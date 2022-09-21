الشرطة تقبض على رجل ثلاثيني في سيدني وتتهمه بقتل بلال حمزة

النقاط الرئيسية: الرجل المتهم باغتيال بلال حمزة زعيم الجريمة كان يقود سيارة في منطقة الأعمال المركزية بسيدني

قُتل الرجل البالغ من العمر 34 عامًا بالرصاص في الشارع بوابل من الرصاص

الشرطة تعتمد على مجموعة من الأدلة التي جمعتها بما في ذلك المراقبة الإلكترونية

قالت الشرطة إن الرجل المتهم باغتيال بلال حمزة زعيم الجريمة كان يقود سيارة في منطقة الأعمال المركزية بسيدني محاولا الهروب.





وقد قُتل الرجل البالغ من العمر 34 عامًا بالرصاص في الشارع بوابل من الرصاص أطلق من قبل رجل خرج من سيارة أودي سوداء في 17 يونيو من العام الماضي.





قال قائد المباحث داني دوهرتي إن الشرطة اعتقلت شخصا يبلغ من العمر 32 عامًا ووضعته في سجن سيلفر ووتر يوم الثلاثاء واتهمته بقتل حمزة.





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وتزعم الشرطة أن الرجل كان في السيارة الأودي وقت القتل.





ولقد صرح دوهرتي للصحفيين: "إذا كنت في السيارة وقت ارتكاب جريمة قتل ستتهم بالقتل."





لا تعرف الشرطة ما إذا كان الرجل قاتلا مأجورا أم أن الدافع وراء الجريمة مرتبط بمقتل ابن عم زعيم عصابة Brothers 4 Life والقاتل المدان باسا حمزة.





وأضاف دوهرتي: "من الواضح أن هناك أكثر من شخص متورط في هذه الجريمة ولا تزال هذه التحقيقات جارية".





كان المتهم محتجزًا بالفعل بسبب مزاعم بمحاولة قتل شقيق حمزة إبراهيم حمزة في شمال سيدني في أغسطس من العام الماضي.





كانت الشرطة تعتمد على مجموعة من الأدلة التي جمعتها بما في ذلك المراقبة الإلكترونية.





وقال دوهرتي: "هناك عدد من الأشخاص الذين نعتقد أنهم متورطون قبل وأثناء وبعد (الحادث) ونحن حريصون على الحصول على مزيد من المعلومات حول المسئولين الآخرين عن القتل".





على الرغم من أن الشرطة "تود" التعرف على المسلح ، يمكن توجيه اتهامات لأي شخص متورط بشكل مباشر.





صدمت جريمة القتل مدينة سيدني بعد أن قتل حمزة أمام المتفرجين المذعورين بعد تناول الطعام في مطعم ياباني في Bridge Street.





قال دوهرتي: "كان من المروع أن نشهد ذلك".





"اليوم حققنا إنجازا - ونأمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل."





تم العثور على سيارة أودي لاحقًا محترقة في Northwood على الشاطئ الشمالي لسيدني.





وأودع المتهم قيد الحبس للمثول أمام محكمة داونينج سنتر المحلية في وقت لاحق يوم الثلاثاء.





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