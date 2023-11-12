نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلز يعبر عن قلقه حيال الوضع الأمني للجالية اليهودية في أستراليا

أعرب نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلز في أعقاب الاحتجاجات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء الوضع الأمني للجالية اليهودية في أستراليا.

A man speaking into microphones while standing at a podium.

Richard Marles has urged greater social cohesion in Australia amid the Hamas-Israel war. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • أعرب نائب رئيس الوزراء الأسترالي، ريتشارد مارلز في أعقاب الاحتجاجات الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء الوضع الأمني
  • أكد مارلز أن اليهود الأستراليين يجب أن يشعروا بالأمان داخل بلادهم
  • دعا خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على إمدادات الأسلحة في الصراع بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أستراليا "متواطئة"
أكد مارلز أن اليهود الأستراليين يجب أن يشعروا بالأمان داخل بلادهم، مشيرًا إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها ضاحية كولفيلد ساوث في ملبورن تسببت في إخلاء كنيس يهودي.

وتنديدًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حث مارلز على تعزيز التماسك الاجتماعي في أستراليا، داعيًا إلى عدم استهداف أفراد المجتمع في المظاهرات. وفي هذا السياق، استنكر وزير الدفاع التعليقات المعادية للإسلام والتي استهدفت الجالية المسلمة في أستراليا.
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من ناحية أخرى، أعرب المتحدث باسم الدفاع عن المعارضة، أندرو هاستي، عن رفضه للاحتجاجات، ووصفها بأنها "سلوك بلطجي".

وشدد هاستي على أهمية قيادة الحكومة وتحديد ما هو مقبول، مشددًا على ضرورة استخدام القانون للتصدي للمخربين.
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وفي سياق دولي، دعا خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على إمدادات الأسلحة في الصراع بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أستراليا "متواطئة".
وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد العنف في الفترة القادمة، طالبة من القيادة الأسترالية التحفيز لحل النزاع وضرورة إنهاء الاحتلال.

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نشر في: 12/11/2023 12:42pm
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: AAP
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