حريق كبير في وسط سيدني والتحقيق لا يزال جاريا

وصفت السلطات الحريق بالقرب من محطة سيدني المركزية بأنه أحد أكبر حرائق المدينة منذ سنوات.

Emergency services work to contain a building fire in central Sydney.

Emergency services - including 120 firefighters - attended the scene of the fire started in an over 100 year old heritage-listed building. Source: AAP / Dean Lewins

النقاط الرئيسية:
  • استدعاء الطواقم إلى شارع راندل في Surry Hills بعد ظهر يوم الخميس التي وجدت المبنيين متعددي الطوابق مشتعلين تمامًا
  • أُمر السكان القريبون بالإخلاء، حيث أدى الحريق إلى تصاعد أعمدة من الدخان السام في السماء
  • كان محققو الإطفاء في مكان الحادث لمحاولة تحديد سبب الحريق وستقوم الشرطة أيضًا بالتحقيق
ستقوم الشرطة والمحققون من Fire and Rescue NSW بتمشيط حطام مصنع قبعات سابق ومبنى فارغ آخر اشتعلت فيه النيران في منطقة الأعمال المركزية بسيدني.

تم استدعاء الطواقم إلى شارع راندل في Surry Hills بعد ظهر يوم الخميس التي وجدت المبنيين متعددي الطوابق مشتعلين تمامًا.

وصلت الشرطة بعد ذلك بوقت قصير لتطويق مكان الحادث، مع إغلاق الشوارع المجاورة وإغلاق خط السكك الحديدية الخفيفة في الضواحي الشرقية.
كما أُمر السكان القريبون بالإخلاء، حيث أدى الحريق إلى تصاعد أعمدة من الدخان السام في السماء.

شهد الحريق حضور 120 من رجال الإطفاء، وتم الإعلان عن احتواء الحريق في الغالب في حوالي الساعة 7 مساءً.

كانت الإصابة الوحيدة المبلغ عنها من الحريق هي حرق بسيط أصيب به رجل إطفاء. يُعتقد أن كلا المبنيين كانا شاغرين.

كان هناك أيضًا «مستوى صغير من انتشار الحريق» والحرارة الشديدة التي تسببت في بعض الأضرار الطفيفة للمباني السكنية المجاورة، وفقًا لجيريمي فيوتريل، القائم بأعمال مفوض الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز.
Firefighters at the scene of a building fire.
وقام أكثر من 100 رجل إطفاء بمكافحة الحريق بعد ظهر الخميس بعد إخلاء المبنى. Source: AAP / Dean Lewins
انهار سقف المبنى المكون من سبعة طوابق بين شارع راندل وراندل لين، بالقرب من المحطة المركزية بالمدينة قبل سقوط جدرانه قبل الساعة 5 مساءً بقليل.

ووصف السيد فيوتريل الحريق يوم الخميس بأنه أحد أكبر الحرائق في المدينة منذ سنوات.

وقال إنه من حسن الحظ عدم إصابة أحد بجروح بالغة في الظروف الخطيرة للغاية.

وكان محققو الإطفاء في مكان الحادث لمحاولة تحديد سبب الحريق وستقوم الشرطة أيضًا بالتحقيق.

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نشر في: 26/05/2023 8:16am
آخر تحديث: 26/05/2023 2:10pm
المصدر: SBS, AAP
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