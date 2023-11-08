إسرائيل تقول إن جيشها بلغ "قلب مدينة غزة"

النقاط الرئيسية أكثر من 10 آلاف قتيل بعد شهر من اندلاع الحرب على غزة

إسرائيل تقول إن جيشها بات في قلب مدينة غزة

نتانياهو يجدد رفضه وقف إطلاق النار ا ما لم يتم الإفراج عن الرهائن لدى حماس

واصلت إسرائيل القصف الجوي المكثف على القطاع الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، والتقدم برا بعدما طوقت مدينة غزة وقسمت القطاع الى شطرين بحسب الجيش مع تجاوز حصيلة القتلى عشرة آلاف بحسب الحركة الفلسطينية.





وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش بات "في قلب مدينة غزة". وأضاف في مؤتمر صحافي "سندمر حماس (...) قواتنا جاهزة على جميع الجبهات"، معتبرا أن "غزة هي أكبر قاعدة إرهابية تم بناؤها على الإطلاق".



وجدد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رفضه وقف النار ما لم يتم الإفراج عن الرهائن لدى حماس.





وقال في كلمة متلفزة إنه "لن يسمح بدخول الوقود (...) ولا وقف لإطلاق النار من دون الافراج عن رهائننا".





"بذور الشقاء لأجيال مقبلة"





تدعو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وقادة العالم العربي ودول أخرى في العالم الى وقف إطلاق النار، وهي فكرة لا تدعمها واشنطن التي تدفع في اتجاه "توقف إنساني" لاطلاق النار وتشدد على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.





وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدد الإثنين مطالبته بـ"وقف إطلاق نار إنساني يزداد إلحاحا ساعة بعد ساعة" في القطاع الذي أضحى "مقبرة للأطفال"، مضيفا "الكابوس في غزة هو أكثر من مجرد أزمة إنسانية. بل أن البشرية في أزمة".



Antonio Guterres, Secretary-General of the United Nations. Source: Getty وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء بوضع حد لما يقاسيه مدنيون من معاناة رهيبة، خصوصا الأطفال.





وقالت في بيان "بعد مرور شهر، يُجبَر مدنيون في غزة وإسرائيل على تحمّل معاناة وخسائر هائلة. هذا الأمر يجب أن يتوقّف"، محذّرة من أن "القصف المكثّف يدمّر البنية التحتية المدنية في جميع أنحاء غزة، ويزرع بذور الشقاء لأجيال مقبلة".





"جثث، أشلاء"





يخضع قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، أصلا لحصار بري وجوي وبحري من إسرائيل منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007. وأعلنت إسرائيل تشديده بعد اندلاع الحرب.





والثلاثاء، سار عدد كبير من أهالي قطاع غزة بين الجثث والأشلاء وسط الدبابات الإسرائيلية وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض في نزوحهم القسري نحو الجنوب هربًا من نيران القصف.





وتحدثت النازحة علا الغول عن "الخوف". وقالت الشابة التي غطت رأسها بحجاب ذهبي اللون "لم نر جنودًا، رأينا الدبابات على جانبي الطريق".





وأضافت "مشينا أسرابا رافعين أيدينا، حاملين رايات بيضا".



تحذير لحزب الله





وفيما يخشى المجتمع الدولي اتسّاع نطاق النزاع، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية نشر غواصة في الشرق الأوسط، تضاف الى حاملتي طائرات أكدت أن الهدف من نشرهما "ردع" أطراف أخرى عن الدخول في الحرب، خصوصا إيران وحليفها حزب الله اللبناني.





وتزداد المخاوف من احتمال توسع النزاع ليشمل لبنان مع تبادل يومي للقصف وإطلاق النار عند الحدود بين القوات الاسرائيلية وحزب الله.





وكرر نتانياهو الثلاثاء تحذير الحزب من ارتكاب "خطأ عمره" في حال توسع القتال عند الجبهة الشمالية.





وأعلن الحزب الثلاثاء "استهداف مرابض مدفعية العدو في فلسطين المحتلة" ردا على قصف إسرائيلي طال مواقعه ليلا.





من جهته، أكد الجيش الاسرائيلي رصد إطلاق 20 مقذوفا من لبنان باتجاه أراضيه الثلاثاء، مشيرا الى أنه يقوم بالرد باستخدام سلاح المدفعية.



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