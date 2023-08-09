العراق يحظر استخدام مصطلح "المثلية" ويستبدله بعبارة "الشذوذ الجنسي"

قالت هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق يوم الثلاثاء إنها أمرت جميع وسائل الإعلام وشركات التواصل الاجتماعي العاملة في الدولة بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستخدام المفردة الحقيقية "الشذوذ الجنسي".

A group of men lighting a rainbow flag on fire

The Iraqi Communications and Media Commission has banned media from using the terms 'homosexuality' and 'gender'. Source: Getty / picture alliance/dpa/picture alliance

Key Points
  • Iraq's media regulator has banned media companies operating in the Arab state from using the term 'homosexuality'.
  • The Iraqi Communications and Media Commission has ordered media to instead use the term 'sexual deviance'.
  • A government spokesperson said a penalty for violating the rule had not yet been set but could include a fine.
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات بالعراق في بيان أنها قررت "منع استخدام مفردة النوع الاجتماعي والجندر والمثلية في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي".

وقالت في البيان إنه تقرر منع جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها.

وجاء في البيان أن هيئة الإعلام والاتصالات توجه بعدم "استخدام مفردة المثلية الجنسية واستخدام المفردة الحقيقية الشذوذ الجنسي".
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وأوضحت الهيئة أنها تهدف إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة".

وقال متحدث باسم الحكومة إن عقوبة انتهاك هذا القرار لم تتحدد بعد لكنها قد تنطوي على غرامة.

ولا يجرم العراق صراحة المثلية الجنسية ولكنه يستخدم بنودا تتعلق بالأخلاق، معرّفة بشكل فضفاض في قانون العقوبات، لاستهداف أفراد مجتمع الميم.
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وكثفت الأحزاب العراقية الرئيسية في العراق انتقاداتها لحقوق مجتمع الميم في الشهرين الماضيين، إذ نظمت الفصائل الشيعية الغاضبة من حرق نسخ من المصحف في السويد والدنمرك احتجاجات شملت إحراق رايات المثليين التي تحمل ألوان قوس قزح.

الجدير بالذكر أن أكثر من 60 دولة تجرّم المثلية، في حين أن الممارسات الجنسية المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفقاً لبيانات Our World in Data.

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نشر في: 9/08/2023 11:32am
المصدر: Reuters
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