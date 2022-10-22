هل يعود بوريس جونسون رئيس وزراء لبريطانيا؟

النقاط الرئيسية: ألقى ثلاثة وزراء كبار بثقلهم وراء بوريس جونسون للعودة كرئيس للوزراء في بريطانيا

أصبحت وزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت أول مرشح يعلن عنه رسميًا يوم الجمعة

أولئك الذين يسعون إلى الفوز بمنصب رئيس الوزراء يجب أن يحصلوا على 100 ترشيح من نواب حزب المحافظين بحلول يوم الإثنين

ألقى ثلاثة وزراء كبار بثقلهم وراء بوريس جونسون للعودة كرئيس للوزراء في بريطانيا بعد أن أثارت استقالة ليز تراس منافسة سريعة لإيجاد بديل لها كقائدة لحزب المحافظين.





أصبحت وزيرة الدفاع السابقة بيني مورداونت أول مرشح يعلن عنه رسميًا يوم الجمعة لكن بوريس جونسون وريشي سوناك الذي كان وزيرا للخزانة في عهد جونسون يعتقد أنهما المنافسان الأكثر حظا حيث يتمتعان بتأييد كبير قبل التصويت الذي سيعقد الأسبوع المقبل.





أولئك الذين يسعون إلى الفوز بمنصب رئيس الوزراء الذي استقالت منه تراس يوم الخميس بعد ستة أسابيع من الفوضى يجب أن يحصلوا على 100 ترشيح من نواب حزب المحافظين بحلول يوم الإثنين.





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ويليام كيدجاني الذي يعمل محللا للمراهنات السياسية في Star Sports يقوم بتحديث الاحتمالات على لوحة أمام Westminster.





ويقول كيدجاني إن جونسون يمكن أن يكون المنافس الرائد في سباق رئاسة الوزراء.



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من الجدير بالذكر أن سوناك قد نال يوم الجمعة الحد الأدنى المطلوب من الأصوات للترشح لمنصب زعيم حزب المحافظين بعد استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس وفق ما أفاد نواب مؤيدون.





وكتب النائب المحافظ البارز في مجلس العموم توبياس إلوود على تويتر "يشرفني أن أكون النائب المئة عن حزب المحافظين الذي يدعم ريشي"، وتبعه مؤيدون آخرون أكدوا تجاوز سوناك حاجز المئة.





وسيصبح سوناك تلقائيا زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء في حال فشل منافسيه بيني موردنت وبوريس جونسون في مسعاهم لنيل 100 ترشيح من زملائهم المحافظين في البرلمان.





ومع تزايد التأييد له داخل حزب المحافظين بدأت تتعزز فرضية عودة جونسون إلى السلطة.





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