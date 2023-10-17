كلب يقتل صاحبه داخل منزله في تسمانيا

قُتل رجل يبلغ من العمر 66 عاماً وأصيبت زوجته بجروح خطيرة بعد أن هاجمهما كلبهما في منزلهما بجنوب تسمانيا.





تم استدعاء الشرطة وخدمات الطوارئ بعد أن سمع أحد الجيران أصواتاً من داخل المنزل، حيث أُصيب الرجل بجروح خطيرة في أسفل ساقيه وتم الإعلان عن وفاته في مكان الحادث.



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وتم نقل زوجته إلى مستشفى هوبارت الملكي وهي مصابة بجروح خطيرة في ساقها وأفيد أن حالتها مستقرة.





وقال مسؤول في شرطة تسمانيا، "كان لدى هذه العائلة حيوان أليف ومحبوب، ولكن لسوء الحظ انقلب هذا الحيوان عليهم وكانت النتائج مأساوية".





ولم تكشف الشرطة عن هوية الزوجين ولا عن سلالة الكلب، حيث تم تنفيذ القتل الرحيم به في مكان الحادث بناءً على طلب الشرطة.



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