بعد عشرين عاماً خلف القضبان بتهمة قتل أطفالها الأربعة: أم أسترالية إلى الحرية

النقاط الرئيسية تم إصدار عفو عن كاثلين فولبيغ

أعلن المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي عن خلاصة نتائج التحقيقات

أدينت فولبيغ بقتل أطفالها الأربعة في عام 2003

حصلت كاثلين فولبيغ على عفو غير مشروط وتم إطلاق سراحها من السجن بعد أن أمضت 20 عاماً خلف القضبان بتهمة قتل أطفالها الأربعة.





وقال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي اليوم الإثنين إنه تلقى نسخة من خلاصة التحقيق الذي أجراه رئيس المحكمة العليا السابق في نيو ساوث ويلز توماس باثورست حول إدانة فولبيغ، والذي وجد فيه أن هناك شكاً معقولاً بشأن إدانتها.





ورغم عدم نشر التقرير بالكامل لأسابيع، قال دالي إنه يتفق مع النتائج التي توصل إليها باثورست والتي تفيد بأنه "يؤيد بشدة الرأي القائل بوجود شك معقول في أن فولبيغ مذنبة".



ووجد باثورست أنه "غير قادر على تقبل فكرة أن فولبيغ لم تكن أماً حنونة لأطفالها".





وقال دالي إنه التقى مع الحاكم مارغريت بيزلي صباح الاثنين وقبلت توصيته بضرورة "ممارسة الامتياز الملكي للرحمة ومنح السيدة فولبيغ عفواً غير مشروط".





أضاف، "يمكن في نهاية المطاف تحقيق العدالة حتى لو استغرق وقتاً طويلاً".



Kathleen Folbigg leaving the Supreme Court of NSW in 2003. Source: AAP / Mick Tsikas وقالت سو هيغينسون، عضوة البرلمان عن حزب الخضر والمناصرة لحملة إطلاق سراح فولبيغ للصحفيين إنه قد أطلق سراحها من مركز كلارنس الإصلاحي في غرافتون.





"إنها تمشي، إنها في الخارج، إنها تحت أشعة الشمس ... لقد تم تحقيق العدالة".





وأشارت هيغينسون إلى أن فولبيغ ستسعى للحصول على تعويض مالي عن "ضياع عشرين عاماً من حياتها".





وقالت: "لم يمر يوم واحد لم تتمسك فيه كاثلين فولبيغ ببراءتها".



"لم يكن هناك على الإطلاق أي دليل جنائي أو مرضي حقيقي للقول بأن الأطفال قد اختنقوا، أو أنها ارتكبت تلك الجرائم التي أدينت بارتكابها".





ومن المتوقع أن تقيم فولبيغ مع صديقتها المقربة تريسي تشابمان في منزلها على الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز.



Greens MP Sue Higginson, a supporter of Folbigg, said "justice has been done". Source: AAP / Dan Himbrechts وكانت هيئة المحلفين قد وجدت بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع في عام 2003 أن فولبيغ مذنبة بقتل أطفالها الأربعة - كالب وباتريك وسارة ولورا - بين عامي 1989 و1999.





ولا يعني العفو أن إدانات فولبيغ ستُلغى تلقائياً.





وقالت هيغينسون إنها تعتقد أن الإدانات سيتم إلغاؤها في محكمة الاستئناف الجنائية وأشارت إلى إقرار مدير النيابة العامة بوجود شك معقول.





"هذا يعني أنه على الأرجح لن يكون هناك اعتراض على طلبها إلغاء إدانتها في محكمة الاستئناف الجنائية".





وتم تقديم أدلة موثوقة في نيسان/أبريل تشير إلى إمكانية أن يكون أطفالها الأربعة قد ماتوا لأسباب طبيعية.





وأدى اكتشاف متغيرات جينية نادرة لدى فولبيغ وبناتها إلى إعادة فتح التحقيق للمرة الثانية بعد فترة وجيزة من خضوعها لفحوصات عامة في 2019.





وأشارت هيغينسون إلى أن فولبيغ ستسعى للحصول على تعويض مقابل المدة التي قضتها في السجن.





وقالت، "مهما كان هذا المبلغ فقد يكون أكبر مبلغ يمكن أن نتخيله".





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