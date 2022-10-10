كيف تعرف الفرق بين أعراض حساسية الأنف وكوفيد-19؟

النقاط الرئيسية أستراليا تعلن عن ظاهرة النينا المناخية للمرة الثالثة على التوالي

يؤثر التهاب الأنف التحسسي على واحد من كل خمسة أستراليين كل عام

يمكن أن تسبب حساسية الأنف تشوهات دائمة إذا لم يتم علاجها

غالبًا ما تُصاب نوريكو كلارك، المقيمة في فيكتوريا، بالعطس وسيلان الأنف وحكة في العينين خلال فصل الربيع.





تقوم بإجراء اختبار كورونا سريع في كل مرة تعاني فيها من هذه الأعراض، لأنها تتشابه مع أعراض كوفيد-19.





قالت كلارك لقناة SBS الاخبارية: "عادة ما تكون حساسية الأنف هي المسؤولة عن تلك الأعراض، عندما أشعر بالتعب أو عدم الراحة في حلقي. لكنني لا أخاطر وأقوم بعمل الاختبار للتأكد".





Advertisement

ووفقًا لوزارة الصحة ورعاية المسنين في أستراليا، تشمل الأعراض الشائعة بين كوفيد-19 وحساسية الأنف كلا من السعال والعطس وسيلان الأنف والتهاب الحلق والشعور بالتعب أو الضعف والصداع وفقدان التذوق أو الرائحة.



كوفيد أم مجرد حساسية؟

يقول الطبيب جيسون يو المقيم في سيدني إن هناك "الكثير من الأعراض المشتركة بشكل عام" بين أعراض حساسية وفيروس كورونا، ومعرفة الفرق أمر مهم.





يوضح الدكتور يو أنه "على الرغم مما يوحي به الاسم (Hay Fever)، فإن حساسية الأنف لا تسبب الحمى وعادة لا ترتبط بآلام في العضلات والجسم".





"في حالة حساسية الأنف، يكون الاحتقان في الحلق عادة تهيجًا وليس ألما حادا"





قد تشمل الأعراض الأخرى لحساسية الأنف ما يلي:





النوم المتقطع





الشعور بالتعب أثناء النهار





صعوبة في التركيز





صداع متكرر





التهاب الحلق المتكرر





تغير الصوت





ألم في الوجه





انخفاض حاسة الشم





التهابات الجيوب الأنفية المتكررة عند البالغين





التهابات الأذن المتكررة عند الأطفال



Dr Jason Yu suffers from moderate hay fever himself, and knows the struggles of the condition all to well Credit: Jason Yu أشار الدكتور يو إلى أنه ينصح السكان بمراقبة كيفية تقدم أعراضهم.





يقول: "في العادة ما تكون حساسية الأنف مرضا مزمنا، لذلك تختفي وتظهر تباعا".





"قد تحظى بأيام جيدة وأخرى سيئة، قد تلاحظ الأعراض يومًا ما، ولكنها تختفي في اليوم التالي، أو تختفي بعد الظهر أو تزداد سوءًا - وفي حال حدوث ذلك فمن المرجح أن تكون الحالة حساسية في الأنف.





يوضح الدكتور يو "ولكن إذا ساءت الأعراض بشكل تدريجي، فربما ينبغي عليك إجراء اختبار كوفيد-19 للتأكد".





وتابع الدكتور يو "إذا كنت في شك ، فعليك دائمًا إجراء اختبار كوفيد-19".





يمكن للمقيمين التحقق من أعراضهم باستخدام الموقع الالكتروني الطبي الذي تموله الحكومة لمعرفة الفرق بين الحالتين.



The difference between COVID-19, flu, cold and allergy symptoms. Credit: Department of Health

حساسية الأنف ومضادات الهيستامين

تُعالج حساسية الأنف وأنواع الحساسية الأخرى، مثل الشرى والتهاب الملتحمة والأكزيما، بشكل عام باستخدام مضادات الهيستامين.





لكن الدكتور يو أشار إلى أن مضادات الهيستامين لا تعمل على جميع أنواع الحساسية، بما في ذلك انسداد الأنف بسبب الحساسية.





يقول يو: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من انسداد حاد في الأنف بسبب الحساسية أن يسعوا للحصول على العلاج المناسب، ويجب على الآباء استشارة الطبيب فورًا إذا كان طفلهم يتنفس من الفم بسبب هذه الحالة".





ويضيف الدكتور يو: "يمكن أن يؤدي ذلك إلى تشوه في الوجه، وإذا لم يتم علاجها مبكرًا، قبل مرحلة البلوغ، يمكن أن تكون هذه التشوهات دائمة".



ظاهرة اللانينا وحبوب اللقاح

أعلن مكتب الأرصاد الجوية مؤخرا عن حدوث ظاهرة لا نينا المناخية الممطرة للصيف الثالث على التوالي في أستراليا.





من المحتمل أن تؤدي تلك الظاهرة إلى زيادة هطول الأمطار عن المتوسط وتؤدي إلى زيادة إنتاج حبوب اللقاح.





ينصح خبراء الصحة المواطنين بتوخي الحذر من الإصابة بالربو بسبب العواصف الرعدية أيضًا.





ويحدث ذلك بسبب مزيج فريد من مستويات عالية من حبوب اللقاح في الهواء وحالة معينة من العواصف الرعدية.





حيث يتم سحب حبوب اللقاح إلى سحابة العاصفة الرعدية، وتمتص الماء، وتنفتح فجأة، وتحملها الرياح من منطقة إلى أخرى.



يرى الدكتور يو إن ارتداء الكمامة يمكن أن يكون فعالاً خلال موسم انتقال حبوب اللقاح.





ويضيف: "يمكن أن تمنحك الكمامة حماية مضاعفة ضد كوفيد-19 وحساسية الأنف".





يُنصح السكان الذين يعانون من أعراض حساسية الأنف المتوسطة إلى الشديدة بإجراء اختبار الحساسية والبحث عن العلاج وتجنب المواد المسببة للحساسية.





للاطلاع على إجراءات الصحة والدعم المعمول بها حالياً لمواجهة وباء كوفيد-19 بلغتكم، تفضلوا بزيارة sbs.com.au/coronavirus .





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



