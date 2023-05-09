اتهام بائع مجوهرات بتدبير عملية سطو مزيفة للاحتيال على شركة التأمين

يزعم أن صاحب أحد محلات المجوهرات الفاخرة كان العقل المدبر لعملية سطو مسلح مزيفة قام بها للحصول على تعويض من شركة التأمين الخاصة به. وكانت الضحية هي موظفة المحل التي أصيبت بصدمة نفسية بعد أن تم تقييدها وتهديدها دون أي علم لها بما يحدث.

Raids

Raids Source: AAP

النقاط الرئيسية:
  • مزاعم بفبركة عملية سطو مسلح من قبل صاحب أحد محلات المجوهرات للنصب على شركة التأمين.
  • إصابة موظفة المحل بصدمة نفسية بعد تقييدها وتهديدها معتقدة أن ما حصل كان حقيقياً.
  • طلب صاحب المحل مبلغ 2.8 مليون دولار كتعويض من شركة التأمين.
أخبر ميشيل إلياس جرماني، 65 عاماً، الشرطة أنه بتاريخ 19 كانون الثاني/ يناير حوالي الساعة السادسة والنصف تعرض للتهديد من قبل رجلين في متجر مجوهرات يحمل اسمه في مبنى الملكة فيكتوريا في منطقة الأعمال المركزية في سيدني في بداية هذا العام. وقد تم ربط أقدامهما وأيديهما بالكابلات قبل أن يفر الرجلان من المتجر الواقع في شارع George street بعد تهديد الموظفة بسكين وطلب فتح الخزنة.

يزعم المحققون أن السرقة كانت عملية احتيال دبرها الصائغ الحائز على جائزة للنصب على شركة التأمين الخاصة به .كما تزعم وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الأسترالية AAPأن جرماني طلب حوالي 2.8 مليون دولاراً من Barrenjoey Insurance، وتقديم بيانات كاذبة للقيام بذلك.
إقرأ أيضاً

تسوية بقيمة خمسة ملايين دولار تعويضاً لسكان أبراج ملبورن على إجراءات الإغلاق خلال الجائحة

صرح مدير المباحث جو دويهي للصحفيين بأنه تمت سرقة كمية كبيرة من المجوهرات، وأضاف أن الموظفة البريئة "أصيبت بصدمة شديدة" إذ تكن على علم بالخدعة وكانت تعتقد أنها سرقة حقيقية.

رأت الشرطة أن السرقة "لا تبدو صحيحة" وخلص المحققون إلى أن جرماني دبر الحدث بأكمله.

سلم جرماني نفسه بعد ظهر يوم الاثنين ووجهت إليه تهمة السرقة الجسيمة وحرمان شخص من حريته، ومحاولة الحصول على الأموال بطريقة لا شرعية عن طريق الخداع، ونشر مواد كاذبة أو مضللة للحصول على الممتلكات، والمشاركة في جماعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي. سيمثل جرماني أمام المحكمة المحلية في Downing Centre يوم الخميس لمراجعة الكفالة.

كما ألقي القبض على رجلين آخرين تتراوح أعمارهم بين 37 و 57 عاماً في أبريل / نيسان وما زالوا أمام المحاكم.
إقرأ أيضاً

"قنبلة موقوتة": مرض خطير يفوق عدد وفياته ضحايا الإيدز وكوفيد 19!

يُذكر أن جرماني حاصل على اعتراف دولي بتصميم المجوهرات للعائلة المالكة السعودية، الملكة نور الأردنية، دوق ودوقة ولنجتون، إليزابيث تايلور والأميرة ديانا، وفقًا لموقع جرماني الإلكتروني.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل

 


شارك
نشر في: 9/05/2023 6:06pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

الأكثر متابعة

Jim Chalmers.jpg

ما الذي تخبئه الميزانية الجديدة للأستراليين: إليكم ما هو مؤكد وما هو متوقع؟

16:17
walla cooking with daughter.jpg

'لم أتوقع كل هذه الشهرة': شابة فلسطينية أسترالية تجتاح السوشيال ميديا بين ليلة وضحاها وصولاً للعالمية

16:38
george Okaiss.jpeg.jpg

من أستراليا: نائب عن القوات اللبنانية يستغرب قرار إعادة سوريا للجامعة العربية ويدعو لعودة النازحين إلى بلادهم

07:43
121152725_3515078675219583_1278578978350303611_n.jpg

معرض لشرطة فيرفيلد في سيدني لبناء علاقة قوية مع أعضاء وقادة المجتمع والحفاظ عليها

SYRIA-CONFLICT-IS

'أسوأ مكان في العالم': حكومة ألبانيزي تواجه إجراءات قانونية بشأن الأستراليين المحتجزين في سوريا

driving license.jpg

فيكتوريا تطلق رخصة القيادة الرقمية بحلول عام 2024

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

A composite image of signage of Australia's 'big four' banks ANZ, Westpac, the Commonwealth Bank and the National Australia Bank

ستون ألف دولار في الدقيقة: البنوك الأسترالية تحقق أرباحا كبيرة رغم أزمة غلاء المعيشة