم الاحتفال تنطلق عند ساعات الفجر الأولى، حوالي الساعة 4:30 صباحاً
  • تقام الاحتفالات بيوم الأنزاك في كل عاصمة حول أستراليا
عشية يوم الأنزاك، تستعد المدن الأسترالية والنيوزيلندية لإحياء ذكرى تضحيات الجنود الذين سقطوا في معركة غاليبولي في العام 1915 في غرب تركيا خلال الحرب العالمية الأولى.

ففي ذكرى يوم 25 نيسان/أبريل، تحتفل أستراليا ونيوزيلندا بأحد أهم الأعياد الوطنية، وهو يوم عطلة رسمية، بحيث يتم تنظيم العروض و المسيرات في شوارع المدن و البلدات الرئيسية في مختلف انحاء البلاد.
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Wreaths are placed on the Cenotaph during the Anzac Day Dawn Service at Martin Place in Sydney, Monday, April 25, 2022. Source: SBS
ومن المعروف أن مراسم الاحتفال تنطلق عند ساعات الفجر الأولى، حوالي الساعة 4:30 صباحاً وهو الوقت الذي نزل فيه الجنود إلى شاطىء غاليبولي منذ أكثر من 100 عاماً.

وغالبًا ما يتبعه إفطار Gunfire في نوادي RSL (Returned and Services League)، والتي تتكون من شواء بسيط مع النقانق ولفائف الخبز والبيض وأحيانًا القهوة والمشروب.
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رموز الآنزاك: ماذا نتذكر اليوم في أستراليا؟

ويرمز إفطار Gunfire إلى وجبة الإفطار التي تناولها الجنود في الصباح السابق للمعركة.
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Women march carrying photos of relatives during the Anzac Day parade in Sydney, Australia, Sunday, April 25, 2021. Source: SBS
وفي وقت لاحق من الصباح، تقام مسيرات قدامى المحاربين في جميع أنحاء البلاد.

ويشرح بريان داوسون، مساعد مدير المجموعة الوطنية في النصب التذكاري للحرب الأسترالية أن "هناك عدد قليل جدًا من قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذين ما زالوا اليوم على قيد الحياة وبلغوا التسعينيات من العمر.
ولكن من اللافت أيضاً مشاركة قدامى المحاربين من صراعات لاحقة مثل كوريا وفيتنام، ونزاعات أكثر حداثة مثل الصومال وأفغانستان والعراق حيث يوجد جنود أستراليون، وقد خدم البحارة والطيارون ".
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A war veteran shares a laugh with his grandaughter (R) in Sydney on April 25, 2016 during the Anzac parade to mark the centenary of the Gallipoli landings. Source: SBS
وأضاف داوسون: "هناك أيضا فرق خارجية، أولئك الذين قاتلوا في حروب أخرى ووصلوا إلى أستراليا."

تقام الاحتفالات بيوم الأنزاك في كل عاصمة حول أستراليا:

ففي كانبيرا، ستقام الاحتفالات في النصب التذكاري للحرب الأسترالية.
وفي سيدني ستجري في The Cenotaph في Martin's Place.
وفي ملبورن، في Shrine of Remembrance.
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CANBERRA, AUSTRALIA - APRIL 25: Poppies are placed beside the names of those who lost their lives on the Roll of Honour for World War II during the ANZAC dawn service at the Australian War Memorial on April 25, 2009 in Canberra, Australia. Source: SBS
وسيتم تنظيم خدمات الفجر وإفطار Gunfire والمسيرات بواسطة RSL Australia ، لذا فإن أفضل طريقة لمعرفة ما يحدث في منطقتك هي الاتصال بنادي
RSL
المحلي.
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كي لا ننسى، ماذا نتذكر يوم الأنزك في أستراليا؟

أما الرموز المرتبطة بيوم الأنزاك فهي عديدة.
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Chewy anzac biscuits & rosemary stem cutting on cooling rack. Source: SBS
نذكر منها إكليل الجبل وهو عشب كان ينمو في شبه جزيرة غاليبولي. لذلك يضع المحتفلون في هذا اليوم غصنا صغيراً من إكيل الجبل على صدورهم كدلالة على أنهم لن ينسوا اولئك الذين سقطوا في الحروب.

كذلك الخشخاش الأحمر وهو زهرة أوروبية نمت بكثرة في ساحات القتال بعد الحرب العالمية الأولى. ولقد أصبح رمزاً لذكرى الجنود الاستراليين الذين سقطوا.

و يتم تلاوة قصيدة الذكرى في قداس يوم أنزاك لإحياء ذكرى التضحية في زمن الحرب. وبالتعاون مع النصب التذكاري للحرب الأسترالية ، سجلت SBS ترجمات قصيدة الذكرى بـ 45 لغة.
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SYDNEY, AUSTRALIA - APRIL 25: Service medal are displayed as war veterans, defence personnel and war widows make their way down Elizabeth Street during the ANZAC Day parade on April 25, 2022 in Sydney, Australia. Anzac day is a national holiday in Australia, traditionally marked by a dawn service held during the time of the original Gallipoli landing and commemorated with ceremonies and parades throughout the day. Anzac Day commemorates the day the Australian and New Zealand Army Corp (ANZAC) landed on the shores of Gallipoli on April 25, 1915, during World War 1. Source: SBS
ولا يمكننا نسيان بسكويت أنزاك الذي يرمز أيضاً لإحياء الذكرى.

فبسكويت أنزاك هو بسكويت حلو، شائع في أستراليا ونيوزيلندا، ومصنوع من الشوفان الملفوف والدقيق والسكر والزبدة والشراب الذهبي وصودا الخبز والماء المغلي و (اختياريًا) جوز الهند المجفف.

ويُعتقد أن هذا البسكويت تم إرساله من قبل الزوجات والمجموعات النسائية إلى الجنود في الخارج لأن المكونات لا تفسد بسهولة، ويمكن حفظه جيدًا أثناء النقل البحري.

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نشر في: 24/04/2023 3:03pm
آخر تحديث: 24/04/2023 3:44pm
By SBS EXCLUSIVE
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

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