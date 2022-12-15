الكثيرون محبطون من اقتراب كأس العالم من نهايته. فماذا بعد؟

النقاط الرئيسية: لمدة شهر كامل كانت خطط اليوم لدى الكثيرين تتمحور حول أوقات المباريات وكانت الأسر تلتف حول التلفاز

حتى الأشخاص الذين لا يتابعون كرة القدم في العادة يشعرون بدوافع كبيرة ليشجعوا فرقا يشعرون أنها تمثلهم في كأس العالم

كان من الملحوظ في هذه البطولة التفاف الجماهير العربية حول فريق المغرب

بعد انتظار طويل لكأس العالم في قطر 2022 وبعد أحداثه المثيرة التي أحاطتها هالة من الترقب والجدل شارفت البطولة على الانتهاء.





ومع اقتراب المباراة النهائية يشعر مشجعو كرة القدم بالحزن الذي يقول البعض أنه قد يصل إلى "الاكتئاب" بسبب عودة الحياة إلى روتينها الطبيعي.





لمدة شهر كامل كانت خطط اليوم لدى الكثيرين تتمحور حول أوقات المباريات وكانت الأسر تلتف حول التلفاز وتتابع اللعب بحماس.



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دراما وأهداف وإخفاقات وانتصارات ومشاهد إنسانية وحوارات لا تنتهي حول كرة القدم. كلها ستتوقف فجأة بعد كأس العالم.





لهذا بعض الناس في حيرة من أمرهم: ماذا بعد كأس العالم؟





يشرح محمد مجاهد أنه محبط أن كأس العالم شارف على الانتهاء.





يقول محمد لأس بي أس عربي: "هذا كأس العالم الأخير لكثير من اللاعبين الكبار مثل ميسي ورونالدو ومودريتش ونيمار."





تابع محمد معظم المباريات ولكنه وجد صعوبة بسبب فارق التوقيت والذي جعل أوقات المباريات غير مناسبة.





"بعض الأحيان كنت استمع إلى المباريات الصباحية أثناء قيادتي للسيارة في الطريق إلى العمل."



يقول محمد مجاهد إنه سيعود لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء كأس العالم. محمد كان ينوي السفر إلى قطر التي عاش فيها فترة طويلة قبل الانتقال إلى أستراليا لحضور مباريات كأس العالم ولكن منعته الظروف.





"كنت في انتظار حفل حصولي على الجنسية الأسترالية فلم أستطع السفر."





"وبما أن مصر غير مشاركة في كأس العالم رأيت أن الموضوع لا يستحق تعطيل إجراءات الحصول على الجنسية."



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مثل محمد واجه مينا سمير مصاعب في مشاهدة المباريات بسبب فروق التوقيت.





"من الصعب أن أظل مستيقظا طوال الليل لأن عملي يبدأ في الثامنة صباحا."





يصف مينا الحدث الأكبر في كرة القدم بأنه "متعة كروية".





يشرح مينا كيف أن الدورة الحالية من كأس العالم مهمة بالنسبة له بشكل مختلف.





يقول مينا الذي يعمل مهندسا لأس بي أس عربي: "شاركت في إنشاء استاد خليفة الدولي واستاد الجنوب."





"كنت واحدا من المهندسين الذين عملوا على تجهيز الملاعب المفتوحة بمكيفات الهواء وهي أول ملاعب مفتوحة مكيفة في العالم."





تشير الدراسات إلى أنه خلال كأس العالم تصبح الهوية الاجتماعية كمواطن في بلد ما أو منتمي لمجموعة أو منطقة ما ظاهرة للعيان بشكل مفاجئ.





لذلك حتى الأشخاص الذين لا يتابعون كرة القدم في العادة يشعرون بدوافع كبيرة ليشجعوا فرقا يشعرون أنها تمثلهم في كأس العالم.





ولقد كان من الملحوظ في هذه البطولة التفاف الجماهير العربية حول فريق المغرب الذي حقق نجاحا بارزا جعل الكثيرين في العالم العربي يشعرون بالفخر.





يرى مينا أن تواجد الفرق العربية بقوة في هذه البطولة منحها نكهة مميزة.





يقول مينا: "الظهور المشرف لبعض الفرق العربية هو الذي يجعل كأس العالم أكثر إثارة."



يقول الخبراء أن نجاح الفرق الصغير بشكل غير متوقع قد يثير حماس وفرحة الجماهير بشكل أكبر.





أحد تفسيرات هذا الشعور هو أنه إذا رأينا النجاح في ظروف صعبة فإنه يجعلنا نعتقد بأننا أيضًا قد ننجح في شيء صعب.





لذلك فبجانب عامل مشاركة اللغة والجغرافيا والتاريخ فإن المنتخب المغربي حصل على قدر كبير من الدعم لأنه نجح أن يمنح الجماهير العربية ما وصفه البعض بـ"الأمل" أو "إمكانية الحلم".





ينصح الخبراء بالاهتمام بالهوايات أو البحث عن نشاطات بديلة بعد انتهاء كأس العالم لتجنب الإحساس بالفراغ الذي قد يصيب البعض.





محمد يقول إنه يتابع الدوري الإنجليزي وأنه سيعود إلى ذلك بعد انتهاء البطولة.





"بعض مباريات الدوري الإنجليزي تكون أقوى من مباريات كأس العالم لأن في كأس العالم ليست كل المنتخبات على نفس المستوى."





"هناك بعض الفرق المشاركة في كأس العالم لا أعرف حتى اسم لاعب واحد فيها. لا أشاهد مباريات تلك الفرق إلا إذا كانت تلعب مع فريق مهم."



ولكن لا يشعر كل الناس بالحزن بسبب انتهاء البطولة.





يقول محمد دحيم أنه متابع لكرة القدم بحب شديد ولكن بدون تعصب.





"لا أشعر بالضيق بسبب انتهاء كأس العالم. هذه طبيعة الحياة. ينتهي شيء ليبدأ شيء آخر وهكذا."





"لا توجد استمرارية لأي شيء في الحياة وكرة القدم وكأس العالم ليس استثناءا."





بعد إطلاق صافرة النهاية في مباراة الأرجنتين وفرنسا يوم الإثنين وإعلان الفائز ستكون مباريات كأس العالم قد انتهت رسميا وسيبدأ الانتظار لمدة أربعة سنوات من جديد.





ستقام كأس العالم 2026 في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها البطولة ثلاث دول مختلفة وستكون هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها الحدث في كندا.





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