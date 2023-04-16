اقتحام منازل أعضاء من حزب الأحرارمن قبل هيئة مراقبة مكافحة الفساد

تم مصادرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خلال مداهمات قامت بها اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز.

A man with glasses looks on

Former NSW Premier Dominic Perrottet referred allegations to the anti-corruption watchdog last year. Source: AAP / James Gourley

النقاط الرئيسية:
  • بحسب ما ورد داهمت ICAC منازل أعضاء حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز
  • صودرت أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف خلال المداهمات
  • ترتبط المداهمات بمزاعم أثارها النائب من حزب الأحرار راي ويليامز بموجب امتياز برلماني
ورد أن منازل أعضاء حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز السابقين والحاليين قد تعرضت للهجوم كجزء من تحقيق لمكافحة الفساد.

وصودرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خلال المداهمات التي أجرتها اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز (ICAC)، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تلغراف.

وترتبط المداهمات بمزاعم أثارها النائب من حزب الأحرار راي ويليامز بموجب امتياز برلماني فيتكوز/يونيو 2022، والتي أحالها رئيس الوزراء آنذاك دومينيك بيروتيه إلى هيئة الرقابة.

وادعى السيد ويليامز أن العديد من كبار أعضاء حزبه حصلوا على أموال لتعيين أعضاء مجلس جديد في مجلس هيلز شاير.
اقرأ المزيد

"بين وحي ضميره وموقف حزبه اختار التراجع": نائب أحراري يترك منصبه ليصوت بنعم لصوت السكان الأصليين

وأثارت هذه المزاعم تحقيقاً برلمانياً في الفترة التي سبقت انتخابات 25 أذار/مارس، والتي سمعت فيها مزاعم بأن أحد أصحاب النفوذ من حزب الأحرار سعى إلى حيلة لشغل مقعد زعيم الحزب الفيدرالي لنفسه.

نجح العديد من أعضاء حزب الأحرار في التهرب من استدعائهم للإدلاء بأدلة أمام التحقيق قبل أن يتم حله عندما صدرت الأوامر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات.

وقال السيد بيروتيه في أذار/مارس إن المزاعم المطروحة في التحقيق قيد التحقيق داخل الحزب.

وقال إن "حزب الأحرار سينظر في هذه الأمور وأي مخالفات يتم العثور عليها، إن وجدت ، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل
 
وأندرويد.
شارك
نشر في: 16/04/2023 12:19pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
Sydney

الأكثر متابعة

11:12
1.jpg

'لا يمكن أن أجد هنا الفضاء الواسع': من العراق إلى أستراليا نزار حنا الديراني لم يتوقف عن النشاط الثقافي

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

12:32
Workout

'أكثر من 40 بالمئة من الأستراليين غير راضين عن مظهرهم': أخصائية تغذية تدعو لتغيير نمط الحياة

A woman wearing a telephone headset

'تنفس بطريقة غريبة وأصوات أخرى': متطوعون في خدمات دعم الصحة العقلية يتعرضون للتحرش الجنسي عبر الهاتف

ABS LABOUR FORCE FIGURES

تتزايد الدعوات لتقليل أيام العمل في الأسبوع الى أربعة أيام فهل ستتطبق قريباً؟

09:27
Halima Saleh.JPG

الصدفة تقودها للنجاح مرتين: متخصصة بعلم النفس تحقق نجاحاً في صنع الحلويات على يوتيوب في ملبورن

07:50
Hana Farage- Eastern Good Friday.JPG

كيف تُحيي العائلات المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي 'يوم الجمعة العظيمة'

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك