تعرفوا على الوظائف والمناطق الأعلى دخلا في أستراليا

النقاط الرئيسية: معظم المهن التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الوظائف ذات الرواتب الأعلى في أستراليا تنتمي للمجال الطبي

تظهر على القائمة وظائف من مجالات أخرى مثل الهندسة والقضاء والتعدين

تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الضرائب أن غالبية المناطق الأعلى دخلاً تقع في سيدني

تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الضرائب الأسترالي هذا العام أن معظم المهن التي تحتل المراكز الأولى في قائمة الوظائف ذات الرواتب الأعلى في أستراليا تنتمي للمجال الطبي.





ولكن تظهر على القائمة وظائف من مجالات أخرى مثل الهندسة والقضاء والتعدين.





يأتي في المركز العاشر المدراء في مجال الهندسة براتب يصل إلى حوالي 160 ألف دولار في العام. وفي المركز التاسع يوجد المدراء التنفيذيون والعموميون حيث متوسط رواتبهم هو 165 ألف دولار سنويا.





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يحتل المركز الثامن مهندسو التعدين براتب 184 ألف دولار سنويا ويسبقهم في المركز السابع القضاة والمهنيون في مجال القانون براتب 189 ألف دولار.





خمسة من المراكز الستة الأولى يحتلها العاملون في المجال الطبي.



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يأتي في المركز السادس العاملون في المجال الطبي بشكل عام وفي المركز الخامس أطباء الصحة النفسية والعصبية برواتب 223 ألف و 235 ألف دولار على التوالي.





المركز الرابع هو المركز الوحيد في المراكز الست الأولى الذي لا تحتله أحد المهن الطبية حيث يأتي فيه المتداولون الماليون بمتوسط راتب 276 ألف دولار.





يقوم المتداولون الماليون بتحليل الاتجاهات الاجتماعية وظروف السوق واللوائح الحكومية فضلاً عن تحليل وتفسير الظروف المالية لعملائهم من أجل شراء وبيع السلع من أجل الربح.





أخصائيو الطب الباطني يحتلون المركز الثالث حيث يتقاضون 305 ألف سنويا. وفي المركز الثاني يأتي أطباء التخدير بدخل 386 ألف دولار.





أما المركز الأول فكان من نصيب الجراحين الذين يصل متوسط دخلهم إلى 394 ألف دولار في العام.



ولكن ذلك الرقم قد يكون مضللا بعض الشيء حيث توجد أنواع مختلفة من الجراحين. كما يعتمد الدخل على نوع الجراحة والخبرة والمؤهلات التي تؤثر بشكل كبير على راتب الجراح.





هذا ويعتبر جراحو الأعصاب الأعلى أجراً بمتوسط دخل 600 ألف دولار سنويا.





ما هي المناطق الأعلى دخلا؟





تظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الضرائب أن غالبية المناطق الأعلى دخلاً تقع في سيدني.





احتلت Double Bay المرتبة الأولى حيث يكسب دافعو الضرائب المقيمون فيها حوالي 202 ألف دولار سنويا في المتوسط.





تبعها Toorak وHawksburn الواقعتان في ملبورن بدخل يقل عن ذلك بقليل.





يأتي في المركز الثالث ضاحيتا Darling Point وPoint Piper في سيدني.





من الجدير بالذكر أن من بين الضواحي العشر الأولى من حيث دخل السكان توجد سبعة في نيو ساوث ويلز واثنتان في فيكتوريا وفي المركز السابع تأتي كوتيسلو الواقعة في غرب أستراليا بمتوسط دخل يبلغ 179 ألف دولارًا.





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