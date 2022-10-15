العثور على رجل ميتاً في الفناء الخلفي لمنزله مع استمرار مياه الفيضانات في تهديد فيكتوريا وتسمانيا ونيو ساوث ويلز

النقاط الرئيسية تضرر أكثر من 460 منزلاً في فكتوريا بسبب مياه الفيضانات وأجرت SES حوالي 350 عملية إنقاذ خلال حالة الطوارئ

سينتظر السكان في تسمانيا في المناطق المتضررة وقتاً طويلاً قبل انحسار المياه لتقييم الأضرار

نفذت SES سبع عمليات إنقاذ في نيو ساوث ويلز من الفيضانات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلقت 213 مكالمة لطلب المساعدة

تم العثور على الرجل البالغ من العمر 71 عاماً في الفناء الخلفي لمنزله في هاي ستريت حوالي الساعة 9:30 صباحاً يوم السبت.





طواقم شرطة فيكتوريا و SES قريبون من مكان الحادث لكنهم غير قادرين على الوصول إلى المنزل بسبب مياه الفيضانات التي تقطع الطريق.





وكما طُلب من آلاف السكان في وسط فيكتوريا إخلاء منازلهم أو الاستعداد لمغادرة منازلهم.



Advertisement

A resident navigates a flooded street in Maribyrnong, Melbourne, Friday, 14 October, 2022. Floods have left hundreds isolated and homes inundated in Victoria. Source: AAP / NATHAN COOTE/PR IMAGE وكانت أوامر الإخلاء الطارئة سارية صباح يوم السبت لبلدة تشارلتون عند سفوح سلسلة جبال غريت ديفايدينغ وأورفال بالقرب من شيبارتون وبلدة وانجاراتا الشمالية الشرقية.





وبحلول الساعة 11 صباحاً يوم السبت، تضرر أكثر من 460 منزلاً بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات عن مستوى الأرض، ولا يزال نحو 500 عقار متضرر.



وأجرت SES حوالي 350 عملية إنقاذ خلال حالة الطوارئ الناجمة عن الفيضانات.





ومن بين عمليات الإنقاذ هذه، حدثت 160 عملية في روتشستر عندما كان لا بد من إنقاذ السكان الذين اختاروا البقاء في منازلهم، في حين تم إنقاذ 150 شخصاً من المركبات التي تقطعت بهم السبل.





من المتوقع أن تشهد مدينة شيبارتون في وسط فيكتوريا أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من ثلاثة عقود اعتباراً من يوم الأحد، وقد طُلب من السكان الاستعداد للإخلاء.



ولقد فات الأوان الآن لمغادرة مدينتي مورشيسون ومورشيسون إيست ، اللتين تقعان في اتجاه مجرى نهر شيبارتون على طول نهر جولبرن.





وحتى الساعة 10 صباحاً من يوم السبت، كانت هناك تحذيرات كبيرة من فيضان أجزاء من نهر أفوكا ونهر جولبرن وكينج ريفر وجبل إيمو كريك ولودون وير ونهر أوفينز ونهر بروكين وسبين كريكس.





وتم إنشاء أربعة عشر مركزاً للإغاثة و 55 موقعاً لتجميع أكياس الرمل في جميع أنحاء الولاية.





وبدأ حجم الأضرار التي لحقت بمئات المنازل في ضاحية ماريبيرنونغ الداخلية بملبورن في الظهور بعد أن اخترق نهر ماريبيرنونغ ضفافه يوم الجمعة.





وقال وزير العمل وعضو البرلمان في ماريبيرنونج بيل شورتن إن العديد من المنازل والكثير من البنية التحتية المجتمعية تضررت.



Floodwaters inundated properties in Maribyrnong in Melbourne's west on Friday. Source: AAP / NATHAN COOTE "أعتقد أن الناس هنا يعرفون كمية الأضرار الممكن أن تحدثها الفيضانات، ولكن لأنها لم تحدث من زمن طويل، فكانت صدمة".





ويحق للأشخاص النازحين بسبب الفيضانات الحصول على مدفوعات لمرة واحدة قدرها 560 دولاراً لكل شخص بالغ و 280 دولاراً لكل طفل.





وتقدم حوالي 3000 من سكان فيكتوريا بطلبات للحصول على المدفوعات بحلول الساعة 11 صباحاً يوم السبت.





ووافقت الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات على استخدام منشأة الحجر الصحي في ميكلاهام التي توقفت عن العمل مؤخراً والتي تبلغ تكلفتها 580 مليون دولار كإقامة للطوارئ.





