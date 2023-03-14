إيران تسعى لاستئناف علاقاتها الخارجية مع البحرين بعد السعودية

النقاط الرئيسية
- إيران لا تستبعد عودة العلاقات مع البحرين بعد تقاربها مع السعودية مؤخرا
- انقطعت العلاقات بين السعودية وإيران في عام 2016 على خلفية اعدام رجل دين شيعي
- استأنفت الكويت والامارات علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران بوساطة صينية
قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في تصريحه الصحافي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".
انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.
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وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لدعم الرياض.
وأعلنت إيران والسعودية الجمعة الماضية استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.
وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة" موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".
في الأشهر الماضية استأنفت الامارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع ايران.
وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين ايران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".
Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres meets Prime Minister of Iraq's Kurdish Regional Government (KRG), Mesrur Barzani during his official visit in Erbil, Iraq on March 2, 2023. Source: Anadolu / Anadolu Agency via Getty Images
اتهمت البحرين عدة مرات إيران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الاطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.
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