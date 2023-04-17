تعرف على نسبة العيادات الطبية التي تقدم خدمة "Bulk Billing" في منطقتك

النقاط الرئيسية بيانات جديدة تكشف صعوبة الحصول على الخدمة على عكس بيانات وزارة الصحة الفدرالية.

4 دوائر انتخابية يعاني سكانها من عدم القدرة على الحصول على الخدمة إطلاقا

حزب العمال والأحرار يتبادلان الاتهامات حول التقصير في الملف الطبي

كشفت بيانات جديدة أن مئات الآلاف من الأستراليين سيتعين عليهم الذهاب إلى مناطق بعيدة عن سكنهم للعثور على عيادة ممارس عام تقدم خدمة الفواتير المجمعة "Bulk Billing" للمرضى الجدد.





سلط تقرير صادر عن مؤسسة (Cleanbill) لدليل الرعاية الصحية عبر الإنترنت يوم الأحد الضوء على أن 35% فقط من عيادات الممارسين العموم في أستراليا تقدم خدمات الفواتير المجمعة للمرضى.





قام الباحثون بجمع البيانات من 6,363 عيادة طبيب عام في الفترة ما بين يناير /كانون الثاني وأبريل/نيسان 2023، وتم تصنيفها حسب الدائرة الانتخابية، وجاء في نص التقرير أن ذلك يُعتبر المسح الأكثر شمولاً حول مدى توفر عيادات الطبيب العام في البلاد.





وكشفت المؤسسة في تقريرها عن وجود أربع دوائر انتخابية لا توجد بها عيادات تقدم خدمات الفواتير المجمعة على الاطلاق وهي: نيوكاسل في نيو ساوث ويلز، ومايو في جنوب أستراليا، وفيرفاكس في كوينزلاند وفرانكلين في تسمانيا - حيث لا توجد عيادات فوترة مجمعة للمرضى الجدد.



تركز البيانات على المرضى الذين يبحثون عن طبيب جديد، قد تقوم بعض عيادات الممارس العام في هذه الدوائر الانتخابية بفواتير مجمعة فقط للمرضى الحاليين، ولكنها ألغت النظام منذ ذلك الحين للأشخاص الجدد الذين يدخلون العيادة.





يوجد في نيو ساوث ويلز أعلى معدل للعيادات التي تقدم الخدمة، حيث تقوم حوالي نصف العيادات بالولاية بتقديم الخدمة، تليها فيكتوريا بنسبة 34.6% بينما سجلت كانبرا أقل معدل بواقع 5%، تليها تسمانيا بنحو 6.9%.





تقع أغلى عيادات الممارس العام في منطقتي باراماتا ووينتوورث في سيدني، حيث يدفع المرضى أكثر من 56 دولارًا مقابل استشارة عادية في المتوسط.





تُظهر هذه الخريطة النسبة المئوية لعيادات الممارس العام التي تقدم خدمات الفواتير المجمعة وفقا لكل دائرة انتخابية، يمكنك البحث عن موقعك أو انقر على الخريطة لمعرفة المزيد.



وقال جيمس جيليسبي صاحب مؤسسة Cleanbill أن النتائج كانت "مخيفة لتباينها الشديد"، لكنها ليست مفاجأة بالنسبة للأستراليين الذين يكافحون للعثور على طبيب عام جديد في السنوات الأخيرة.





وقال جيليسبي: "هذا يعني أنه بالنسبة لمئات الآلاف من الأستراليين، إذا كانوا يتطلعون إلى العثور على طبيب عام جديد يتعامل مع مرضى جدد وفواتير مجمعة، فعليهم مغادرة دائرة سكنهم".





تختلف الأرقام اختلافًا كبيرًا عن البيانات الصحية الفيدرالية الصادرة في فبراير/شباط والتي أشارت إلى أن معدل خدمات الفواتير المجمعة استقر عند 82 % بين شهري يوليو وديسمبر من العام الماضي، ولكن عندما يتم استثناء لقاحات كوفيد-19 من تلك المعادلة، ينخفض الرقم إلى 64.3%.



Health Minister Mark Butler blamed the Morrison government for failing to be transparent about the bulk billing crisis. Source: AAP / Lukas Coch ألقى وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر باللوم على حكومة الائتلاف السابقة لإخفائها البيانات التي كشفت عن الانخفاض في الفواتير المجمعة التي حدثت خلال جائحة فيروس كورونا.





وقال في بيان لـ SBS News: "اللقاحات وغيرها من إجراءات الجائحة أخفت المدى الحقيقي للانخفاض في الفواتير المجمعة في ظل حكومة موريسون".





وأضاف: "الشفافية مع الجمهور هي الخطوة الأولى".



NSW has the highest percentage of bulk billing centres, compared to the ACT which has the lowest. Source: SBS في تصريح لـ SBS News ، قالت آن روستون وزيرة الصحة في حزب الأحرار "إن تكلفة الرعاية الصحية آخذة في الارتفاع، بينما نشهد انخفاضا مستمرا في معدلات الفواتير المجمعة وكذلك أعداد القوى العاملة في العيادات".





اتهمت روستون حكومة حزب العمال بالفشل في مساعدة الأستراليين "في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع المواطنون أكثر من 40 دولارًا للطبيب العام وأكثر من 50 دولارًا للوصفات الطبية، وكل ذلك في الوقت الذي تزداد فيه فواتير الطاقة والتضخم يرتفع بشكل مخيف".



Liberal health spokeswoman Anne Ruston said Labor had "broken" confidence in the bulk billing system. Source: AAP "وقالت: " عندما كانت حكومة التحالف في السلطة، وصلت معدلات الفواتير المجمعة إلى مستويات قياسية، الآن نشهد انخفاضا كبيرا لأن حزب العمال كسر الثقة في النظام".





يتمتع سكان ضاحيتي Blaxland و Chifley بأعلى معدلات حدمة الفواتير المجمعة في البلاد بواقع 98%.



