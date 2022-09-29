مكتب الإحصاء الأسترالي يعترف بوجود مشكلة في أحد أسئلة التعداد السكاني. فما هو السؤال وما هي المشكلة؟

النقاط الرئيسية: اعترف مكتب الإحصاء الأسترالي بأن أسئلته المتعلقة بالأشخاص غير ثنائيي الجنس في تعداد العام الماضي فشلت في الحصول على بيانات ذات مغزى

أدى ذلك إلى كثير من الانتقادات حيث قال البعض إنه كان ينبغي إدراج الهوية الجندرية والجنسانية في المعلومات التي تم جمعها

تم تقديم شكوى ضد مكتب الإحصاء والوزير آنذاك مايكل سوكار بشأن التمييز غير القانوني المزعوم

اعترف مكتب الإحصاء الأسترالي بأن أسئلته المتعلقة بالأشخاص غير ثنائيي الجنس في تعداد العام الماضي فشلت في الحصول على بيانات ذات مغزى وتعهد بالقيام بعمل أفضل في الإحصاء القادم.





في حين أن أحدث تعداد سكاني كان الأول في أستراليا الذي سمح للمجيبين باختيار شيء آخر غير الذكور أو الإناث باعتباره جنسهم من خلال توفير خيار «غير ثنائي» كخيار ثالث، ولكن لم تكن هناك أسئلة حول كيف يعرف الأشخاص أنفسهم.





وقد أدى ذلك إلى كثير من الانتقادات حيث قال البعض إنه كان ينبغي إدراج الهوية الجندرية والجنسانية في المعلومات التي تم جمعها في أحدث تعداد سكاني.





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كما تم تقديم شكوى ضد مكتب الإحصاء والوزير آنذاك مايكل سوكار بشأن التمييز غير القانوني المزعوم ضد المثليين في تعداد عام 2021 إلى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية من قبل المجموعة الوطنية للدفاع عن حقوق مجتمع الميم Equality Australia.





الآن كشف مكتب الإحصاء عن أنه لا يعتقد أن نتائج فئة الجنس غير الثنائي لعام 2021 قدمت بيانات ذات جودة عالية بما يكفي لاستخدامها.





وقالت في بيان في وقت سابق من هذا الأسبوع إن «هذه الإضافة إلى السؤال عن الجنس لم تسفر عن بيانات ذات مغزى».



ما هي المشكلة؟

وقال المكتب إنه تم وضع علامة على خيار الجنس غير الثنائي في نموذج التعداد لـ 43220 مستجيبًا أو 0.17 في المائة من سكان أستراليا.



وأضاف المكتب: «يشير التحليل إلى أن هذا الرقم لا يشير إلى أي خاصية فردية».





«تظهر الردود أن مفهوم الجنس غير الثنائي لم يكن مفهومًا باستمرار وكان يُنظر إليه بطرق مختلفة من قبل أشخاص مختلفين.»





لذلك لا يمكن استخدام النتائج كمقياس للتنوع بين الجنسين أو الأجناس غير الثنائية أو السكان المتحولين جنسيًا، ولا يمكن استخدامها في أنواع جنسية متنوعة، ولا يمكن تفسيرها على أنها عدد الأشخاص الذين لديهم اختلافات في الخصائص الجنسية.



ماذا كان رد فعل مجتمع الميم؟

قالت منظمة Equality Australia إن التعداد طرح «أسئلة غير مناسبة» مما أدى إلى «بيانات غير مهمة» لا يمكن لـمكتب الإحصاء استخدامها.





وقد قال المدير القانوني لـمكتب الإحصاء غسان كاسيسيه: «يجب أن يقوم الإحصاء بعد الجميع بشكل مضبوط. إن تحليل مكتب الإحصاء هذا يثبت أن مجتمع الميم لم يُمنح هذه الفرصة أبدًا».





وقد قالت أبريل لونغ وهي شخص غير ثنائي ووالد وطرف في علاقة إنهم شعروا بالتجاهل من قبل التعداد.





وقالوا: «في حين حاول 43,000 شخص من مجتمع الميم أفضل ما لديهم، مثل عائلتي، تم تجاهل الآلاف من الأشخاص المثليين وعائلات قوس قزح ببساطة بسبب الفشل في طرح الأسئلة المناسبة عنا وعن حياتنا».





قال مكتب الإحصاء إنه سيقيم تعداد العام الماضي للاستعداد لتعداد عام 2026. كما سيتم التحدث إلى المجتمع وأصحاب المصلحة بشأن التغييرات المقترحة وتقديم توصيات إلى الحكومة الفيدرالية.





في تصريحات سابقة، قال مكتب الإحصاء إن هناك قدرة محدودة على إضافة مواضيع جديدة دون إزالة مواضيع أخرى أثناء جمع البيانات.





وقال المكتب إنه «تم تقديم موضوعات التوجه الجنسي والهوية الجنسية إلى الحكومة للنظر في إدراجها، مصحوبة بمعلومات حول الحاجة والمخاطر المحتملة وجودة البيانات».





وقال مساعد وزير الخزانة أندرو لي الذي يندرج مكتب الإحصاء ضمن حقيبته الوزارية لـ SBS News في يوليو: «لم تستشر الحكومة السابقة حزب العمل وفشلت في استشارة مجتمع الميم بشكل مناسب».





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