حريق كبير في وسط سيدني والتحقيق لا يزال جاريا

النقاط الرئيسية: استدعاء الطواقم إلى شارع راندل في Surry Hills بعد ظهر يوم الخميس التي وجدت المبنيين متعددي الطوابق مشتعلين تمامًا

أُمر السكان القريبون بالإخلاء، حيث أدى الحريق إلى تصاعد أعمدة من الدخان السام في السماء

كان محققو الإطفاء في مكان الحادث لمحاولة تحديد سبب الحريق وستقوم الشرطة أيضًا بالتحقيق

ستقوم الشرطة والمحققون من Fire and Rescue NSW بتمشيط حطام مصنع قبعات سابق ومبنى فارغ آخر اشتعلت فيه النيران في منطقة الأعمال المركزية بسيدني.





تم استدعاء الطواقم إلى شارع راندل في Surry Hills بعد ظهر يوم الخميس التي وجدت المبنيين متعددي الطوابق مشتعلين تمامًا.





وصلت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير لتطويق مكان الحادث، مع إغلاق الشوارع المجاورة وإغلاق خط السكك الحديدية الخفيفة في الضواحي الشرقية.



كما أُمر السكان القريبون بالإخلاء، حيث أدى الحريق إلى تصاعد أعمدة من الدخان السام في السماء.





شهد الحريق حضور 120 من رجال الإطفاء، وتم الإعلان عن احتواء الحريق في الغالب في حوالي الساعة 7 مساءً.





كانت الإصابة الوحيدة المبلغ عنها من الحريق هي حرق بسيط أصيب به رجل إطفاء. يُعتقد أن كلا المبنيين كانا شاغرين.





كان هناك أيضًا «مستوى صغير من انتشار الحريق» والحرارة الشديدة التي تسببت في بعض الأضرار الطفيفة للمباني السكنية المجاورة، وفقًا لجيريمي فيوتريل، القائم بأعمال مفوض الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.



وقام أكثر من 100 رجل إطفاء بمكافحة الحريق بعد ظهر الخميس بعد إخلاء المبنى. Source: AAP / Dean Lewins انهار سقف المبنى المكون من سبعة طوابق بين شارع راندل وراندل لين، بالقرب من المحطة المركزية بالمدينة قبل سقوط جدرانه قبل الساعة 5 مساءً بقليل.





ووصف السيد فيوتريل الحريق يوم الخميس بأنه أحد أكبر الحرائق في المدينة منذ سنوات.





وقال إنه من حسن الحظ عدم إصابة أحد بجروح بالغة في الظروف الخطيرة للغاية.





وكان محققو الإطفاء في مكان الحادث لمحاولة تحديد سبب الحريق وستقوم الشرطة أيضًا بالتحقيق.





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