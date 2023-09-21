حريق كبير في فيرفيلد يهدد المنازل المجاورة

نشب حريق ضخم مساء أمس في محطة وقود في منطقة فيرفيلد جنوب غرب سيدني، بسبب انفجار أسطوانة غاز، استجاب على إثره حوالي 50 رجل إطفاء لإنقاذ المحطة والمنازل المجاورة من خطر النار، بعد اشتعال العديد من أسطوانات غاز البترول المسال التي يبلغ وزنها 200 كجم، حوالي الساعة 6.30 مساءً.



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سيطر فوج الإطفاء على الحريق بعد ثلاث ساعات، وتم تبريد أسطوانات الغاز والتأكد من منع انتشار النيران إلى خزانات الوقود بالمحطة، بينما هرع السكان إلى مكان آمن بعيداً عن النيران خلال عملية إخمادها.





سيقوم اليوم محققو الإطفاء والإنقاذ في نيو ساوث ويلز بفحص مكان الحريق والبحث عن أسبابه، بعد التهديد الذي شكّله على سكان المنازل المجاورة.



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