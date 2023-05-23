زوجة جوليان أسانج تقول إن إطلاق سراحه "أصبح أقرب من أي وقت مضى"

النقاط الرئيسية: حذرت محاميته جينيفر روبنسون من أن محنة السيد أسانج التي استمرت عشر سنوات قد أدت إلى تآكل «السلطة الأخلاقية» لأستراليا

زار المفوض السامي الجديد لأستراليا لدى المملكة المتحدة، ستيفن سميث، السيد أسانج في سجن بيلمارش شديد الحراسة بلندن في أبريل

كانت السيدة أسانج قد خططت في البداية لزيارتها إلى أستراليا وهي الأولى لها لتتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي ألغى رحلته

تقول زوجته إن إطلاق سراح جوليان أسانج من السجن لم يكن أبدًا أقرب من الآن حيث حثت رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على «تحقيق ذلك».





كما حذرت محاميته جينيفر روبنسون من أن محنة السيد أسانج التي استمرت عشر سنوات قد أدت إلى تآكل «السلطة الأخلاقية» لأستراليا عندما يتعلق الأمر بحرية الصحافة في البلدان الاستبدادية.





تأتي تعليقات ستيلا أسانج بعد أسابيع فقط إبقاء مؤسس ويكيليكس محبوسًا لا يفيد أحدا وهو تعليق كرره في Question Time يوم الاثنين.





وتأتي هذه التعليقات أيضًا بعد أن زار المفوض السامي الجديد لأستراليا لدى المملكة المتحدة، ستيفن سميث، السيد أسانج في سجن بيلمارش شديد الحراسة بلندن في أبريل. ووصف أنصار السيد أسانج، الذي يحارب التسليم إلى الولايات المتحدة بتهم التجسس، ذلك بأنه تطور «إيجابي ومهم للغاية».



ظل مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج في سجن شديد الحراسة لمدة 1502 يومًا بعد سبع سنوات من احتجازه داخل القنصلية الإكوادورية بلندن. Source: AAP وقالت السيدة أسانج لنادي الصحافة الوطني يوم الاثنين: «من المهم أن ندرك أن أستراليا تلعب دورًا مهمًا ويمكنها تأمين إطلاق سراح جوليان».





«حياة جوليان في أيدي الحكومة الأسترالية. ليس من حقي أن أخبر الحكومة الأسترالية بكيفية القيام بذلك، ولكن يجب القيام بذلك. يجب إطلاق سراح جوليان.





«أضع الأمل في إدارة أنتوني ألبانيزي لتحقيق ذلك. لا بد لي من ذلك. هذا هو أقرب ما وصلنا إليه لتأمين إطلاق سراح جوليان وأريد أن أشجع وأفعل كل ما في وسعي للمساعدة في حدوث ذلك».





كانت السيدة أسانج قد خططت في البداية لزيارتها إلى أستراليا وهي الأولى لها لتتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي .





لكن السيد بايدن حضر قمة مجموعة السبع في عطلة نهاية الأسبوع في هيروشيما، إلى جانب السيد ألبانيزي، الذي تمت دعوته كضيف لليابان. قالت السيدة أسانج إنها تأمل أن يناقش رئيس الوزراء والسيد بايدن القضية خلال هذا الوقت.



Wife of Wikileaks founder Julian Assange, Stella Assange, at the National Press Club of Australia in Canberra. Source: AAP / Mick Tsikas وفي حديثها إلى SBS News بعد الحدث، قالت المحامية روبنسون إن دعم الحزبين للقرار يعني أن واشنطن لديها «إشارة واضحة».





«أياً كان من في الحكومة، فإن هذه القضية تمثل أولوية للحكومة الأسترالية وللشعب الأسترالي».





وحذرت من أن سجن السيد أسانج قد «شكل سابقة» للأنظمة الاستبدادية، مثل الصين وروسيا، عندما أثيرت قضايا حرية الصحافة في تلك البلدان.



محنة استمرت عشر سنوات

كانت السيدة أسانج جزءًا من الفريق القانوني لزوجها أثناء احتجازه في السفارة الإكوادورية في لندن وتزوجا في مارس 2022 في سجن بيلمارش.





لديها والسيد أسانج طفلان، ولدا في 2017 و 2019.





أعربت الحكومة الأسترالية عن دعمها لإعادة السيد أسانج إلى أستراليا لكنها شددت على أن أستراليا غير قادرة على التدخل في إجراءات محلكمة بلد آخر.



ستيلا أسانج (في الوسط) في احتجاج في لندن في فبراير ضد استمرار سجن جوليان أسانج. Source: Getty / Dan Kitwood هذا وقد وافقت محكمة بريطانية على محاولات الولايات المتحدة لتسليمه .





وقالت السيدة أسانج لنادي الصحافة الوطني: «سيبقى في تلك الزنزانة إلى أجل غير مسمى ما لم يتم إطلاق سراحه».





«إذا تم تسليم جوليان، فسوف يُدفن في أعمق وأحلك حفرة في نظام السجون الأمريكي، وسيُعزل إلى الأبد، وهذا ما يحدث للمتهمين في ما يسمى بقضايا الأمن القومي، حتى قبل المحاكمة.





«إن الحكم بالسجن لمدة 175 عامًا هو حكم بالإعدام مدى الحياة، وهو احتمال يائس للغاية لدرجة أن المحكمة الإنجليزية وجدت أنه سيدفعه إلى الانتحار بدلاً من العيش إلى الأبد في الجحيم.





«يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان ألا تطأ قدم جوليان أبدًا أي سجن أمريكي، والتسليم في هذه الحالة هو مسألة حياة أو موت».





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