"كان يطرق الأبواب بعنف": رجل يلقي بمسن من شرفة منزله في بريسبان

سيواجه رجل متهم بإلقاء رجل آخر من الشرفة، المحكمة في بريسبان بتهمة القتل العمد.





تدعي الشرطة أن الضحية البالغ من العمر 74 عامًا ألقي من شرفة الطابق الأول في ييرونجا في غرب بريسبان بعد ظهر يوم الأحد 1 أكتوبر.





أصيب الرجل بجروح في الرأس ونقل على الفور إلى المستشفى ولكنه توفى في وقت متأخر من نفس اليوم.





تقول الشرطة إن المتهم كان "يبحث بعنف عن أشياء" من الوحدات في مجمع سكني وطرق باب الضحية.



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وزعمت الشرطة أن خلافاً وقع بعد وقت قصير من فتح صاحب المنزل الباب، قبل أن يقوم المتهم بحمله وإلقائه من الشرفة حيث سقط من ارتفاع 3.5 متر وارتطم رأسه بالأرض أولاً.





هذا وقد تم القبض على المتهم البالغ من العمر 49 عامًا في مكان الحادث وسيمثل أمام المحكمة في بريسبان اليوم.



