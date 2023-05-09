عاجل: وزير الخزانة يعلن الميزانية الفدرالية الجديدة والأولوية لتخفيف ضغوط المعيشة

شدد تشالمرز في كلمته على المحور الرئيسي للميزانية الذي يتمثل في حزمة دعم تهدف لتقليل تكلفة المعيشة بقيمة 14.6 مليار دولار، وتشمل زيادات في مدفوعات JobSeeker وAustudy وYouth Allowance.





وأكد تشالمرز في بداية خطابه على أن الإنفاق لن يزيد التضخم.





الجدير بالذكر أن هذه هي الميزانية الثانية لحزب العمال منذ توليه السلطة في مايو/آيار الماضي.





وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطئا بشكل كبير هذا العام وأن ينتعش بشكل متواضع في عام 2024.





يقول تشالمرز أن أستراليا ليست بمعزل عن "التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة وتوترات القطاع المالي" في جميع أنحاء العالم ، مما سيؤثر على إمكانات النمو في أستراليا".





وتابع موضحا: "من المتوقع أن يتباطأ نمونا الاقتصادي من 3.25% في 2022-23 إلى 1.5% في العام التالي ، قبل أن يتعافى إلى 2.25% في العام اللاحق".





"على الرغم من ذلك ، سيستمر اقتصادنا في خلق الوظائف ، ومن المتوقع أن تظل البطالة منخفضة وفقًا للبيانات السابقة بمعدل 4.25% في 2023 - 24 ، و 4.5 % في العام التالي".





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