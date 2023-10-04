Opinion

أنا ربة منزل والنساء الأخريات يتمنين سراً أن يكن مثلي

مقال رأي: تعتقد كيلسي ثوم، البالغة من العمر 24 عامًا، أن المزيد من النساء سيعدن بسعادة إلى الأدوار التقليدية في التدبير المنزلي إذا أمكنهن ذلك، لكن أحكام المجتمع تبعدهن عن ذلك.

A selfie of a young woman with long blonde hair, a corsage top, two bat tattoos on her chest and heavy eyeliner.

Kelsey Thom says she "fully understands" why people get heated about women returning to more traditional roles. Source: Supplied

أنا أختار الحياة التقليدية لأنني أجدها أكثر إشباعًا من الحصول على وظيفة.

لطالما كنت أحترم الأمهات. أولا وأخيرا نحن اللاتي تربين الجيل القادم.

دائمًا ما أجد أنه من الممتع مساعدة الناس والقيام بأشياء صغيرة تجع يوم شخص ما أفضل.

أنا أستمتع بالمهام المنزلية مثل الطبخ والتنظيف والتدبير المنزلي. لكن في الماضي، كنت أقوم بكل أعمال الطهي و 95 في المائة من التنظيف والغسيل، بينما كنت أعمل أيضًا وأدفع نصف الفواتير.

غيرني ذلك بالكامل. كنت غريبة الأطوار ومتعبة وتوقفت عن الاعتناء بنفسي.

بينما أفهم أن هناك العديد من الوظائف التي من شأنها أن تسمح لي بمساعدة الناس، فإن «القيام بكل شيء» ليس ما أريده لنفسي. اخترت اتباع ما يريده قلبي وتكريس وقتي لعائلتي.

العلاقات والمواعدة بالطريقة التقليدية أبسط كثيرًا في رأيي. لا يوجد أي ارتباك حول من عليه فتح الباب للآخر، أو حول من يدفع الحساب. عندما يعرف كل شخص بالضبط ما يمكن أن يقدمه، فإنك تقضي وقتًا أقل في القلق والجدال ومزيدًا من الوقت معًا في الاستمتاع بصحبة بعضكما البعض.
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هل ربة المنزل عنصر مهم في المجتمع أم إضافة غير منتجة؟

أفهم تمامًا سبب خوف الناس من عودة النساء إلى الأدوار التقليدية.

أعتقد أن معظم الخوف يتعلق بتجارب بعض النساء مع رجال سيئين وما يسببه ذلك من صدمة يتم توارثها.

الحقيقة هي أن التقاليد في الثقافة الغربية الآن مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل 75 عامًا تقريبًا.

لقد تغير المجتمع والقوانين والتكنولوجيا كثيرًا، ولا يمكننا العودة بالزمن إلى الوراء حتى لو حاولنا. هناك المزيد من المساعدة والدعم والحماية للنساء أكثر من أي وقت مضى.
A selfie of a young woman with bleached, 1950s-style hair smiling while wearing a white shirt and tailored checked jacket.
Kelsey Thom says that in traditional communities, women are "respected, cherished and revered just for being women". Source: Supplied
أصبحت النساء التقليديات في العصر الحديث أكثر حذرًا وتعلمن من أخطاء الماضي. يحمل العديد منهن درجة الدكتوراه والدبلومات، ولديهن أعمال ناجحة أو لديهن وثائق قانونية لحماية حرياتهن وأموالهن.

لدى البعض تأمينات على الحياة بملايين الدولارات أو استثمارات باسمهم أو تعويضات مالية إلزامية مدمجة في عقود ما قبل الزواج.

المواعدة في العلاقات التقليدية

في تجربتي، هناك فرق كبير بين كيفية تعامل الرجال والنساء مع بعضهم البعض في هذه العلاقات.

في العلاقات التقليدية، تحظى النساء بالاحترام والاعتزاز والتبجيل لمجرد كونهن نساء.

لا يتعلق الأمر بـ «ما الذي تساهم به» لأنها بالفعل تحقق القيمة بمجرد كونها امرأة في المقام الأول، وتحظى بالاحترام ويُنظر إليها على أنها من تحقق الاستقرار في المنزل.

ونتيجة لذلك، يتم الاستماع إلى النساء واحترام آرائهن، لا سيما بين الرجال التقليديين والمتدينيين الذين يعترفون بـ «حدس المرأة».

في حياتي الخاصة، لم تتم معاملتي دائمًا بشكل جيد من قبل الرجال، لكن يمكنني القول بثقة أن الرجال التقليديين هم الذين عاملوني بشكل أفضل.

المواعدة في العلاقات التقليدية تختلف أيضًا عن المواعدة العادية.

الرجال التقليديون هم من يسعون إلى النساء.

أيضا المرأة التقليدية لا تواعد رجلاً دون معرفته بشكل كامل. نحن نبحث عن أخلاق الرجل وقيمه وقوة إيمانه. كما أننا ننظر إلى شخصيته وطموحاته وخططه المستقبلية.

النسوية «جعلت حياتي ممكنة»

إن اتخاذ قرار اتخاذ مسار حياة أكثر تقليدية لا يعني أنني غير قادرة على الاعتناء بنفسي. هذا لا يعني أيضًا أنني مستغلة، أو أنني لن أعمل مرة أخرى أبدًا، أو أنني غير قادر على إنجاز أي شيء آخر.

أنا أعمل حاليًا على إطلاق نشاط تجاري خاص. أنا أدخر على أمل وضع خطة استثمارية وأتطلع إلى مواصلة تعليمي، وهذه المرة في الطب الطبيعي.

في الوقت نفسه، أواعد رجلًا تقليديًا رائعًا يعاملني جيدًا وآمل أن أبني معه علاقة.
A selfie of a woman with blonde curled hair and a pink, off-the-shoulder dress.
Kelsey Thom says a trad woman "doesn't date a man without vetting him properly". Source: Supplied
هذه الخيارات التي أستمتع بها اليوم هي بفضل عمل النساء اللواتي سبقنني.

لا أرى في هذا تراجعا عن النسوية. لم يكن ليكون مسار حياتي هذا ممكنًا إلا من خلال النسوية في المقام الأول.

النسوية تدور حول الاختيار وأنا أعيش الحياة بشروطي. الكثير من النساء يخبرنني أنهن يرغبن سرًا في أن يفعلن الشيء نفسه.

ولكنهن لا يستطعن بسبب أحكام المجتمع.

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نشر في: 4/10/2023 4:34pm
By Kelsey Thom
المصدر: SBS
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