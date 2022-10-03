ارتفعت أسعار الفائدة بسرعة. فكم يدفع أصحاب الرهن العقاري الآن؟

النقاط الرئيسية: استقر سعر الصرف الرسمي للبلاد عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة فقط بين نوفمبر 2020 ومايو من هذا العام

في كل شهر منذ اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياط الأسترالي (RBA) تم تطبيق زيادة إضافية بمقدار 0.5 نقطة مئوية

أولئك الذين لديهم رهن عقاري بقيمة 500,000 دولار كانوا يدفعون بالفعل أكثر من 600 دولار شهريًا إضافية منذ أبريل

يدفع المواطن الأسترالي العادي مئات الدولارات في سداد الرهن العقاري أكثر من هذا الوقت من العام الماضي ومع توقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا.





استقر سعر الصرف الرسمي للبلاد عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة فقط بين نوفمبر 2020 ومايو من هذا العام، عندما بدأت أولى الخطوات نحو سلسلة من الارتفاعات المتتالية.





في شهر مايو تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.25 نقطة مئوية، وفي كل شهر منذ اجتماع مجلس إدارة بنك الاحتياط الأسترالي (RBA) تم تطبيق زيادة إضافية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في المبلغ الذي يتعين على مالكي المنازل دفعه على قروض الإسكان.



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Interest rate increases so far in 2022. Source: SBS

إلى أي مدى سيرتفع سعر الصرف النقدي في أكتوبر؟

يتوقع كبير الاقتصاديين في AMP Capital شين أوليفر ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 0.25 نقطة مئوية على الأقل اليوم.





وقال: «الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع هو أن بنك الاحتياط سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى وذلك لأن التضخم لا يزال مرتفعًا ويرتفع».





ينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كانت الزيادة ستكون 0.25 أو 0.5 نقطة مئوية لكن السيد أوليفر يعتقد أن السلسلة الأخيرة من الزيادات الكبيرة تحتاج إلى وقت لتحقيق التأثير المطلوب.





وقال: «سيكون لذلك تأثير متخلف على الاقتصاد، ويحتاج بنك الاحتياط إلى التهدئة للسماح لهذا التأثير المتخلف بالظهور».





«لهذا السبب يعتقد البعض، بمن فيهم أنا، أن بنك الاحتياط سيخفض، بل يجب عليه بالفعل، أن يخفض ارتفاع سعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس بدلاً من الاستمرار في الارتفاع بمقدار 50 نقطة».





وأشار أوليفر إلى أن بنك الاحتياط لا يزال قلقًا بشأن التضخم وأن الاقتصاد الأسترالي لم يشهد بعد تباطؤًا كبيرًا، وهو ما يمكن استخدامه كسبب لزيادة أكبر.





ويبلغ معدل التضخم الأساسي 4.9 في المائة - وهو لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي من 2 إلى 3 في المائة.



ما مقدار ما يدفعه أصحاب الرهن العقاري منذ أن بدأت الأسعار في الارتفاع؟

بحسب موقع مقارنة المنتجات المالية RateCity فإن أولئك الذين لديهم رهن عقاري بقيمة 500,000 دولار كانوا يدفعون بالفعل أكثر من 600 دولار شهريًا إضافية منذ أبريل لسداد قروض الإسكان.



إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 0.25 في المائة يوم الثلاثاء، فإن الزيادة الإجمالية بين مايو وأكتوبر ستكون 2.5 نقطة مئوية. Source: SBS تقدر RateCity أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.5 في المائة ستعني أن هؤلاء الأشخاص سيضطرون إلى تخصيص حوالي 150 دولارًا أخرى شهريًا لرهنهم العقاري بزيادة إجمالية تبلغ حوالي 760 دولارًا منذ مايو.





يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضًا على قدرة الاقتراض لدى أولئك الذين يتطلعون إلى شراء منزل.





تقدر RateCity أن الحد الأقصى لقدرة الشخص العادي على الاقتراض قد انخفض بنحو 20 في المائة أو 500 134 دولار، نتيجة للارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة.





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