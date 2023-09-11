الحكومة الفيدرالية تتوصل الى إتفاق مع الخضر لتمرير مشروع قانون صندوق الإسكان

الاتفاق ينص على إستثمار ثلاثة مليارات دولار هذا العام لبناء مساكن شعبية معقولة الثمن

New land for new houses

New land for new houses Source: AAP

توصلت حكومة العمال وحزب الخضر إلى اتفاق لتمرير مشروع قانون صندوق الإسكان الحكومي الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

ويقوم الاتفاق على قيام الحكومة باستثمار مليار دولار إضافية لدعم الإسكان العام والمجتمعي - ليصل مجموع الاستثمارات إلى 3 مليارات دولار من الإنفاق المباشر هذا العام.

وتخطط الحكومة من خلال صندوق الإسكان لإنشاء 30 ألف مسكن اجتماعي وبأسعار معقولة على مدى خمس سنوات.

واكد زعيم الخضر، آدم باندت، إن حزبه يحرز تقدمًا جزئيًا في تأمين المزيد من المساكن بأسعار معقولة.

أما وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشارلمز فقد أكد للبرلمان أن تمرير صندوق الاسكان أمر مهم جداً.

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نشر في: 12/09/2023 7:53am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS