ثلاثة جرحى مدنيين جراء قصف جوي إسرائيلي بمحيط مدينة حمص السورية

أصيب ثلاثة مدنيين ليل الجمعة السبت جراء قصف جوي إسرائيلي في محيط حمص بوسط سوريا حسب وسائل إعلام رسمية سورية.

SYRIA ISRAELI AIR STRIKE

SANA reports the Syrian Arab Army's air defenses responded to an alleged Israeli missile attack on Damascus International Airport. Credit: SANA

النقاط الرئيسية:
  • قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص"
  • لم تتبن إسرائيل تنفيذ أي ضربات في سوريا، حيث شنّت خلال سنوات النزاع مئات الضربات الجوية
أفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأنه عند "حوالى الساعة الثانية عشرة و50 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضافت أن القصف أدى إلى "إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات".
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من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "صواريخ إسرائيلية دمرت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله اللبناني في مطار الضبعة العسكري في ريف حمص".

وأضاف "سُمع دوي انفجارات عنيفة نتيجة انفجار الذخائر المخزنة في المستودع، كما شوهدت النيران مشتعلة في الموقع، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن".

في 2 نيسان/أبريل نفذت إسرائيل ضربات مماثلة على منشأة لحزب الله في منطقة مطار الضبعة ما أسفر عن مقتل مقاتلين موالين لإيران وإصابة خمسة جنود حسب المرصد.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ أي ضربات في سوريا، حيث شنّت خلال سنوات النزاع مئات الضربات الجوية التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل التصدي لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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نشر في: 29/04/2023 11:57am
آخر تحديث: 29/04/2023 12:01pm
By AFP - SBS
المصدر: SBS

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