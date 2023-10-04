مصرع 21 شخصا في حادث سقوط حافلة من على جسر في البندقية

خيّم الحزن على مدينة البندقية الإيطالية مساء الأمس بعد انقلاب حافلة من أعلى جسر ووفاة 21 شخصا كانوا على متنها.

Disaster in Mestre

Mestre - Disaster in Mestre, hybrid bus falls from the overpass and catches fire, 21 dead, many injured and missing, firefighters, ambulances and emergency vehicles at the scene of the accident. In the photo the mayor of Mestre Luigi Brugnaro and the patriarch of Venice Francesco Moraglia Editorial Usage Only. Credit: Livemedia/Slowpress/PA/Alamy

النقاط الرئيسية
  • مصرع 21 شخصا في حادث تحطم حافلة في مدينة البندقية الإيطالية
  • سقطت الحافلة من أعلى جسر واشتعلت فيها النيران
  • عدد الضحايا مرشح للزيادة وبينهم سياح أوكرانيين وألمان
قضى 21 شخصا على الأقل، بينهم سيّاح أجانب، وأصيب عشرون آخرون بجروح مساء الثلاثاء في البندقية بعد سقوط حافلة تعمل بوقود الميثان من على جسر واشتعال النار فيها، وفق سلطات المدينة الواقعة في شمال إيطاليا.

وقال لوكا زايا حاكم إقليم فينيتو وعاصمته البندقية إن "الحصيلة المؤقتة هي 21 ضحية على الأقلّ وأكثر من 20 شخصاً في المستشفى، كثرٌ منهم في حال خطرة"، واصفاً الواقعة بأنّها "مأساة ذات أبعاد كبرى".
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وأوضح على فيسبوك أنّ بين ضحايا الحادث "بعض القصّر"، مشيراً إلى أنّ "عمليات سحب الجثث والتعرّف عليها لا تزال جارية".

من جهته، قال متحدث باسم بلدية المدينة إنّ بين الضحايا "سيّاحاً أوكرانيين"، فيما أفادت وكالة أنسا للأنباء بأنّ بين القتلى ألماناً وفرنسيين.

وبين الجرحى، بحسب المتحدّث باسم البلدية، ثلاثة أوكرانيين وألماني وفرنسي.

وقرابة الساعة 22,00 (20,00 ت غ)، كان عناصر الإطفاء لا يزالون يعملون في موقع حطام الحافلة المتفحّمة، وفق ما أفاد مصوّر في وكالة فرانس برس.
ITALY ACCIDENT
epa10898544 Rescue personnel work at the site where a passenger bus with people on board fell from an elevated section ending up on the railway track that runs alongside the road in Mestre, near Venice, Italy, 03 October 2023. There are at least two confirmed deaths and about forty injured. EPA/ANDREA MEROLA Source: ANSA / ANDREA MEROLA/EPA
وتحطّمت الحافلة على أرض صلبة بين منطقتي ميستري ومارغيرا الواقعتين في إقليم فينيتو.

والحصيلة مرشّحة للارتفاع نظراً إلى أنّ عناصر فرق الإنقاذ كانوا مساء الثلاثاء ينتظرون أن تبرد بطاريات الحافلة الهجينة العاملة بالكهرباء والمثيان، لكي يتسنّى لهم نقلها والتأكّد من عدم وجود مزيد من الضحايا بين الأنقاض.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "أحرّ تعازيها".
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وبحسب عناصر جهاز الإطفاء في البندقية فقد "اشتعلت النار" في الحافلة بعدما سقطت من أعلى الجسر.

وأوضحت صحيفة محلية أنّ النيران اشتعلت في الحافلة بعد احتكاكها بأسلاك كهربائية.

ولدى سؤاله عن أسباب الحادث، أشار نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني الذي يتولى أيضا حقيبة النقل، في تصريح لقناة "ريتي4" إلى "فرضية إصابة السائق بتوعّك".

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نشر في: 4/10/2023 11:53am
By AFP-SBS
المصدر: SBS

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