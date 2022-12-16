حزب العمال: لا يجب على المجالس المحلية إقامة احتفالات الحصول على الجنسية في يوم أستراليا

النقاط الرئيسية: أجبرت القواعد التي أدخلت في عام 2019 في عهد رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون الحكومات المحلية على عقد احتفالات المواطنة في 26 يناير

كشف وزير الهجرة أندرو جايلز يوم الجمعة أن حزب العمال سيتراجع عن هذا التقييد

ستتمكن المجالس الآن من عقد الاحتفالات قبل أو بعد 26 يناير بثلاثة أيام

لن تُجبر المجالس المحلية بعد الآن على إقامة احتفالات المواطنة في يوم أستراليا في خطوة تقول الحكومة الفيدرالية إنها لأسباب "عملية".





أجبرت القواعد التي أدخلت في عام 2019 في عهد رئيس الوزراء آنذاك سكوت موريسون الحكومات المحلية على عقد احتفالات المواطنة في 26 يناير أو تجريد المجالس من حقها في إجرائها. وقال موريسون في ذلك الوقت إن إجبار المجالس المحلية على القيام بذلك سيمنعهم من "جعل يوم أستراليا موضوعا سياسيا".



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وكشف وزير الهجرة أندرو جايلز يوم الجمعة أن حزب العمال سيتراجع عن هذا التقييد لكنه قال إنه ما زال هناك "توقعًا قويًا" لدى الحكومة بأن المجالس ستقيم الاحتفالات في ذلك الموعد.





ستتمكن المجالس الآن من عقد الاحتفالات قبل أو بعد 26 يناير بثلاثة أيام فيما وصفته الحكومة بأنه قرار "براجماتي" لجعل الاجراءات أكثر كفاءة.



Immigration Minister Andrew Giles said it remained the federal government's "strong expectation" that local councils would hold citizenship ceremonies on Australia Day. Source: AAP / Bianca De Marchi وقد قال جايلز: "يوم أستراليا له أهمية كبيرة لكثير من الناس في جميع أنحاء أستراليا. ويتيح يومنا الوطني لجميع الأستراليين الفرصة للتفكير والاحترام والاحتفال."





"إنه أيضًا اليوم الذي يصبح فيه عدد أكبر من الناس مواطنين أكثر من أي وقت آخر من العام ، وبالنسبة لأولئك الذين انضموا إلى مجتمعنا الأسترالي العظيم من جميع أنحاء العالم ، أن يصبحوا مواطنين هو مناسبة لا تُنسى تُعتز بها إلى الأبد".





كما أعاد جايلز حقوق مجالس مدينة يارا ومدينة داربين في إقامة الاحتفالات. وقد جُرد كلاهما من هذا الحق في عام 2017 من قبل رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تورنبول الذي انتقدهما ووصفهما بأنهما "لا يتوافقان مع القيم الأسترالية".





من الجدير بالذكر أنه بالنسبة لبعض الأستراليين ، لا سيما السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، لا يعتبر يوم 26 يناير يومًا للاحتفال.





يُنظر إلي اليوم على أنه يوم يحيي ذكرى وصول المستوطنين البريطانيين في عام 1788 إلى سيدني كوف حيث قاموا برفع علم المملكة المتحدة. بالنسبة للسكان الأصليين فإنه يظل يوم حداد ويشار إليه على أنه "يوم الغزو" من قبل البعض.



وقد أصبح ميري بيك هذا الشهر ثالث مجلس محلي في ملبورن يعلن أنه سيتوقف عن إقامة الاحتفالات في يوم أستراليا حيث وصف عضو المجلس جيمس كونلان الاحتفالات في هذا التاريخ بأنها "مخزية للغاية".





لكن حزب العمال يصر على أن التراجع جاء لأسباب "عملية" قائلاً إن المجالس أعربت عن مخاوفها بشأن ارتفاع التكاليف المرتبطة بإقامة الاحتفالات في يوم عطلة عامة.





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