عاجل: وزير الخزانة يعلن الميزانية الفدرالية الجديدة والأولوية لتخفيف ضغوط المعيشة

بدأ وزير الخزانة جيم تشالمرز في إلقاء كلمته أمام البرلمان الأسترالي التي يعلن فيها تفاصيل الميزانية الفدرالية للعام المالي الجديد.

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The 2023-2024 Budget Papers are seen at a printing facility prior to being delivered to Parliament House in Canberra, Sunday, May 7, 2023. Treasurer Jim Chalmers will hand down the federal budget on Tuesday. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

شدد تشالمرز في كلمته على المحور الرئيسي للميزانية الذي يتمثل في حزمة دعم تهدف لتقليل تكلفة المعيشة بقيمة 14.6 مليار دولار، وتشمل زيادات في مدفوعات JobSeeker وAustudy وYouth Allowance.

وأكد تشالمرز في بداية خطابه على أن الإنفاق لن يزيد التضخم.

الجدير بالذكر أن هذه هي الميزانية الثانية لحزب العمال منذ توليه السلطة في مايو/آيار الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطئا بشكل كبير هذا العام وأن ينتعش بشكل متواضع في عام 2024.

يقول تشالمرز أن أستراليا ليست بمعزل عن "التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وتوترات القطاع المالي" في جميع أنحاء العالم ، مما سيؤثر على إمكانات النمو في أستراليا".

وتابع موضحا: "من المتوقع أن يتباطأ نمونا الاقتصادي من 3.25% في 2022-23 إلى 1.5% في العام التالي ، قبل أن يتعافى إلى 2.25% في العام اللاحق".

"على الرغم من ذلك ، سيستمر اقتصادنا في خلق الوظائف ، ومن المتوقع أن تظل البطالة منخفضة وفقًا للبيانات السابقة بمعدل 4.25% في 2023 - 24 ، و 4.5 % في العام التالي".

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نشر في: 9/05/2023 7:41pm
آخر تحديث: 9/05/2023 8:04pm
By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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