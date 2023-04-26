"مذبحة غابة شاكاولا": ما الذي دفع أتباع طائفة دينية سرية إلى تجويع أنفسهم حتى الموت؟

النقاط الرئيسية: تم استخراج عشرات الجثث خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أدى إلى حدوث صدمة في جميع أنحاء كينيا

تم إعلان منطقة من الغابات تبلغ مساحتها 325 هكتارًا مسرحًا للجريمة

إحدى الذين تم إنقاذهم رفضت تناول الطعام على الرغم من ظهور الهزال الجسدي عليها

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قالت مصادر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية إن عدد القتلى في قضية تتعلق بطائفة كينية مارست التجويع ارتفع إلى 73 يوم الاثنين، بينما عثر المحققون على المزيد من الجثث في مقابر جماعية في غابة بالقرب من الساحل.





وتجري عملية بحث كبيرة بالقرب من بلدة ماليندي الساحلية حيث تم استخراج عشرات الجثث خلال عطلة نهاية الأسبوع مما أدى إلى حدوث صدمة في جميع أنحاء البلاد حيث تعهد الرئيس ويليام روتو بقمع الحركات الدينية المتطرفة.





وتم فتح تحقيق شامل في طائفة Good News International وزعيمها المسمى في وثائق المحكمة باسم Paul Mackenzie Nthenge، والذي بشر بأن الموت جوعًا يوصل أتباعه إلى الله.





وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق المشتبه به باسم Makenzie Nthenge.



ارتفع عدد القتلى في قضية تتعلق بطائفة كينية مارست الجوع إلى 73 يوم الاثنين. Source: AAP, EPA / STR ويُعتقد أن بعض أتباعه ربما لا يزالون يختبئون في الأدغال حول شاكاولا، التي داهمتها الشرطة في وقت سابق من هذا الشهر بعد بلاغ من منظمة محلية غير ربحية.





ومنذ ذلك الحين، تم إنقاذ عدد من الأشخاص وتم اكتشاف عشرات الجثث في مقابر جماعية محفورة في حفر ضحلة.





وقال ضابط شرطة مشارك في التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية شريطة عدم الكشف عن هويته «لدينا 73 جثة من الغابة هذا المساء وسيستمر البحث غدا».





وقال: «من المحزن للغاية كيف مات هؤلاء الأشخاص ودُفنوا في قبور ضحلة لأننا وجدنا ست جثث محشورة في قبر واحد اليوم».



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كما أكد مسؤول كبير آخر في الشرطة عدد القتلى، قائلاً: «بعض الجثث كانت في الغابة ولم يتم دفنها حتى».





وكان عدد القتلى في وقت سابق 58، وفقا لقائد الشرطة جافيت كومي الذي زار الموقع يوم الاثنين.





وتم إعلان منطقة من الغابات تبلغ مساحتها 325 هكتارًا مسرحًا للجريمة حيث تبحث الفرق التي ترتدي ملابس العمل عن المزيد من مواقع الدفن والناجين المحتملين من الطائفة.



تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو بقمع الحركات الدينية «غير المقبولة». Source: AAP, EPA / Daniel Irungu وقال روتو، الذي تحدث في مقاطعة كيامبو المجاورة لنيروبي، إنه «لا يوجد فرق» بين القساوسة المارقين مثل نثينجي - الذي تم القبض عليه وينتظر المحاكمة - والإرهابيين.





«يستخدم الإرهابيون الدين لدعم أعمالهم الشنيعة. ويستخدم أشخاص مثل ماكنزي الدين لفعل الشيء نفسه بالضبط».





«لقد أصدرت تعليماتي للوكالات المسؤولة بتناول الأمر والوصول إلى السبب الجذري وإلى جوهر أنشطة الأشخاص الذين يريدون استخدام الدين لتعزيز أيديولوجية غريبة وغير مقبولة».



غابة من الرعب

بينما تحاول السلطات الكشف عن الحجم الحقيقي لما يُطلق عليه اسم «مذبحة غابة شاكاولا»، ظهرت أسئلة حول كيفية تمكن الطائفة من العمل دون أن يتم اكتشافها على الرغم من أن نثينجي لفت انتباه الشرطة قبل ست سنوات.





وقال أماسون جيفاه كينجي، رئيس مجلس الشيوخ، في بيان: «إن الرعب المتمثل في الوفيات في طائفة شاكاولا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للأمة، ولا سيما جهاز المخابرات الوطني (NIS) وبرنامجنا للشرطة المجتمعية».





«كيف لم تظهر مثل هذه الجريمة البشعة، التي تم تنظيمها وتنفيذها على مدى فترة طويلة من الزمن، على رادار نظامنا الاستخباراتي؟»



المفتش العام للشرطة الكينية، جافيت كومي (الثاني من اليمين) في مكان الحادث حيث تم العثور على عشرات الجثث في قبور ضحلة في قرية شاكاولا، بالقرب من مدينة ماليندي الساحلية، في جنوب كينيا. Source: AAP, AP / AP واعتقل نثينجي في عام 2017 بتهمة «التطرف» بعد أن حث العائلات على عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة، قائلاً إن التعليم لا يعترف به الكتاب المقدس.





وقد تم اعتقاله مرة أخرى الشهر الماضي، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، بعد أن مات طفلان جوعًا في عهدة والديهما.





وتم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 100,000 شلن كيني (1120 دولار) قبل استسلامه للشرطة في أعقاب غارة شاكاولا.





كما يوجد 14 شخصًا آخر رهن الاحتجاز بسبب الحادثة وفقًا لكومي. ومن المقرر الاستماع إلى القضية في 2 أيار/مايو.



خوف مما لم يكتشف بعد

هناك مخاوف من أن بعض أعضاء الطائفة السرية يختبئون من السلطات في الأدغال المحيطة وسيتعرضون لخطر الموت إذا لم يتم العثور عليهم بسرعة.





وقال حسين خالد، وهو عضو في مجموعة حقوق الإنسان «هاكي أفريكا» التي أبلغت الشرطة بتصرفات الكنيسة، إن إحدى اللواتي تم إنقاذهن رفضت تناول الطعام على الرغم من ظهور الهزال الجسدي عليها.





وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ لحظة إحضارها إلى هنا، رفضت تمامًا أن يتم إعطاؤها الإسعافات الأولية وأغلقت فمها بشدة، ورفضت أن تتلقى المساعدة، وأرادت الاستمرار في صيامها حتى وفاتها».





وقال الصليب الأحمر الكيني إنه تم الإبلاغ عن 212 شخصًا في عداد المفقودين لموظفي الدعم في ماليندي، وتم لم شمل اثنين منهم مع عائلاتهم.





ودفعت القضية الحكومة إلى التشديد على الحاجة إلى السيطرة بشكل أكبر على الطوائف الهامشية في بلد له تاريخ من الحركات الدينية المتورطة في الجريمة.





ووصف وزير الداخلية كيثور كينديكي، الذي أعلن أنه سيزور الموقع يوم الثلاثاء، القضية بأنها «أوضح انتهاك لحق الإنسان المنصوص عليه في الدستور في حرية العبادة».





لكن الجهود المبذولة لتنظيم الدين في الدولة ذات الأغلبية المسيحية قوبلت بمعارضة شديدة في الماضي كمحاولات لتقويض الضمانات الدستورية للفصل بين الكنيسة والدولة.





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