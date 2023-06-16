ميسي يكسر رقما قياسيا جديدا أمام أستراليا!

النقاط الرئيسية سجل ميسي أسرع هدف في مسيرته في مرمى المنتخب الأسترالي

He scored after 79 seconds.

Argentina won the match 2-0.

أثبتت الأرجنتين علوّ كعبها على أستراليا عندما جددت فوزها عليها 2-0 الخميس، في مباراة وديّة بالعاصمة الصينية بكين، شهدت هدفاً جميلاً مبكراً للنجم القائد ليونيل ميسي.





وبفضل هدف مبكر من "البرغوث" في الدقيقة الثانية من المباراة بتسديدة يسارية جميلة من مشارف منطقة الجزاء، فرض "ألبيسيليستي" إيقاعه بثبات على مجريات الشوط الأول.



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وفي الشوط الثاني، دخل جيرمان بيتسيلا بديلاً لنيكولاس أوتاميندي الذي أصيب في ركلته، فكان له نصيب تسجيل الهدف الثاني برأسية جميلة ارتقى لها بعد عرضية متقنة من رودريغو دي بول (68).





وإلى جانب هدفه، كان ميسي حاضراً في ملعب "استاد العمال" بهتافات أكثر من 50 ألف مشجع توافدوا لرؤية بطل العالم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات، وغالبيتهم يرتدون قمصان الأرجنتين الزرقاء والبيضاء.





وفي منتصف الشوط الثاني، اقتحم مشجع شاب يرتدي قميص الأرجنتين مع الرقم 10، أرض الملعب واحتضن ميسي لبرهة قبل أن يُبعده رجال الأمن.





وعقب المباراة، قال مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إنها كانت "مباراة صعبة" لفريقه.



وأضاف "واصلنا المنافسة وهو أفضل شيء يمتلكه هذا الفريق في جيناته"، متابعاً أن "الملعب اليوم بدا وكأننا نلعب في الأرجنتين".





وهذه المباراة الأولى لميسي منذ إعلانه مغادرة باريس سان جرمان الفرنسي، وسجّل فيها هدفه الدولي الرقم 104 في 176 مشاركة مع المنتخب.





وكانت الأرجنتين فازت على أستراليا 2-1 في دور الـ16 في مونديال قطر، في طريقها إلى إحراز اللقب.





وتواجه الأرجنتين الإثنين المقبل إندونيسيا، في مباراة ودية في جاكارتا.



