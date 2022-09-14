وفاة رجل متأثرا بجراحه بعد هجوم من كنغر في حادث هو الأول من نوعه منذ ما يقرب من قرن

النقاط الرئيسية توفي رجل يبلغ من العمر 77 عامًا متأثرًا بجراحه بعد هجوم كنغر مشتبه به في غرب أستراليا .

تم استدعاء الشرطة للمساعدة بعد أن منع الكنغر طاقم الإسعاف من الوصول إلى الرجل المصاب

يُعتقد أن الحادث هو أول هجوم مميت للكنغر منذ عام 1936

توفي رجل يبلغ من العمر 77 عامًا متأثرًا بجراحه بعد هجوم كنغر في جنوب غرب أستراليا.





وذهب المسعفون إلى ريدموند بالقرب من ألباني مساء الأحد بعد أن عثر أحد الأقارب على الرجل مصاباً بإصابات خطيرة.





وتم استدعاء الشرطة للمساعدة بعد أن منع الكنغر طاقم الإسعاف من الوصول إلى الرجل المصاب الذي توفي في مكان الحادث.





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وقال متحدث باسم شرطة غرب أستراليا إن الضباط أجبروا على إطلاق النار على الكنغر لأنه كان يشكل تهديدًا للمسعفين.





وتعتقد الشرطة أن الكنغر كان حيوانًا بريًا تم الاحتفاظ به كحيوان أليف.





وسيتم إعداد تقرير الشرطة للطبيب الشرعي.



هل هجمات الكنغر القاتلة متكررة؟

قال الأستاذ المشارك غرايم كولسون من جامعة ملبورن الذي يدرس سلوك الكنغر إنه على الرغم من ندرة الهجمات، إلا أن الحادث كان بمثابة تذكير بأن هذه «حيوانات برية» ويجب على الناس التصرف بحذر حولها.



الكنغر الرمادي في محطة نقل Belconnen البحرية بالقرب من كانبيرا، أستراليا. Source: AP / Mark Graham «تذكروا أنها حيوانات برية - فهي ليست حيوانات أليفة - تذكروا أن لديها أسنان ومخالب حادة».





«إنها تقوم بهجمات من وقت لآخر - [لكن] الحوادث المميتة نادرة للغاية.»





وقال إن الاحتفاظ بالكنغر كحيوان اليف يمكن أن يكون خطيراً بمجرد ان يبدأ الحيوان فى الوصول الى مرحلة النضج.





«الكنغر من الذكور الشباب بشكل خاص سيصل أثناء نموه إلى مرحلة النضج الجنسي».





«كل ما يرين فعله هو القتال مع ذكور الكنغر الأخرى.





«إذا وقف الإنسان في وضع مستقيم يعد ذلك تحديًا للكنغر الشاب.»





وقال البروفيسور كولسون إن الأشخاص الذين يقعون في «مشكلة» مع الكنغر يجب عليهم إما الهروب أو «الالتفاف على هيئة كرة».





ويُعتقد أن الحادث هو أول هجوم مميت لحيوان كنغر منذ عام 1936.





خلال ذلك الهجوم توفي وليام كروكشانك، 38 عاما، في مستشفى هيلستون بنيو ساوث ويلز بعد كسر فكه وتعرض لإصابات كبيرة في الرأس.





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