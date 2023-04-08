"لدينا أفضل مستشفى للأطفال في العالم":أكثر من 23 مليون دولار لمستشفى الأطفال الملكي في نداء الجمعة العظيمة

في عامه الـ 92، جمع نداء أو حملة الجمعة العظيمة ما يزيد عن 23 مليون دولار لمستشفى الأطفال الملكي في ملبورن.

Six nurses stand together, all are wearing bunny ears.

The hospital's Good Friday Appeal started in 1931 with 427 pounds raised at a sports carnival. Source: Facebook / rchmelbourne

النقاط الرئيسية:
  • جمعت حملة الجمعة العظيمة للمستشفى الملكي للأطفال أكثر من 23 مليون دولار من التبرعات
  • ستخصص الأموال لإنقاذ صحة الأطفال بما في ذلك رعاية أمراض القلب، وبرامج لدعم الصحة العقلية للأطفال والمصابين بأمراض مزمنة
  • دخل النداء أو الحملة السنوية عامها الـ 92
نجح نداء سنوي لجمع التبرعات لمستشفى الأطفال الملكي في ملبورن في جمع مبلغ قياسي بلغ 23 مليون دولار، حيث أنه أكبر مبلغ تم جمعه على الإطلاق في تاريخ الحدث الممتد لما يقرب من 100 عام، حيث تجاوز مبلغ العام الماضي البالغ 22.3 مليون دولار.

وساعد البث التلفزيوني طوال اليوم على الهواء مباشرة عبر فيكتوريا يوم الجمعة العظيمة في جذب المتبرعين، بما في ذلك أكثر من 4 ملايين دولار من المجتمعات الريفية والإقليمية.

وتضمنت أنشطة جمع التبرعات إقامة عرض للأغنام في Corowa، ويوم للعائلة في Inverleigh وعرض لموسيقى الريف في Traralgon.
Ballet dancers strike a pose with a child patient in bunny ears.
The Royal Children's Hospital is Victoria's major specialist paediatric hospital and the site of the nationally funded centres for cardiac and liver transplantation. Source: Facebook / rchmelbourne
وتعهد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي نيابة عن الحكومة الفيدرالية بتقديم مبلغ 6 ملايين دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما تعهدت الحكومة في فيكتوريا بمبلغ مليون دولار إضافي.

وقالت ريبيكا كوان، المديرة التنفيذية لحملة نداء الجمعة العظيمة، إنه لم يكن من الممكن الوصول إلى الرقم القياسي دون أن تتعاون المجتمعات في جميع أنحاء الولاية من أجل الأطفال.

وقالت: "نحن نتفهم أنه كان ولا يزال وقتاً صعباً للغاية بالنسبة للكثيرين، ونوجه خالص شكرنا لأولئك الذين يواصلون بذل ما في وسعهم لإحداث تغيير ذي مغزى للأطفال المرضى وعائلاتهم".

"إنه لمن دواعي السرور أن نرى العديد من سكان فيكتوريا يجتمعون ويدعمون الحملة".

وأضاف قائد الحملة بيني فاولر أن هذه الحملة بدأت في عام 1931 بجمع 427 باوند في حدث رياضي.
As part of the hospital's Good Friday Appeal, people dressed up in costumes from children's shows. Here, there is a snow white costume and a Dora the Explorer costume. A mother is also shown holding her infant child.
The hospital also cares for children from other states and overseas. Source: Facebook / rchmelbourne
وتذهب تبرعات هذه الحملة لإنقاذ صحة الأطفال بما في ذلك رعاية أمراض القلب، وبرامج لدعم الصحة العقلية للأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.

وقال رئيس الوزراء دانيال أندروز إن المستشفى لها مكان في قلوب جميع سكان فيكتوريا، وتعهدت حكومة الولاية بالتبرع بمليون دولار.

وقال: "نحن جميعاً في فيكتوريا نشعر براحة كبيرة في معرفة أنه ليس لدينا مجرد مستشفى جيد للأطفال ولكن أفضل مركز رعاية للأطفال في أي مكان في العالم هنا في مدينتنا".

وبصفته مستشفى الأطفال التخصصي الرئيسي في الولاية وموقعاً للمراكز الممولة وطنياً لزراعة القلب والكبد، فإنه يعتني بالأطفال المحليين بالإضافة إلى العديد من جميع أنحاء أستراليا وخارجها.

وجمعت هيئة الحرائق CFA في فيكتوريا أكثر من 36 مليون دولار لمستشفى الأطفال منذ عام 1951.

وكما ساعد رجلا الإطفاء أنيتا وجيمس ستيرلنغ، من Nathalia في شمال فيكتوريا، في قيادة جهود CFA لجمع التبرعات بدافع من ابنها أنجوس البالغ من العمر سبع سنوات، حيث تم تشخيص إصابة أنجوس بمرض مزمن في الكبد والجهاز التنفسي أوقفه عن النمو، لكنه يعيش الآن حياة مرضية وصحية بفضل العاملين في مستشفى الأطفال الملكي.

ويذكر أنه منذ عام 1931، جمع نداء الجمعة العظيمة 444 مليون دولار لإبقاء المستشفى في الطليعة.

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نشر في: 8/04/2023 11:55am
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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