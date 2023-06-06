قاضٍ يدين بن روبرتس سميث بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان ويتهمه بالكذب

النقاط الرئيسية: صدر القاضي أنتوني بيسانكو حكمًا يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية، حيث اعتبر بن روبرتس سميث، الجندي السابق في وحدة القوات الخاصة الأسترالية، شاهداً غير صادق أو موثوق به

رفض القاضي بيسانكو الدعاوى المقامة ضد "ذا أيج"، و"سيدني مورنينغ هيرالد"، و"كانبرا تايمز"، وثلاثة صحفيين بسبب التقارير التي نشرت في عام 2018

آخر ظهور لبن روبرتس سميث كان في بالي، حيث استقال من منصبه كمدير عام لشبكة سيفن نيوز يوم الجمعة

أصدر القاضي أنتوني بيسانكو حكمًا يوم الخميس في المحكمة الفيدرالية، حيث اعتبر بن روبرتس سميث، الجندي السابق في وحدة القوات الخاصة الأسترالية، شاهداً غير صادق أو موثوق به، وأنه قد كذب بشأن تورطه في جرائم الحرب بهدف الحصول على مكاسب مالية من دعوى تشهير رفعها ضد صحيفتي سيدني مورننغ هيرالد وذي أيج.





وانتقد القاضي بيسانكو بشدة بن روبرتس سميث، الذي كان لديه دوافع للكذب حول الأحداث التي وقعت في أفغانستان.



Ben Roberts-Smith was last seen in Bali. Source: AAP / Dan Himbrechts وفي خلاصة حكمه يوم الخميس، رفض القاضي بيسانكو الدعاوى المقامة ضد "ذا أيج"، و"سيدني مورنينغ هيرالد"، و"كانبرا تايمز"، وثلاثة صحفيين بسبب التقارير التي نشرت في عام 2018.





وأشار القاضي بيسانكو إلى أنه وجد بن روبرتس سميث غير موثوق وغير صادق في شهادته، حيث قام بإرسال رسائل تهديد إلى الشهود الذين أدلوا بشهادات ضده، عبر تعيين فريق من المحققين الخاصين لكشف هويتهم.



اقرأ المزيد مصرف الاحتياط يرفع الفائدة مجدداً والضغوط تزداد على أصحاب القروض

واستخدم بن روبرتس سميث أرقام هواتف محمولة غير معروفة المصدر وتطبيقات مشفرة، وزرع أجهزة USB في علبة غداء في حديقة منزل طليقته عندما علم بأنه مطلوب للتحقيق من قبل المفتش العام للقوات الدفاع الأسترالية، وذلك لإخفاء أدلة تدينه، في حين كانت وسائل الإعلام تتناقل أخباراً عن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء تواجده في أفغانستان.



وأثناء اقتحام مركز في عيد الفصح عام 2009 يُعرف بـ"ويسكي 108"، أطلق روبرتس سميث النار على سجين من الخلف، وكان للرجل ساق اصطناعية استخدمها الجنود فيما بعد كوعاء لاحتساء المشروب في قاعدة القوات الخاصة الاسترالية في أفغانستان.





كما قام روبرتس سميث بتوجيه أمر لجندي مبتدئ بإعدام سجين أفغاني مسن.





وأكد القاضي بيسانكو أن روبرتس سميث كان يمتلك دوافع للكذب، بما في ذلك الدافع المالي لدعم مطالبه بالتعويضات في هذه الدعوى، والدافع لاستعادة سمعته التي يزعم أنها تم تدميرها بنشر المقالات، والدافع الأكبر هو عدم الوصول إلى نتائج قد تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضده.





يُذكر أن آخر ظهور لبن روبرتس سميث كان في بالي، حيث استقال من منصبه كمدير عام لشبكة سيفن نيوز يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تسعى الشركات الإعلامية الثلاثة لاسترداد تكاليف الدفاع أثناء الدعوى القضائية، ويُقدر إجمالي فاتورة النفقات القانونية بحوالي 25 مليون دولار.



يمكن لأفراد قوة الدفاع الأسترالية الوصول إلى خط دعم الدفاع طوال ساعات العمل على 1800 628 036. تقدم Open Arms المشورة المجانية والسرية والدعم لأعضاء ADF الحاليين والسابقين وعائلاتهم على 1800 011 046 .





يمكن للقراء الذين يبحثون عن الدعم الاتصال بدعم أزمة Lifeline على 13 11 14 وخدمة معاودة الاتصال بالانتحار على 1300 659 467 و Soldier On Australia على 1300 620 380.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



