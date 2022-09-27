«سآخذها إلى المطار»: بولين هانسون ترفض التراجع عن تصريحها الذي دعت فيه مهرين فاروقي إلى العودة إلى باكستان

النقاط الرئيسية: أعلنت بولين هانسون أنها ليست عنصرية رافضة التراجع عن تعليقاتها

استخدمت سيناتور One Nation عبارات بذيئة على تويتر ردًا على انتقادات السناتور مهرين فاروقي الأخيرة للنظام الملكي البريطاني

قالت السناتور فاروقي إن هناك رد فعل عنيف ضدها وضد أسرتها

تحتوي هذه القصة على لغة صادمة.





أعلنت بولين هانسون أنها ليست عنصرية رافضة التراجع عن تعليقها الذي طلبت فيه من السناتورعن حزب الخضر مهرين فاروقي «العودة إلى باكستان».





في 9 سبتمبر استخدمت سيناتور One Nation عبارات بذيئة على تويتر ردًا على انتقادات السناتور مهرين فاروقي الأخيرة للنظام الملكي البريطاني، حيث طلبت من الأسترالية المولودة في باكستان العودة إلى بلدها الذي ولدت فيه.





Advertisement

وسعى الخضر إلى توجيه اللوم إلى السيناتور هانسون بسبب «بيانها المثير للانقسام والمناهض للمهاجرين والعنصري» في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وقد تم تمرير الاقتراح بعد تعديله من قبل الحكومة والمعارضة.





لكن لم يحدث ذلك قبل أن ترفض زعيمة One Nation الاعتذار عن التصريح.



سماع «الحثالة» في غرفة مجلس الشيوخ

قالت السناتور هانسون: «لن أتراجع عما قلته للسيناتور فاروقي أو أي أسترالي آخر جاء إلى هنا من أجل أسلوب حياة جديد لا يحترم ما هو أسترالي بالنسبة لي».





«ويمكنها... الذهاب إلى حيث قلت. أقدم العرض أيضًا، لأخذها إلى المطار».





مباشرة بعد تعليقها، كان هناك تأوه مسموع من عضو في مجلس الشيوخ في الغرفة يرافقه عبارة «scumbag» أو حثالة.



مهرين فاروقي تنتقد تعليقات هانسون

وقالت السناتور فاروقي التي اتخذت الإجراء إن هناك رد فعل عنيف ضدها وضد أسرتها، حيث اتصل الناس بمكان عمل زوجها لتكرار تعليقات مماثلة.





وقد قالت فاروقي أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء: «أخبرني العديد من المهاجرين بالمشاعر السلبية التي تسبب بها التعليق."





«ليس من السهل أبدًا التعامل مع الهجمات العنصرية. إنه أمر جارح ومهين».



وقالت السناتور فاروقي إن السناتور هانسون تجاوزت الخط الفاصل بين النقاش العام القوي والعنصرية.





وأضافت الممثلة عن نيو ساوث ويلز: «أنا وكل شخص مثلي... لدينا كل الحق في المشاركة في النقاش العام».





«لن يتم إسكاتي، خاصة فيما يتعلق بموضوع العاهل البريطاني والملكية.





«يجب قول الحقيقة حول الإمبراطورية. لدي الحق في التحدث عن هذا التاريخ دون أن أتعرض لتعليقات عنصرية».





وقالت الوزيرة الماليزية المولد بيني وونغ إن تعليقات السناتور هانسون في مجلس الشيوخ كانت «مروعة».





قالت السناتور وونغ إن الهجمات العنصرية كانت «هجومًا على الديمقراطية لأن ما تقوله في الأساس هو أنك لست متساويًا».





دافعت السناتور هانسون عن نفسها قائلة إنها لم تشر إلى العرق الذي تنتمي إليه السناتور فاروقي.





وقالت: «لقد كان هذا مجرد نفاق مذهل».





«صرخت السناتور عن الخضر ليديا ثورب في وجهي في هذه القاعة بالذات للعودة إلى المكان الذي جئت منه.





«هذه عنصرية عكسية صارخة.»



تقول بولين هانسون: «أنا لست عنصرية»

ونفت السناتور هانسون أنها عنصرية، قائلة إنها لا ترى نفسها متفوقة على أي عرق آخر وستواصل الرد على التصريحات المعادية لأستراليا.





وقالت: «النقد ليس عنصرية».





«لو كنت عنصرية فلن يكون لدي أشخاص من خلفيات مختلفة (على قائمتي الانتخابية)».





وقالت السناتور وونغ إن اقتراح الرقابة لا يمكن أن يكون الرد المعتمد على تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والملاحظات خارج المجلس.





أدان الاقتراح المعدل العنصرية «بجميع أشكالها» و «دعا جميع أعضاء مجلس الشيوخ إلى المشاركة في المناقشات والتعليقات باحترام».





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



