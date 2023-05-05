أنتوني ألبانيزي يقول إنه قلق بشأن جوليان أسانج وإن سجنه «لا يفيد أحدا»

قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه قلق على الصحة العقلية لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ولا يوجد سبب لبقائه في السجن.

Julian Assange inside a prison van.

يحارب جوليان أسانج، المسجون في المملكة المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات، التسليم إلى الولايات المتحدة. Source: AAP, EPA / Neil Hall

النقاط الرئيسية
  • أسانج مسجون في المملكة المتحدة منذ أكثر من أربع سنوات ظل خلالها يحارب التسليم إلى الولايات المتحدة
  • قال السيد ألبانيزي إنه يجب النظر في قضية السيد أسانج في سياق الوقت الذي أمضاه مؤسس ويكيليكس بالفعل في الاحتجاز
  • قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه يتفق مع رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع القضية التي تم طال أمدها
أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن «هذا يكفي» لمؤسس ويكيليكس المحتجز جوليان أسانج، مضيفًا أنه لا فائدة من سجنه المستمر.

لكن زعيم حزب العمال، الموجود في المملكة المتحدة لحضور حفل تتويج الملك، رفض الكشف عما إذا كان سيثير قضية الأسترالي المسجون خلال زيارة قادمة لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن.

السيد أسانج مسجون
ظل خلالها يحارب
.

وقد صرح السيد ألبانيزي لتلفزيون ABC يوم الخميس: «موقفي هو أن هذا يكفي. وما زلت أقول على انفراد ما قلته علنًا... لقد طفح الكيل»،
Two men wearing suits and ties are shaking hands.
رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز موجود حاليًا في المملكة المتحدة لتتويج الملك تشارلز. Source: AAP, AP / Jonathan Brady
وردا على سؤال حول ما إذا كان سيناقش قضية أسانج مع السيد بايدن، الذي من المقرر أن يزور أستراليا لحضور اجتماع الرباعية هذا الشهر، قال رئيس الوزراء إنه لن يتنبأ علنًا بأي مناقشات يعتزم إجراؤها مع الرئيس الأمريكي.

وقال: «لا يمكنني أن أفعل أكثر من توضيح موقفي والإدارة الأمريكية بالتأكيد تدرك تمامًا موقف الحكومة الأسترالية».

وقال السيد ألبانيزي إنه يجب النظر في قضية السيد أسانج في سياق الوقت الذي أمضاه مؤسس ويكيليكس بالفعل في الاحتجاز، ويجب مقارنة معاملته بمعاملة
تشيلسي مانينغ
.

من الجدير بالذكر أنه تم إطلاق سراح الجندي السابق بالجيش الأمريكي في عام 2017 بعد الكشف عن مئات الآلاف من الوثائق الحساسة لويكيليكس.

قال السيد ألبانيزي: «سجنه المستمر لا يفيد أحد وأنا قلق بشأن الصحة العقلية للسيد أسانج».
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وقع البرلمانيون الأستراليون من جميع المعتقدات السياسية - بما في ذلك العديد من أعضاء حزب العمال - الشهر الماضي رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند يحثونه فيها على التوقف عن ملاحقة السيد أسانج.

وقال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه يتفق مع رئيس الوزراء على ضرورة التعامل مع القضية التي تم طال أمدها.

«بالطبع أنا مهتم به على المستوى الفردي. أعتقد أن الأمر استمر لفترة طويلة وأعتقد أن هذا هو خطأ العديد من الناس - بما في ذلك السيد أسانج، بصراحة».

وقد ناشد السيد أسانج المحكمة العليا في المملكة المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع تسليمه.

في عام 2021، حكم قاض بريطاني بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بسبب مخاوف على صحته العقلية، ولكن تم إلغاء القرار عند الاستئناف.

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نشر في: 5/05/2023 1:21pm
المصدر: SBS
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