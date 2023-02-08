كتيب معلومات بلغات متعددة للتعريف بالاستفتاء حول صوت السكان الاصليين

وافقت الحكومة الفيدرالية على طلب المعارضة بإعداد كتيب معلومات ممول من دافعي الضرائب بلغات مختلفة لعامة الاستراليين حول صوت السكان الأصليين المقترح إلى البرلمان.





وشهدت الاستفتاءات السابقة على الدستور كتيبًا ممولًا من دافعي الضرائب يحدد النتائج المترتبة على قول نعم وتلك المترتبة على قول لا في القضايا المطروحة للاستفتاء.





وكانت الحكومة الفيدرالية قد عارضت سابقًا إصدار مثل هذا الكتيب، لأنه سيكون مكلفًا ، كما أنه عفا عليه الزمن في العصر الرقمي.





ومع ذلك ، ذكرت صحيفة "فاينانشيل ريفيو" الأسترالية أن الحكومة تراجعت الآن عن هذا الموقف حيث يقول زعيم المعارضة بيتر داتون إن مثل هذا الكتيب مهم بشكل خاص للناخبين الذين لغتهم الأولى ليست الإنجليزية.











