الناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي تفوز بجائزة نوبل للسلام وطهران تندد

سارعت ايران الى التنديد بمنح الناشطة الايرانية جائزة نوبل للسلام معتبرة ان هذا القرار "سياسي ومتحيّز".





ويأتي منح محمدي الجائزة عقب موجة احتجاجات شهدتها إيران إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني قبل عام، بعد أيام من توقيفها من قبل الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.





سُجنت محمدي، الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما، عدة مرات في العقدين الماضين على خلفية حملتها ضد إلزامية الحجاب ورفضا لعقوبة الإعدام.





وهي نائبة رئيس "مركز الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران" الذي أسسته المحامية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي، وهي بدورها حائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003.





وفي حديث لفرانس برس دعت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرس إيران إلى الإفراج عن محمدي، وكررت الامم المتحدة الدعوة على الفور.





وقالت رايس أندرس "أناشد إيران: افعلوا شيئا كريما واطلقوا سراح الفائزة بجائزة نوبل نرجس محمدي".





وأضافت مقتبسة من إعلان اللجنة "كفاحها الشجاع كانت له تكلفة شخصية كبيرة. في الاجمال اعتقلها النظام 13 مرة، ودانها خمس مرات وحكم عليها في المجموع بالسجن 31 عاما و154 جلدة".





وفي حديث للصحافيين عقب الإعلان دعت لإطلاق سراح محمدي. وقالت "إذا أرادت السلطات الإيرانية اتخاذ القرار الصحيح، فستطلق سراحها. يمكنها حينئذ الحضور لتلقي هذا التكريم، وهو ما نأمله في المقام الأول".





وأشادت عائلة الفائزة "بلحظة تاريخية في المعركة من أجل الحرية في ايران".





وقال نجلها علي خلال مؤتمر صحافي في باريس "أنا فخور جدا، فخور جدا بها وسعيد جدا" وهو لم ير والدته منذ ثمانية أعوام مضيفا ان هذه الجائزة تشكل "مكافأة للشعب الإيراني".





وتعقيبًا على منح الجائزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إن منح الجائزة لمحمدي "تكريم لجميع النساء المكافحات من أجل حقوقهن على حساب تعريض حرياتهن وسلامتهن بل حتى أرواحهن للخطر".





بدورها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على منصة X إن منحها لمحمدي يظهر "القوة التي تمثلها النساء من أجل نيل الحرية. (...) لا يمكن سجن صوت محمدي الشجاع، فمستقبل إيران في نسائها".





أما الكرملين، حليف طهران، فاكتفى بالقول إن ليس لديه أي تعليق.





ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من غرناطة بجنوب إسبانيا حيث حضر قمة أوروبية غير رسمية بـ"هذا الاختيار القوي جدا للمناضلة من أجل الحرية".





من جهتها أشادت واشنطن "بشجاعة" الفائزة.





وفي رسالة إلى وكالة فرانس برس الشهر الماضي من سجنها قالت محمدي إن الاحتجاجات الأخيرة في إيران "سرّعت عملية تحقيق الديموقراطية والحرية والمساواة في إيران"، عملية باتت الآن "لا رجعة فيها".





وقد قامت مع ثلاث نساء أخريات في سجن إوين بإحراق حجابهن في الذكرى السنوية لوفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر.





وتحتل إيران المرتبة 143 من بين 146 دولة على ترتيب المساواة الجندرية للمنتدى الاقتصادي العالمي.





قمعت السلطات الإيرانية بشدة التظاهرات التي رفعت شعار "امرأة حياة حرية". وقُتل خلالها ما مجموعه 551 متظاهرا بينهم 68 طفلا و49 امرأة بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" واعتُقل الآف آخرون.





وتراجعت التحركات أواخر العام الماضي. ورغم ذلك، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليا في بعض أنحاء طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.





في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها وإجراءاتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.





في أيلول/سبتمبر تبنى البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قانونا يشدد العقوبة بحق النساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب.





- لا أمل في الحرية - ومعتبرة محمدي "قائدة بلا منازع" للتظاهرات قالت ريس أندرسن إن "جائزة نوبل هذا العام تكرم أيضا مئات آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في العام السابق ضد سياسات التمييز والقمع للأنظمة الثيوقراطية والتي تستهدف النساء".





وقالت عائلة نرجس محمدي في رسالة خطية الجمعة إن منحها الجائزة يمثل "لحظة تاريخية ومهمة للنضال من أجل الحرية في إيران".





بدورها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الجائزة "تعترف بالنضال الشجاع والنبيل للنساء الإيرانيات اللاتي يتحدين القمع".





ومحمدي مسجونة هذه المرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021. ولم تر أولادها الذين يعيشون في فرنسا مع زوجها، منذ ثماني سنوات.





وإذ تعتبرها منظمة العفو الدولية "سجينة رأي" قالت محمدي لفرانس برس في الرسالة إن "ليس لديها أي أمل في الحرية".





وهي ثاني إيرانية تفوز بجائزة نوبل للسلام التي تأتي في الذكرى العشرين لمنح الجائزة للمحامية في مجال حقوق الإنسان شيرين عبادي مكافأة لها على "جهودها من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان" وخصوصا للنساء والأطفال.





في 2003 تحدت عبادي المحافظين برفض وضع الحجاب عندما تسلمت جائزتها في أوسلو.





وستكون لجائزة هذا العام رمزية أيضا إذ تتزامن مع الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.





وإذا بقيت خلف القضبان لن تتمكن محمدي من التوجّه إلى أوسلو لتسلم الجائزة التي تشمل شهادة وميدالية ذهبية ومليون دولار، في الحفل السنوي لتوزيع الجوائز في 10 كانون الأول/ديسمبر.





وسبق أن كافأت جائزة نوبل مرات عدة نشطاء في السجن، من بينهم العام الماضي البيلاروسي أليس بيالياتسكي الذي تسلمت زوجته الجائزة نيابة عنه، والمعارض الصيني ليو تشايوبو في 2010 الذي بقي مقعده شاغرا.



