إيران تسعى لاستئناف علاقاتها الخارجية مع البحرين بعد السعودية

أعربت إيران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية عام 2016 لدعم السعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.

Iran Saudi Arabia

التقارب الأخير بين إيران والسعودينة قد يعيد تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط Credit: Luo Xiaoguang/AP

النقاط الرئيسية
  • إيران لا تستبعد عودة العلاقات مع البحرين بعد تقاربها مع السعودية مؤخرا
  • انقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2016 على خلفية اعدام رجل دين شيعي
  • استأنفت الكويت والامارات علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية
قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحه الصحافي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.
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وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لدعم الرياض.

وأعلنت إيران والسعودية الجمعة الماضية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة" موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".

في الأشهر الماضية استأنفت الامارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع ايران.
Secretary-General of the UN Antonio Guterres in Iraq
Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres meets Prime Minister of Iraq's Kurdish Regional Government (KRG), Mesrur Barzani during his official visit in Erbil, Iraq on March 2, 2023. Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images
وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين ايران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".

اتهمت البحرين عدة مرات إيران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الاطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.

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نشر في: 14/03/2023 3:02pm, آخر تحديث: 14/03/2023 3:04pm
By AFP - SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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