اليكم كيفية توفير المال عند شراء البقالة مع ارتفاع تكلفة المعيشة

النقاط الرئيسية: التضخم الواقع والارتفاع في تكلفة المعيشة جعل العديد من الأستراليين يبحثون عن طرق لخفض التكاليف اليومية

للفاكهة والخضروات جزء كبير من التكاليف اليومية واتباع بعض الأساليب البسيطة يمكن أن يخفض ما تنفقه الأسرة على الطعام

العلامات التجارية المحلية أرخص سعراً ولا تقل جودة عن العلامات التجارية العالمية

هل تفكر في سعر كل سلعة تضعها في عربة التسوق الخاصة بك عند التسوق؟





مع الارتفاع في أسعار المواد اليومية، بما في ذلك البقالة، يبحث الكثير من الناس عن طرق لخفض التكاليف.



تأكد من السلعة قبل أن تدفع ثمنها

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تقترح كاتلين كاميرون من مجموعة CHOICE للدفاع عن المستهلك أن على الناس التفكير فيما إذا كانت وسائل الراحة الصغيرة تستحق دفع التكلفة الإضافية.





وقالت إن الفاكهة والخضروات الطازجة والكاملة غالبا ما تكون أرخص من الخضروات أو الفاكهة المعبأة والمجهزة مسبقاً.





"في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كانت محلات woolworth تبيع الجزر مقابل دولارين للكيلوغرام الواحد، بينما إذا اشتريت جزرة مبشورة أو شرائح جزرة معبأة مسبقاً، فستدفع 10 دولارات للكيلو، أي خمسة أضعاف السعر".





وأضافت كاتلين أنه بالإضافة إلى كونها أغلى ثمناً، فإن الطعام المفروم مسبقاً يفسد بشكل أسرع أيضاً.



Consumers are paying for convenience when it comes to packaged pre-cut produce. Source: AAP / Elaine Thompson. تقترح مجموعة CHOICE أيضاً أن يأخذ المستهلكون في الاعتبار سعر الوحدة لعناصر البقالة عند التسوق.





وقالت كاتلين: "يتعين على جميع بائعي البقالة بالتجزئة، عرض سعر الوحدة لكل منتج، بحيث يعطي سعر المنتج بناءً على وحدة قياس".





من خلال عرض السعر لكل 100 جرام أو 100 مليلتر، يستطيع المتسوقون مقارنة قيمة السلع ذات الوزن أو الحجم المختلفين لتحديد أيهما أفضل قيمة.



أبحث عن المكان المناسب للتسوق

سارة بيتشمان تتسوق في تعاونية كلما أمكن ذلك، في محاولة لخفض التكاليف.



Sydney mother Sarah Peachman. Source: Supplied تدفع سارة 5 دولارات مقابل عضويتها السنوية في Manly Co-op، والتي تذهب إلى إدارة متجر الأطعمة غير الهادف للربح والذي يديره متطوعون، في المقابل تحصل على خصم 10 في المئة عند تسوقها.





في حين أن التسوق من المتاجر الأخرى يلبي الاحتياجات اليومية لسارة، قالت إن التسوق من التعاونية قلل من إجمالي الأموال التي تنفقها الأسرة على الطعام.





تعترف سارة بأن الأمر يحتاج بعض التخطيط، حيث تقود لمدة 20 دقيقة إلى المتجر لتخزين المواد الغذائية الأساسية، لكنها قالت إن الأمر يستحق ذلك.





"أجد أنها أرخص من السوبر ماركت لأن الكثير مما أشتريه هناك أشياء مثل المعكرونة والحنطة، وهي مكلفة للغاية في السوبر ماركت".





ولأن التعاونيات لا تحقق أرباح للمساهمين أو المالكين، لذا يمكن البيع بأسعار مخفضة قليلاً.



استخدم ما لديك أولاً

في حين أنه قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لكن في أستراليا يتم رمي واحد من كل خمسة أكياس من البقالة في سلة المهملات دون أن يؤكل.



The food from one in five grocery bags in Australia never makes it to the table. Source: AAP / Ben Rushton أي ما يعادل 312 كيلوجراماً من الطعام للفرد كل عام، وهو ما يعادل تكلفة تزيد عن 2000 دولار لكل أسرة.





