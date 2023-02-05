مراجعة للتعينات في إدارات القطاع العام لإنهاء «ثقافة التعيين بالوساطة»

أعلنت وزيرة المالية والخدمة العامة كاتي جالاجر عن مراجعة تعيينات مجالس إدارات القطاع العام، والتي تأمل أن تنهي «ثقافة التعيين بالوساطة».

Katy Gallagher

Finance and Public Service Minister Katy Gallagher announced the review, which is part of the Albanese government's integrity agenda it took to the last election. Source: AAP / LUKAS COCH

النقاط الرئيسية:
  • أعلنت وزيرة المالية والخدمة العامة كاتي جالاجر عن المراجعة في خطاب أمام مؤتمر Chifley 2023 في كانبيرا
  • ستقود المراجعة لاينل بريجز مفوضة الخدمة العامة الأسترالية السابقة والرئيس التنفيذي لشركة Medicare
  • لن تنظر المراجعة في التعيينات الحالية أو العمليات المتعلقة بتعيين أفراد محددين
تطلق الحكومة الفيدرالية مراجعة لتعيينات مجالس إدارات القطاع العام للتأكد من أنها تستند إلى الجدارة بدلاً من السياسة و «ثقافة الوظائف للزملاء».

أعلنت وزيرة المالية والخدمة العامة كاتي جالاجر عن المراجعة في خطاب أمام مؤتمر Chifley 2023 في كانبيرا يوم الأحد كجزء من أجندة النزاهة لحكومة ألبانيزي التي تعهدت بها في الانتخابات الأخيرة.
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ستقود المراجعة لاينل بريجز مفوضة الخدمة العامة الأسترالية السابقة والرئيس التنفيذي لشركة Medicare ومفوض اللجنة الملكية لرعاية المسنين.

وستركز مراجعتها على توضيح دور مجالس القطاع العام والمهارات والمعايير المطلوبة وجعل التوظيف في مجالس الإدارات أكثر شفافية.
كما ستدرس كيفية تقديم المشورة للوزراء بشأن اختيار أعضاء مجلس الإدارة والتدابير لتحسين تنوع عضوية مجلس الإدارة.

لن تنظر المراجعة في التعيينات الحالية أو العمليات المتعلقة بتعيين أفراد محددين.

وقالت السيدة جالاجر إن نهج الحكومة السابقة في التعيينات السياسية «جعل من العملية أضحوكة وتم استغلاله لأغراض سياسية بدلاً من كونه قائمًا على الجدارة».

وقالت: «نحن نعلم أن نصف أعضاء مجلس إدارة لجنة الإنتاجية لديهم علاقة سياسية بالائتلاف وأن محكمة الاستئناف الإدارية كانت مليئة بالتعيينات ذات الروابط الواضحة بحزب الأحرار».

«ستدور هذه المراجعة حول وضع حد لـ"ثقافة التعيين بالوساطة" التي حددت تعيينات القطاع العام لحكومة موريسون السابقة».
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قالت السيدة جالاجر إن الانضمام إلى مجلس إدارة حكومي يجب أن يتعلق بما تعرفه وليس بمن تعرفه.

وقالت إن التوصيات ستساعد في وضع الجدارة والنزاهة في صميم عملية التعيين في القطاع العام.

سيتم نشر تقرير بعد الانتهاء من المراجعة في منتصف عام 2023.

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نشر في: 6/02/2023 8:37am
المصدر: AAP
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