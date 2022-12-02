في خطوة مثيرة للجدل: إندونيسيا تعتزم تجريم الجنس خارج إطار الزواج

النقاط الرئيسية: سيحظر الإصلاح التشريعي إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن وجهات نظر تتعارض مع أيديولوجية الدولة الإندونيسية

سيتم تطبيق القانون على المواطنين الإندونيسيين والأجانب

لا يزال تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بسبب «السحر الأسود» جزءا من القانون الإندونيسي

من المتوقع أن يمرر البرلمان الإندونيسي قانونًا جنائيًا جديدًا يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام.





كما سيحظر الإصلاح التشريعي إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن وجهات نظر تتعارض مع أيديولوجية الدولة الإندونيسية.





كما سيتم حظر المعاشرة قبل الزواج.



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وقال نائب وزير العدل الإندونيسي إدوارد عمر شريف هياريج إنه من المتوقع أن يتم تمرير القانون الجنائي الجديد في 15 ديسمبر بعد عقود من البحث.





وقال: «نحن فخورون بوجود قانون جنائي يتماشى مع القيم الإندونيسية».





وقد صرح بامبانج وريانتو، وهو مشرع مشارك في المسودة، إن القانون الجديد يمكن تمريره في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.





سيتم تطبيق القانون على المواطنين الإندونيسيين والأجانب، حيث أعربت مجموعات الأعمال عن قلقها بشأن الضرر الذي قد تسببه القواعد لصورة إندونيسيا كوجهة لقضاء العطلات والاستثمار.





وتحظى المسودة بدعم بعض الجماعات الإسلامية في بلد تتزايد فيه النزعة المحافظة، على الرغم من أن المعارضين يجادلون بأنها تعكس الإصلاحات الليبرالية التي تم سنها بعد سقوط الزعيم السلطوي سوهارتو عام 1998.



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كان من المقرر تمرير مسودة سابقة للمدونة في عام 2019، لكنها أثارت احتجاجات على مستوى البلاد.





تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص في ذلك الوقت ضد مجموعة من القوانين، خاصة تلك التي يُنظر إليها على أنها تنظم الأخلاق وحرية التعبير، والتي قالوا إنها ستحد من الحريات المدنية.





يقول النقاد إنه تم إجراء تغييرات طفيفة على القانون منذ ذلك الحين، على الرغم من أن الحكومة عقدت مشاورات عامة لتقديم معلومات حول التغييرات.





وتشمل التغييرات التي أجريت حكما يمكن أن يسمح بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن مدى الحياة بعد 10 سنوات من السلوك الجيد.





لا يزال تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بسبب «السحر الأسود» جزءا من القانون الإندونيسي.





ووفقًا لأحدث مسودة بتاريخ 24 نوفمبر فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها عام واحد.





إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل الرئيس، تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات كحد أقصى.





لدى إندونيسيا، الدولة ذات الأغلبية المسلمة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، مئات اللوائح على المستوى المحلي التي تميز ضد النساء والأقليات الدينية والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.





بعد أسابيع فقط من رئاسة إندونيسيا لاجتماع ناجح لمجموعة العشرين (G20) الذي شهد رفع مكانتها على المسرح العالمي، يقول ممثلو قطاع الأعمال إن مسودة المدونة ترسل رسالة خاطئة حول أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.





وقالت نائبة رئيس رابطة أصحاب العمل في إندونيسيا شينتا ويدجاجا سوكامداني: «بالنسبة لقطاع الأعمال، سيؤدي تنفيذ هذا القانون العرفي إلى خلق حالة من عدم اليقين القانوني وجعل المستثمرين يعيدون النظر في الاستثمار في إندونيسيا».





وقالت إن البنود المتعلقة بالأخلاق «ستضر أكثر مما تنفع»، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في قطاعي السياحة والضيافة.





وقال أندرياس هارسونو من هيومن رايتس ووتش إن التغييرات في القانون ستكون «نكسة كبيرة للديمقراطية الإندونيسية».





واجه نائب وزير العدل الانتقادات قائلا إن النسخة النهائية من المسودة ستضمن التزام القوانين الإقليمية بالتشريعات الوطنية وأن القانون الجديد لن يهدد الحريات الديمقراطية.





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