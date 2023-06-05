بعد عشرين عاماً خلف القضبان بتهمة قتل أطفالها الأربعة: أم أسترالية إلى الحرية

تم إصدار عفو عن كاثلين فولبيغ التي أدينت في عام 2003 بقتل أطفالها الأربعة، بعد 20 عاماً خلف القصبان. حيث وجد التحقيق أن هناك شكاً معقولاً حول إدانتها وأصدر المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز عفواً عنها.

Kathleen Folbigg sits in front of microphone wearing a blue top.

Convicted killer Kathleen Folbigg has been released from prison following a decision from NSW Attorney-General Michael Daley. Source: AAP / Joel Carrett

النقاط الرئيسية
  • تم إصدار عفو عن كاثلين فولبيغ
  • أعلن المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي عن خلاصة نتائج التحقيقات
  • أدينت فولبيغ بقتل أطفالها الأربعة في عام 2003
حصلت كاثلين فولبيغ على عفو غير مشروط وتم إطلاق سراحها من السجن بعد أن أمضت 20 عاماً خلف القضبان بتهمة قتل أطفالها الأربعة.

وقال المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز مايكل دالي اليوم الإثنين إنه تلقى نسخة من خلاصة التحقيق الذي أجراه رئيس المحكمة العليا السابق في نيو ساوث ويلز توماس باثورست حول إدانة فولبيغ، والذي وجد فيه أن هناك شكاً معقولاً بشأن إدانتها.

ورغم عدم نشر التقرير بالكامل لأسابيع، قال دالي إنه يتفق مع النتائج التي توصل إليها باثورست والتي تفيد بأنه "يؤيد بشدة الرأي القائل بوجود شك معقول في أن فولبيغ مذنبة".
اقرأ أيضاً

أربع دول عربية تتصدر قائمة "الأكثر بؤسا في العالم": ما هي؟

ووجد باثورست أنه "غير قادر على تقبل فكرة أن فولبيغ لم تكن أماً حنونة لأطفالها".

وقال دالي إنه التقى مع الحاكم مارغريت بيزلي صباح الاثنين وقبلت توصيته بضرورة "ممارسة الامتياز الملكي للرحمة ومنح السيدة فولبيغ عفواً غير مشروط".

أضاف، "يمكن في نهاية المطاف تحقيق العدالة حتى لو استغرق وقتاً طويلاً".
Two women walking outside.
Kathleen Folbigg leaving the Supreme Court of NSW in 2003. Source: AAP / Mick Tsikas
وقالت سو هيغينسون، عضوة البرلمان عن حزب الخضر والمناصرة لحملة إطلاق سراح فولبيغ للصحفيين إنه قد أطلق سراحها من مركز كلارنس الإصلاحي في غرافتون.

"إنها تمشي، إنها في الخارج، إنها تحت أشعة الشمس ... لقد تم تحقيق العدالة".

وأشارت هيغينسون إلى أن فولبيغ ستسعى للحصول على تعويض مالي عن "ضياع عشرين عاماً من حياتها".

وقالت: "لم يمر يوم واحد لم تتمسك فيه كاثلين فولبيغ ببراءتها".
اقرأ أيضاً

أقل من نصف الأستراليين يؤيدون منح صوت للسكان الأصليين في البرلمان: هل يفشل الاستفتاء؟

"لم يكن هناك على الإطلاق أي دليل جنائي أو مرضي حقيقي للقول بأن الأطفال قد اختنقوا، أو أنها ارتكبت تلك الجرائم التي أدينت بارتكابها".

ومن المتوقع أن تقيم فولبيغ مع صديقتها المقربة تريسي تشابمان في منزلها على الساحل الشمالي لولاية نيو ساوث ويلز.
A woman who is speaking outside.
Greens MP Sue Higginson, a supporter of Folbigg, said "justice has been done". Source: AAP / Dan Himbrechts
وكانت هيئة المحلفين قد وجدت بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع في عام 2003 أن فولبيغ مذنبة بقتل أطفالها الأربعة - كالب وباتريك وسارة ولورا - بين عامي 1989 و1999.

ولا يعني العفو أن إدانات فولبيغ ستُلغى تلقائياً.

وقالت هيغينسون إنها تعتقد أن الإدانات سيتم إلغاؤها في محكمة الاستئناف الجنائية وأشارت إلى إقرار مدير النيابة العامة بوجود شك معقول.

"هذا يعني أنه على الأرجح لن يكون هناك اعتراض على طلبها إلغاء إدانتها في محكمة الاستئناف الجنائية".

وتم تقديم أدلة موثوقة في نيسان/أبريل تشير إلى إمكانية أن يكون أطفالها الأربعة قد ماتوا لأسباب طبيعية.

وأدى اكتشاف متغيرات جينية نادرة لدى فولبيغ وبناتها إلى إعادة فتح التحقيق للمرة الثانية بعد فترة وجيزة من خضوعها لفحوصات عامة في 2019.

وأشارت هيغينسون إلى أن فولبيغ ستسعى للحصول على تعويض مقابل المدة التي قضتها في السجن.

وقالت، "مهما كان هذا المبلغ فقد يكون أكبر مبلغ يمكن أن نتخيله".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك  
و
تويتر
و
انستغرام.



توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 5/06/2023 3:17pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP
Available in other languages
الموضوع
New South Wales

الأكثر متابعة

A newborn baby's toes

العثور على أم تركت رضيعتها في الفناء الخلفي لأحد المنازل في سيدني خوفاً من ترحيلها

TRAINS NSW

'عام من الألم': 600 ألف شخص في سيدني لن يتمكنوا من استخدام القطار في نهاية كل أسبوع

10:08
Mapped: The world's happiest (and least happy) countries

'الأستراليون يعشقون اختصار الكلمات': دليلك لتعلم اللهجة الأسترالية العامية

Man look at painting of himself.

تداعيات 'محاكمة القرن': بن روبرتس-سميث يستقيل من وظيفته في القناة السابعة بعد الحكم بارتكابه جرائم حرب

08:40
SG SelectingSchoolSectors

القطاعات التعليمية في أستراليا: كيف تختار المدرسة المناسبة لأطفالك؟

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan addresses his country's ambassadors in Ankara, Turkey

إردوغان يحدث تغييرات كبيرة في حكومته الجديدة ويختار خبيرا للنهوض بالاقتصاد

A man raises his fist.

مخاوف من 'موجة عنصرية قاسية' مع اقتراب موعد استفتاء صوت السكان الأصليين في البرلمان

09:10
Sunset at Twelve Apostles, Victoria, Australia

اليوم العالمي للبيئة: اليكم ثلاث نصائح بسيطة للحفاظ على ديمومتها