وسيتم إعادة فتح المرفق في أوائل الأسبوع المقبل لـ 250 شخصاً مع توفير أماكن إقامة في الأزمات لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع، لكن استخدامها الفعلي سيعتمد على الطلب.





وقال رئيس الوزراء دانييل أندروز إن أفراد الدفاع المحليين كانوا يساعدون في حالة الطوارئ في جميع أنحاء منطقة فيكتوريا الريفية وسيساعد ما يصل إلى 60 خبيراً إضافياً في ADF في التنظيف في الأيام المقبلة.





ومن المتوقع أن تعود الفيضانات في وقت لاحق من الأسبوع.



تسمانيا

يواجه السكان في المناطق المتضررة من الفيضانات في تسمانيا انتظاراً طويلاً لانحسار الأنهار قبل السماح لهم ببدء المهمة القاتمة المتمثلة في تقييم الأضرار.





وتراقب سلطات الطوارئ عن كثب الأنهار والروافد التي غمرتها الفيضانات، محذرة من أنها قد ترتفع وتنخفض مع تدفق المياه إلى البحر.





وقال ليون سميث، القائم بأعمال مدير خدمة الطوارئ بالولاية، إنها "فترة خطيرة" على الرغم من أن الأمطار خفت.



Communities in north and northwest Tasmania have been urged to stay vigilant amid ongoing flooding. Credit: TASMANIA POLICE وكانت بلدة ديلورين في الشمال الغربي من بين الأكثر تضررا، حيث أظهرت لقطات جوية فيضانات في الممتلكات والشركات.





وقال السيد سميث إنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن تبدأ تقييم الأضرار.





ومن المتوقع أن تتجاوز قمم الأنهار في بعض المناطق تلك التي كانت في منتصف عام 2016، عندما أسفرت الفيضانات في المنطقة عن وفاة ثلاثة أشخاص.





ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إعادة فتح ميناء ديفونبورت بعد إغلاقه أمام العمليات التجارية ظهر الخميس قبل فيضان نهر ميرسي.



نيو ساوث ويلز

تعرض الآلاف من سكان مدينة فوربس في نيو ساوث ويلز للفيضانات على الرغم من توقف هطول الأمطار في معظم أنحاء الولاية.





ووصل نهر لاكلان إلى مستوى فيضان كبير في وسط غرب المدينة يوم الجمعة.





وتضرر نحو 2200 من سكان فوربس و 250 منزلا في الفيضانات، وفقا لدائرة الطوارئ الحكومية.





قال بنجامين بيك أب، قائد المنطقة الجنوبية لولاية نيو ساوث ويلز، إن تركيز الفيضان كان على نهر لاكلان ونهر مورومبيدجي بالقرب من واجا واجا ، حيث طُلب من السكان الاستعداد للإخلاء في منطقة نارانديرا القريبة وغيرها من المناطق المنخفضة.



A home surrounded by floodwater in Forbes, NSW, Friday, 14 October, 2022. Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE نفذت SES سبع عمليات إنقاذ من الفيضانات في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز خلال الـ 24 ساعة الماضية وتلقت 213 مكالمة لطلب المساعدة.





ويتوقع توقف هطول الأمطار في معظم ولاية نيو ساوث ويلز في الأيام المقبلة، على الرغم من أن مكتب الأرصاد الجوية يقول إنه من الممكن أن نشهد المزيد من الفيضانات في أجزاء من وسط الغرب والجنوب الغربي للولاية.





ومن المتوقع أن تهطل أمطار أكثر على بلدات مثل جونداجاي شرق واجا واجا اعتباراً من منتصف الأسبوع المقبل.



Wendy and Kim Muffet kayak up their driveway with Pete the kelpie in Forbes, NSW, Friday, 14 October, 2022. Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE وستستمر الأمطار الغزيرة في شمال فيكتوريا في التأثير على نهر موراي، مما يؤدي إلى فيضانات طفيفة محتملة في ألبوري وبلدات أخرى في نيو ساوث ويلز بالقرب من الحدود الجنوبية.





قال السيد بيك أب إنه من المحتمل أن ترتفع الأنهار بسرعة حتى لو كان الطقس جيداً بسبب هطول الأمطار الغزيرة عبر غرب نيو ساوث ويلز خلال الأسابيع القليلة الماضية.





"إن الفيضان سيستمر في التحرك باتجاه مجرى النهر، لذلك نشجع السكان على أن يكونوا على دراية بالظروف ومراقبة ما إذا كانوا يعيشون بالقرب من مجرى مائي".





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



