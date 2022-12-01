بعد معركة استمرت 25 عاما: إلغاء القوانين التي تمنع مناقشة الموت الرحيم في إقليم العاصمة والإقليم الشمالي

النقاط الرئيسية: هتف أعضاء مجلس الشيوخ في الغرفة يوم الخميس بعد تمرير تشريع لإلغاء قانون عمره 25 عامًا

توافد قادة الإقليم السابقون والحاليون للتصويت في مبنى البرلمان

أية ضمانات تتعلق بكيفية إدارة تقديم الموت الرحيم ستكون من اختصاص المجالس التشريعية للأقاليم

سيتمكن إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي من سن قوانين حول الموت الرحيم لأول مرة منذ ربع قرن فيما تم الترحيب به باعتباره لحظة تاريخية.





وهتف أعضاء مجلس الشيوخ في الغرفة يوم الخميس بعد تمرير تشريع لإلغاء قانون عمره 25 عامًا وضعه النائب الليبرالي كيفن أندروز.





احتفل عضو مجلس الشيوخ عن إقليم العاصمة ديفيد بوكوك بتمرير مشروع القانون بعد أشهر من الدعوة والمفاوضات لطرحه للنقاش.





وقال السناتور المستقل: «هذا يحدث على خلفية الكثير من الدعم، إنها لحظة تاريخية».





«يعرف الأشخاص في مجتمعاتنا الذين لديهم تشخيصات نهائية أن هذا أمر غير محتمل أنهم سيكون لديهم خيار استخدامه، لكنهم يريدون أن يحصل الآخرون في المستقبل على ذلك.





«هذا أمر شجاع للغاية للقيام به، للمضي قدمًا ورواية قصتك.»



ووصفت وزيرة المالية وعضو مجلس الشيوخ عن إقليم العاصمة كاتي جالاجر هذه اللحظة بأنها «لحظة مهمة وتاريخية حقًا وحارب الكثير من الناس وقتًا طويلاً لمشاهدتها».





كما توافد قادة الإقليم السابقون والحاليون للتصويت في مبنى البرلمان.





قال رئيس حكومة الإقليم أندرو بار، نقلاً عن مارتن لوثر كينغ جونيور، إن «قوس التاريخ ينحني نحو العدالة».





«نحن متواضعون. لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هذه النقطة».





قال السيد بار إن المشاورات بشأن التشريع في الإقليم ستبدأ في أوائل العام المقبل، مع إجراء تصويت على القضية في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024.



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أشرف رئيس حكومة الإقليم الشمالي السابق مارشال بيرون على إضفاء الشرعية على الموت الرحيم في توب إند في عام 1995، مما أدى إلى مشروع القانون الفيدرالي الذي ألغى حق الأقاليم في القيام بذلك.



معركة استمرت 25 عاما

وقال السيد بيرون إنه يفكر في في حال عدد يتراوح بين 1000 و 2000 من سكان الإقليم الشمالي الذين حُرموا من الوصول إلى الموت الرحيم أثناء مشاهدة تمرير التشريع.





وقال إن الوفاة أنهت «25 عامًا من عدم المساواة الديمقراطية تسبب بها المتعصبون الدينيون».





وحاول عضوا مجلس الشيوخ في الائتلاف جونو دونيام وجاسينتا نامبيجينبا برايس تعديل مشروع القانون لحظر الموت الرحيم للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، بالإضافة إلى مراجعة أنواع ولوائح الأدوية المستخدمة.



وقال السناتور جالاجر إنه مشروع قانون إلغاء بسيط يبطل التشريع الذي يدعم الحظر.





وقالت إن أي ضمانات تتعلق بكيفية إدارة تقديم الموت الرحيم ستكون من اختصاص المجالس التشريعية للأقاليم.





«برلماناتهم مقيدة. إنها برلمانات منتخبة ديمقراطياً؛ إنها برلمانات ناضجة... من المعقول جدًا السماح لهذه البرلمانات بالقيام بذلك بنفسها».





من الجدير بالذكر أن جميع الولايات الأسترالية الآن قد شرّعت الموت الرحيم .





يمكن الاتصال بالمركز الأسترالي للحزن والفجيعة على 1800 642 066.





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