هكذا يمكن للزوار الدوليين تلقي لقاح مجاني لفيروس كورونا في أستراليا

النقاط الرئيسية أي شخص يبلغ من العمر خمس سنوات أو أكثر مؤهل للحصول على لقاحات كوفيد المجانية في أستراليا

يمكن للأشخاص غير المسجلين في ميديكير الوصول إلى اللقاحات في الصيدليات المجتمعية المشارِكة والعيادات التي تديرها الولايات والكومنولث

يجب على المواطنين استشارة أطبائهم قبل خلط اللقاحات

يعود والدا جاي مانكاد المقيم في سيدني إلى الهند هذا الشهر بعدما زارا ابنهما فور إعادة فتح أستراليا الحدود لأهالي المهاجرين والطلاب الدوليين.





وبينما يستعدان للعودة إلى الوطن الشهر المقبل، اعتقد مانكاد أنه من الحكمة أن يتم تطعيم والديه بالجرعة المنشطة الثانية قبل بداية فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.





كان والداه قد حصلا على أول جرعة معززة في الهند، لكن الجرعة الثانية غير متوفرة في بلدهما.





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قال مانكاد لقناة SBS: "إنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا بسبب تقدمهم في السن".





والداه مؤهلان للحصول على جرعة ثانية في أستراليا، لكن ليس لديهما بطاقة ميديكير مثل المواطنين الأستراليين والمقيمين الدائمين.





كيف يمكن للأشخاص غير المسجلين في ميديكير الحصول على لقاح كوفيد-19 أو جرعة معززة في أستراليا؟





يمكن لأي شخص يبلغ من العمر خمسة أعوام أو أكثر تلقي لقاحات كوفيد مجاناً في أستراليا.





وهذا يشمل الأشخاص الذين ليس لديهم رعاية طبية والزائرين الأجانب والطلاب الدوليين والعمال المهاجرين وطالبي اللجوء.





ومع ذلك، قد يكون العثور على عيادة تطعيم لهذه المجموعة أمراً صعباً.





يقول مانكاد إن طلبه رفض من العديد من الأطباء العامين والصيدليات.





ويضيف: "لم نكن نعرف إلى أين نذهب".



Rachana Oza says there is conflicting information for overseas parents wanting to vaccinate in Australia. Credit: Rachana Oza تقول راتشانا أوزا، التي عاد والداها مؤخراً إلى الهند بعد ثمانية أشهر في أستراليا إن هناك "معلومات متضاربة للزوار الأجانب".





"تم رفض البعض من طبيبهم العام، بينما كان طبيبي العام سعيداً بإعطاء اللقاح".





وتضيف: "أعتقد أن هناك تناقضاً في كيفية تقديم المشورة".





وقالت وزارة الصحة ورعاية المسنين لـ SBS إن الأشخاص الذين ليس لديهم ميديكير يمكنهم الحصول على لقاحاتهم من خلال "الصيدليات المجتمعية المشاركة".





وأضافت: "التطعيمات متاحة أيضاً من خلال عيادات التطعيم التابعة للكومنولث وعيادات التطعيم التي تديرها الولايات أو الإقاليم".





"هناك العديد من الأماكن حيث يمكنك الحصول على تطعيمك المجاني. أداة تحديد عيادات التطعيم ستساعدك في العثور على المكان الأفضل. يحتوي موقع وزارة الصحة في كل ولاية وإقليم على مزيد من المعلومات حول التطعيم".



هل يمكنكم مزج اللقاحات؟

يقول مانكاد إنه اضطر للاعتماد على نصيحة أصدقائه وعائلته لأنه لم يتمكن من العثور على أي "إرشادات محددة" بشأن خلط اللقاحات.





ويقول الأستاذ المساعد سانجايا سيناناياكي، خبير الأمراض المعدية من الجامعة الوطنية الأسترالية، إن هناك العديد من التجارب التي تبحث في الجمع بين لقاحات مختلفة، وكانت النتائج العامة تشير إلى أن ذلك الإجراء آمن.





ويقول البروفيسور سيناناياكي: "من المحتمل أن تحصل على استجابة مناعية أقوى وأعراض أقوى قليلاً عند استخدام لقاح مختلف".





ويشرح قائلاً: "لذلك لا توجد مشكلة حقاً في استخدام اللقاحات بتركيبات مختلفة عندما يتعلق الأمر بكوفيد".





ومع ذلك، تشجع الحكومة الأسترالية المواطنين بشدة على طلب المشورة من الطبيب ومقدمي الخدمات الصحية قبل الحصول على لقاح مختلف.



هل يجب أن يحصل الزائرون على جرعتهم المعززة في أستراليا؟

يقول البروفيسور سيناناياكي إنه يجب على الزوار التفكير في الحصول على جرعة معززة إذا كانوا مؤهلين.





"بالنسبة لكوفيد، لا يهم إذا كنت تزور أستراليا أو تعيش فيها. سوف يصيبك كوفيد إذا كنت معرضاً".





ويضيف: "يجب أن نوفر لهم الفرصة لأنها ستفيد شعبنا ككل".





وتقول أوزا إنها ممتنة للحكومة الأسترالية لإتاحتها جرعة معززة لوالديها.





"إنه مصدر قلق دائم للمهاجرين عندما يزورهم آباؤهم المسنون لفترة طويلة".



