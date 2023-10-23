قصة التوأم أمين وأيمن مع المرض الوراثي: لماذا أخفتهما عائلتهما وكيف أبصرا النور في أستراليا

النقاط الرئيسية: يعاني أمين وأيمن من مرض وراثي نادر يسبب الضمور البقعي في كلتا العينين.

أجبرت الصعوبات المالية الأخوين التوأم على التخلي عن قطتيهما الأسبوع الماضي.

ساعد مجتمع كوينزلاند الأخوين على الوقوف على أقدامهما مرة أخرى.

وجد الشقيقان التوأم نفسيهما بدون وظيفة أو منزل يأويهما، فأصبحت الضغوط المالية أكبر من قدرتهما على التحمل.





لكن حياتهما تغيرت بالكامل عندما اضطرا للتخلي عن قطتيهما، ريمي وتيغرس، وتسليمهما إلى ملجأ للحيوانات في تاونسفيل بولاية كوينزلاند.





ولد أمين وأيمن وهما مصابان بمرض ستارغاردت، الذي تَسبب في فقدان بصرهما تدريجياً منذ أن كانا في السابعة من عمرهما.





وكافحا كثيراً للعثور على وظيفة منذ أن توقف العمل في المزرعة التي كانا يعملان بها في براندون أوائل تشرين الأول/أكتوبر.



The identical brothers consider their cats, Tigress and Remi, their family and were devastated when they surrendered them. Source: Facebook / Angel Paws Inc Pet Rescue NQ اضطر الأخوان للانتقال إلى تاونسفيل بعد عرض البيت الذي كانا يستأجرانه للبيع، وأثناء بحثهما عن عمل جديد، كانا صريحين بشأن إعاقتهما البصرية أمام أصحاب العمل المحتملين.





وقال أمين لأس بي أس حول عملية التقدم للوظيفة: "أعطونا الطلب ثم قالوا: لم أدرك أن مسألة النظر سيكون مشكلة بالنسبة لي".





وأضاف أيمن: "عندما نسمع هذه التعليقات، نشعر بأن هذا ليس المكان المناسب لنا للعمل، لا نريد أن نكون في مكان يرى بصرنا كعائق لأننا نعمل بجد ونحن قادرون على كسب احترام الفريق".



The brothers noticed they were losing their long-distance vision when they were seven-years-old and had to move closer to the board in their classroom. Source: SBS / Supplied وتابع أمين: "عملنا بجهد مضاعف للتأكيد بأننا لا نعوّق أي شخص".





أتقن الأخوان كل تفاصيل العمل في المزارع، بدءاً من قطف البطيخ وتعبئته وصولاً إلى الاعتناء بأشجار الليمون والأفوكادو.





على الرغم من إيجابيتهما وإصرارهما، إلا أن حلمهما في أن يصبحا مهندسين مدنيين بدا وكأنه بعيد المنال، إلى أن وقف مجتمع كوينزلاند يداً واحدة لمساعدتهما في تحقيق الحلم.





طمأن ملجأ Angel Paws للحيوانات أمين وأيمن، بأنه سيدعم إيواء قطتيهما إلى أن يجدا منزلاً وعملاً من جديد.





ونشر الملجأ صورة للتوأم على فيسبوك، وهما يرتديان قمصاناً متطابقة ويحملان قطتين متطابقتين، وحث أي شخص يمكنه المساعدة على الاتصال.





وجاء في المنشور: "إنهما يرغبان في البقاء في تاونسفيل إذا تمكنا من العثور على عمل ومكان للعيش".



يشعر الأخوان "بالحرية" في أن يكونوا على طبيعتهم في أستراليا



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وُلِد الأخوان في الولايات المتحدة وترعرعا في الكويت، التي غادراها بعد المدرسة الثانوية عندما حصلا على منح دراسية للدراسة في الخارج.





ويقولان إنهما يحبان العيش في أستراليا بعيداً عن الصعوبات التي يواجهانها مع أسرتهما نتيجة الإعاقة.





وقال أمين: "لدينا الكثير من الحرية هنا، يمكننا أن نكون أنفسنا... كانوا يطلبون منا دائماً ألا نخبر الناس بمرضنا وكانوا يخفوننا دائماً".





وتابع أيمن: "لم نخجل من وضعنا أبداً، لقد اخترنا أنفسنا"، وقال إن ما يعتبره البعض نقطة ضعف، يعتبره الأخوان مصدر قوة لهما ومحركاً رئيسياً وراء قيمهم القوية في الصدق والعمل الجاد.





لم يتبق لدى الأخوين سوى عام واحد من دراستهما في جامعة كوينزلاند، لكنهما حالياً في فترة استراحة كي يعملا على توفير مبلغ 100,000 دولار لازمة لاستكمال دراستهما.





بمجرد تخرجهما، يحلم أمين وأيمن بفتح مشروع خاص بهما في مجال الهندسة المدنية وقد يغامران بمجال العقارات أيضاً.





قال أمين لـ SBS News: "لقد اتصلتم بنا في وقت جيد، لقد وجدنا للتو عملاً مع وكالة توظيف، وسنحصل على المزيد من العمل من الآن فصاعداً".





وتم الاتصال بهما أيضاً بشأن منزل للإيجار والتدريب على صب الخرسانة.





وقال الأخوان إنهما يشعران "بالأمل بالمستقبل"، وشكرا العاملين في Angel Paws على المساعدة.





لكن لم شملهما مع "عائلتهما الوحيدة" في العالم أثار في نفوسهما القدر الأكبر من الحماس حيث قال أمين: "سوف نجتمع مجدداً مع ريمي وتيغرس الأسبوع المقبل"، ليختم أيمن القصة قائلاً: "أخيراً، سيجتمع شمل العائلة بأكملها".





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