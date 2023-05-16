جو بايدن يلغي زيارته المرتقبة لأستراليا. فما السبب؟

النقاط الرئيسية: كان من المقرر أن يجتمع قادة أستراليا والولايات المتحدة واليابان والهند في سيدني في 24 مايو لحضور اجتماع رباعي

قال السيد ألبانيزي إن الزعيمين اتفقا على إعادة جدولة زيارته إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن

كانت ستكون هذه أول زيارة لرئيس أمريكي إلى أستراليا منذ ما يقرب من عقد من الزمان

تم إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخطط لها إلى أستراليا الأسبوع المقبل.





كان من المقرر أن يجتمع قادة أستراليا والولايات المتحدة واليابان والهند في سيدني في 24 مايو لحضور اجتماع رباعي.





كما كان من المقرر أيضا أن يخاطب السيد بايدن البرلمان الفيدرالي في كانبرا في اليوم السابق.



اقرأ المزيد لماذا سيدة أمريكا الأولى غاضبة من زوجها الرئيس بايدن؟

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه تلقى مكالمة من السيد بايدن في وقت مبكر من صباح الأربعاء.





وقال السيد ألبانيزي: «اعتذر الرئيس بأنه سيضطر الآن إلى تأجيل هذه الزيارة بسبب الصعوبات المستمرة التي يواجهها في مفاوضاته مع الكونغرس الأمريكي حول سقف ديون الحكومة الأمريكية».





«من المقرر أن تدخل هذه المفاوضات مرحلتها الحرجة والختامية خلال الأسبوع الأخير من مايو.





«للأسف، يتعارض هذا مع زيارات الرئيس إلى سيدني وكانبيرا - بما في ذلك القمة الرباعية المقرر عقدها في 24 مايو».



كانت هذه أول زيارة لرئيس أمريكي إلى أستراليا منذ ما يقرب من عقد من الزمان والمرة الخامسة التي يخاطب فيها رئيس أمريكي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ. Source: AP / Evan Vucci وقال السيد ألبانيزي إن الزعيمين اتفقا على إعادة جدولة زيارته إلى أستراليا في أقرب وقت ممكن.





وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أن بايدن سيتوجه إلى اليابان لحضور قمة G7 في نهاية الأسبوع.





وأشار إلى أن السيد بايدن سيلتقي بقادة المجموعة الرباعية - بما في ذلك السيد ألبانيزي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ورئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي - في قمة مجموعة السبع التي تستمر ثلاثة أيام في هيروشيما.





قال السيد ألبانيزي إن الحكومة تجري الآن مناقشات مع طوكيو ودلهي حول سفر رئيس الوزراء كيشيدا ورئيس الوزراء مودي.





وأضاف: «بمجرد الانتهاء من هذه المناقشات، سنقوم بإعلان آخر عن سفرهم».





«في غضون ذلك، أتطلع إلى الاجتماع مع كل من رئيسي الوزراء والرئيس في قمة مجموعة السبع في هيروشيما في 20-21 مايو».





يدور الجدل في واشنطن بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس حول صفقة لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار أمريكي (46.9 تريليون دولار أسترالي) وتجنب التخلف عن السداد الكارثي اقتصاديًا.





كانت ستكون هذه أول زيارة لرئيس أمريكي إلى أستراليا منذ ما يقرب من عقد من الزمان والمرة الخامسة التي يخاطب فيها رئيس أمريكي النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.





من الجدير بالذكر أن المجموعة الرباعية ليست تحالفًا عسكريًا وقد تم إنشاؤها لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



