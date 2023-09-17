هل كانت نساء الريف الأسترالي على قدر المسؤولية بينما كان الرجال في ساحات القتال خلال الحرب العالمية الثانية؟

تقوم هذه السلسلة بإعادة تصور لأستراليا في الأربعينيات من القرن الماضي بطريقة ساخرة وطريفة ووجريئة. تلعب دور البطولة الممثلة الإيطالية ميشيلا دي روسي، وتقود طاقماً استثنائياً من النجوم الأستراليين الصاعدين بما في ذلك ماكس ماكينا، فيبي غرينر وجانا زفيدينيوك وآخرين.



Source: SBS في هذه السلسلة الدرامية المكونة من ثمانية أجزاء، وبينما كانت أستراليا في حالة حرب، ومعظم الرجال في ساحات المعركة بعيدين عن منازلهم، سنتابع قصة فرانكي دي روسي، التي وجدت نفسها مسؤولة عن مزرعة التفاح التي تعاني من مشاكل كثيرة بعد إرسال زوجها إلى الحرب. فكيف ستتصرف بعدما جندت مجموعة من النساء لمساعدتها؟



Source: SBS في كثير من الأحيان، تكون الأحداث غير دقيقة تاريخياً إلى حد كبير، وتدور حول أشخاص لا يمسكون بزمام السلطة عادةً، حيث يتم دفعهم لذلك ويطلب منهم أن يعبثوا بالجحيم. تتمحور الأحداث تحديداً حول خمسة أشخاص تجمعهم الصدفة مع بعضهم البعض، وللحظة مجيدة من الزمن، يختبرون حياة مشوبة بالوعد والأمل والقبول، وبمجرد أن يختبروها، من المستحيل العودة إلى الوراء.



Source: SBS وتعليقاً على هذه السلسلة، قالت جولي إكرسلي، رئيسة قسم السيناريو في SBS أنها تعرض تاريخاً منقحاً مبهجاً للغاية مع لمسة من الحقيقة. كما أنه مليء بالشخصيات التي سيقع المشاهدون في حبها. ولأنه عبارة عن دراما مدتها نصف ساعة، فهو نوع المسلسلات التي سيرغبون في مشاهدتها في يوم أو يومين.



Source: SBS تتم التحضيرات على قدم وساق استعداداً للعرض الأول لسلسلة While The Men Are Away يوم الأربعاء 27 أيلول/ سبتمبر. كما ستتوافر جميع الحلقات الثمانية، التي تبلغ مدتها ثلاثين دقيقة مجاناً مع ترجمة عربية على SBS On Demand، مع بث حلقات مزدوجة في الساعة 8:30 مساءً على SBS كل يوم أربعاء.



