كلب يقتل صاحبه داخل منزله في تسمانيا

Barking dog

Barking enraged shepherd dog outdoors. Blurred effect is made for reason. Source: iStockphoto / tverkhovinets/Getty Images/iStockphoto

قُتل رجل يبلغ من العمر 66 عاماً وأصيبت زوجته بجروح خطيرة بعد أن هاجمهما كلبهما في منزلهما بجنوب تسمانيا.

تم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ بعد أن سمع أحد الجيران أصواتاً من داخل المنزل، حيث أُصيب الرجل بجروح خطيرة في أسفل ساقيه وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.
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وتم نقل زوجته إلى مستشفى هوبارت الملكي وهي مصابة بجروح خطيرة في ساقها وأفيد أن حالتها مستقرة.

وقال مسؤول في شرطة تسمانيا، "كان لدى هذه العائلة حيوان أليف ومحبوب، ولكن لسوء الحظ انقلب هذا الحيوان عليهم وكانت النتائج مأساوية".

ولم تكشف الشرطة عن هوية الزوجين ولا عن سلالة الكلب، حيث تم تنفيذ القتل الرحيم به في مكان الحادث بناءً على طلب الشرطة.
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نشر في: 17/10/2023 12:55pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP

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