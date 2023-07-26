انخفاض التضخم في أستراليا إلى 6 في المائة

كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي قد تراجع.

Australian one dollar coins and banknotes of various denominations.

The Consumer Price Index is an indicator of inflation, which measures the percentage change in the price of a basket of goods and services consumed by households. Source: Getty / Bloomberg Creative Photos

النقاط الرئيسية
  • تظهر أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين أن التضخم انخفض بنسبة 1 في المائة.
  • وصل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 32 عاماً في ربع كانون الثاني/ديسمبر 2022 عندما ارتفع إلى 7.8 في المائة.
  • ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8 في المائة هذا الربع.
كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي عن تراجع معدل التضخم السنوي من 7 في المائة إلى 6 في المائة في الربع الأخير.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8 في المائة هذا الربع.
A graph showing quarterly inflation rates for Australia over the past four years.
Quarterly inflation has decreased across the first half of 2023. Source: SBS
وكان التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 32 عاماً في كانون الثاني/ديسمبر 2022 عندما ارتفع إلى 7.8 في المائة.

وارتفعت الأسعار بنسبة 1.4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2023، وهو ما يساوي 7 في المائة عن العام المنتهي في آذار/مارس.

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نشر في: 26/07/2023 12:04pm
By Aleisha Orr
المصدر: SBS
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