يمكن أن تؤدي معالجة هذا الهدر على مستوى الأسرة إلى تقليل كمية البقالة التي يشتريها الناس.





وقالت ليندساي مايلز، وهي أخصائية في النفايات: "قد يكون لديك بعض التفاح، ولا يبدو لك طازجاً، لا يزال بإمكانك طهيه وتحويله إلى صلصة تفاح، أو يمكنك تقطيعه لفتات تستخدمه للحلويات أو يمكنك تحويله في عصير".



اشتري منتج محلي وفي موسمه

قالت ليندساي إن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون أن فواكه مختلفة تزرع في أستراليا فقط في مواسم معينة، والأسعار تعكس ذلك.



Waste educator and author Lindsay Miles Source: Supplied وتقترح التسوق في محلات البقالة المحلية، حيث من المرجح أن تجد المنتجات التي تزرع حالياً في المنطقة المحلية، بدلاً من محلات السوبر ماركت الكبيرة، حيث غالباً ما يتم استيراد المنتجات الطازجة على مدار العام عندما لا يتم زراعتها محلياً.





وقالت عند شراء الفاكهة والخضروات في موسمها، تجدها أكثر نضارة وأرخص سعراً.



ازرع ما تحتاجه

يدفع أندرو باركر، ثمن أقل من نصف جميع المنتجات الطازجة التي يستخدمها في الطبخ، حيث أغلب الفواكه والخضروات والأعشاب التي يستخدمها إما من الحديقة الموجودة في الفناء الخلفي لمنزله أو مجاناً من الآخرين في منطقته.



Grow Free founder Andrew Baker gets less than half of his fresh produce from a store. Source: Supplied منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بدأ أندرو حركة Grow Free، و هي مشاركة المجتمعات في جميع أنحاء أستراليا في إنتاجها الفائض مع الآخرين مجاناً عبر عربات في مواقع محددة.



استهلك الفاكهة والخضروات بالكامل

قالت ليندساي إن الكثير من الناس يرمون أجزاء من الخضروات مثل ساق البروكلي، معتقدين أنها غير صالحة للأكل، بينما في الواقع هي صالحة للأكل.





وقالت عند استخدام ما نرميه من الخضروات أو الفاكهة، وتغيير طريقة التفكير في ذلك، تجد توفيراً بما تنفقه على الطعام.



لا تكن صعب الإرضاء

بينما اعتادت محلات السوبر ماركت على تخزين أفضل الفواكه والخضروات فقط، قالت كاتلين من تعاونية CHOICE إن الضغط لتقليل الهدر جعلها تشتري منتجات قد لا تناسب متطلباتها الجمالية من قبل ولكن بأسعار أقل.



Many supermarkets now sell 'seconds' fruit at a lower price than their other fruit and it is perfectly fine to eat. Source: Getty / Picture Alliance "يمكنك شراء هذه الفاكهة من معظم محلات السوبر ماركت الكبرى الآن بما يصل إلى نصف سعر الفواكه والخضروات العادية".



العلامات التجارية المحلية

قالت كاميرون بالنسبة لأولئك الذين يشترون دائماً مواد غذائية تحمل علامات تجارية عالمية، فقد يكون الوقت قد حان لتجربة العلامات التجارية المحلية.





"نقارن بانتظام مجموعة كبيرة حقاً من المنتجات المحلية المتميزة مع نظيراتها الأرخص سعراً لمعرفة أيهما أفضل من حيث المذاق والقيمة، لقد توصلنا في الكثير من الاختبارات التي أجريناها إلى أن العلامات التجارية المحلية ليست أرخص فحسب، بل إنها تحسنت أيضاً من حيث الجودة كثيراً ".





قالت كاميرون إن أولئك الذين لا يريدون التخلي عن المواد الغذائية ذات العلامات التجارية يجب أن يبحثوا إلى الأماكن التي يمكنهم شرائها منها بسعر أرخص.





"لقد وجدت من خلال الأعمال التي قمنا بها أن المنتجات من العلامات التجارية الشهيرة مثل Kellogg's أو Cadbury هي في المتوسط حوالي 20 في المائة، أرخص في Aldi بالمقارنة مع Coles أو Woolworths".





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