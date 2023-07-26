انخفاض التضخم في أستراليا إلى 6 في المائة

النقاط الرئيسية تظهر أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم انخفض بنسبة 1 في المائة.

وصل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 32 عاماً في ربع كانون الثاني/ديسمبر 2022 عندما ارتفع إلى 7.8 في المائة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة هذا الربع.

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي عن تراجع معدل التضخم السنوي من 7 في المائة إلى 6 في المائة في الربع الأخير.





وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8 في المائة هذا الربع.



Quarterly inflation has decreased across the first half of 2023. Source: SBS وكان التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 32 عاماً في كانون الثاني/ديسمبر 2022 عندما ارتفع إلى 7.8 في المائة.





وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يساوي 7 في المائة عن العام المنتهي في آذار/مارس.





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