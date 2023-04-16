اقتحام منازل أعضاء من حزب الأحرارمن قبل هيئة مراقبة مكافحة الفساد

النقاط الرئيسية: بحسب ما ورد داهمت ICAC منازل أعضاء حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز

صودرت أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف خلال المداهمات

ترتبط المداهمات بمزاعم أثارها النائب من حزب الأحرار راي ويليامز بموجب امتياز برلماني

ورد أن منازل أعضاء حزب الأحرار في نيو ساوث ويلز السابقين والحاليين قد تعرضت للهجوم كجزء من تحقيق لمكافحة الفساد.





وصودرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف خلال المداهمات التي أجرتها اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في نيو ساوث ويلز (ICAC)، حسبما ذكرت صحيفة صنداي تلغراف.





وترتبط المداهمات بمزاعم أثارها النائب من حزب الأحرار راي ويليامز بموجب امتياز برلماني فيتكوز/يونيو 2022، والتي أحالها رئيس الوزراء آنذاك دومينيك بيروتيه إلى هيئة الرقابة.





وادعى السيد ويليامز أن العديد من كبار أعضاء حزبه حصلوا على أموال لتعيين أعضاء مجلس جديد في مجلس هيلز شاير.



وأثارت هذه المزاعم تحقيقاً برلمانياً في الفترة التي سبقت انتخابات 25 أذار/مارس، والتي سمعت فيها مزاعم بأن أحد أصحاب النفوذ من حزب الأحرار سعى إلى حيلة لشغل مقعد زعيم الحزب الفيدرالي لنفسه.





نجح العديد من أعضاء حزب الأحرار في التهرب من استدعائهم للإدلاء بأدلة أمام التحقيق قبل أن يتم حله عندما صدرت الأوامر قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات.





وقال السيد بيروتيه في أذار/مارس إن المزاعم المطروحة في التحقيق قيد التحقيق داخل الحزب.





وقال إن "حزب الأحرار سينظر في هذه الأمور وأي مخالفات يتم العثور عليها، إن وجدت ، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".





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