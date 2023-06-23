أمطار غزيرة تُغرق جنوب أستراليا وفيضانات في أديلايد

النقاط الرئيسية أمطار غزيرة تضرب مناطق متفرقة من ولاية جنوب أستراليا

تلقت خدمة الطوارئ 240 طلبا للإغاثة من الفيضانات خلال اليومين الماضيين

امتلاء سد في شرق أديلايد يهدد بغلق الطرق السريعة بالمدينة

شهدت جنوب أستراليا هطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى الرغم من توقعات مكتب الأرصاد أن تنخفض الأمطار يوم الجمعة ولكن من المتوقع هطول المزيد من الأمطار والعواصف الرعدية المحتملة خلال عطلة نهاية الأسبوع.





استجابت هيئة خدمات الطوارئ بالولاية "SES" حتى الآن لـ 240 طلبا للمساعدة، تتعلق معظمها بأضرار في الممتلكات وفيضانات الأنهار في عدة أماكن متفرقة.



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وأشار ديف أوشاناسي من خدمة الطوارئ الحكومية إلى أن تكدس الحطام على الطرق والذي خلفته الفيضانات يشكل خطرًا كبيرًا على السائقين.





وقال أوشاناسي لقناة ABC : "نطلب من الركاب التخطيط لسفرهم، فليس من الآمن أبدًا القيادة عبر مياه الفيضانات، لذا يُرجى التأكد من استخدام مسار بديل إذا كان الطريق الذي اتخذته قد غمرته الفيضانات".





كما طلب من أصحاب العقارات أن يفعلوا ما في وسعهم للاستعداد قبل تجدد الفيضانات بحلول نهاية الأسبوع.





هذا وقد أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من إمكانية وقوع فيضان لنهر أونكابارينجا في منطقة التلال.



Lock 1 at Blanchetown SA, Saturday, March 4, 2023. Morgan, a small town in regional South Australia was gripped by heavy flooding last year. (AAP Image/Matt Turner) NO ARCHIVING Source: AAP / MATT TURNER/AAPIMAGE حيث تم تسجيل حوالي 70 ملم من الأمطار أمس ومن المتوقع سقوط مزيد من الأمطار في وقت لاحق يوم الجمعة.





ويبلغ منسوب المياه في منطقة أوكبانك 3.24 مترًا، بينما ارتفع منسوب النهر في منطقة وودسايد القريبة إلى 2.35 مترًا ويمكن أن يصل إلى مستوى نقطة الفيضان صباح يوم الجمعة.





كما فاض سد منطقة لينسوود شرق أديلايد بعد امتلائه عن السعة المحددة مما تسبب في حدوث إغلاق لبعض الطرق السريعة المجاورة للمنطقة.



