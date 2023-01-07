خليجي 25: افتتاح البطولة رسمياً بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 كانون الثاني/يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".





كما حضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية اخرى من دول المنطقة.



Banners showing the flags of (L to R) Bahrain, Yemen, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Oman, the United Arab Emirates, and Qatar Source: AFP / HUSSEIN FALEH/AFP

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد 1979.





ويفتتح منتخبا العراق وعمان مشوارهما في وقت لاحق على ملعب البصرة الدولي ضمن المجموعة الاولى، تلهيا ضمن المجموعة ذاتها مباراة السعودية واليمن على الملعب ذاته.



A general view shows the new Minaa Olympic Stadium, built to accomodate 30,000 spectators, in Iraq's southern city of Basra Source: AFP / HUSSEIN FALEH/AFP وحسم التعادل السلبي المباراة الافتتاحية بين العراق وعُمان في انطلاق منافسات كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، الجمعة على استاد البصرة الدولي وسط حضور جماهيري بلغ 65 ألف متفرج ضمن منافسات المجموعة الاولى، فيما حققت السعودية فوزًا بنتيجة 2-0 على اليمن، ضمن منافسات الجموعة الاولى.





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