إيران تستدعي القائم بالأعمال الأسترالي احتجاجا على فرض عقوبات

النقاط الرئيسية: جاء القرار الاسترالي قبيل الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق

قالت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس إنها "استدعت القائم بأعمال السفارة الأسترالية"

قُتل في تظاهرات العام الماضي مئات الأشخاص

استدعت إيران القائم بالأعمال الاسترالي احتجاجا على ما اعتبرته "تصريحات تدخلية" والإعلان عن حزمة عقوبات، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الخميس.





وكانت استراليا قد قالت الأربعاء أنها ستفرض "عقوبات محددة وحظرا على السفر على أربعة أشخاص وثلاثة كيانات مسؤولين عن قمع الشعب في إيران من بينهم نساء وفتيات".





وذكرت بالاسم المتحدث باسم الشرطة الإيرانية منتظر المهدي من بين الأشخاص المشمولين بحزمة العقوبات الأخيرة إضافة إلى الشرطة السيبرانية وتلفزيون برس الحكومي.



وجاء القرار الاسترالي قبيل الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة المفروضة من قبل القيادة الدينية على النساء.





وأثارت وفاتها احتجاجات في أنحاء البلاد استمرت شهورا وقتل فيها المئات.





وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس إنها "استدعت القائم بأعمال السفارة الأسترالية" عقب "تصريحات وزير خارجية استراليا التدخلية في شؤون إيران ... والاعلان عن حزمة جديدة من الحظر".





وقالت إنها "أبلغته احتجاجا شديد اللهجة باسم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا السلوك".





قُتل في تظاهرات العام الماضي مئات الأشخاص، من بينهم العشرات من أفراد الأمن، واعتُقل الآلاف. واعتبرت السلطات التحركات "أعمال شغب" بتحريض من أطراف خارجية.



